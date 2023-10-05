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Власти Филиппин заявили об успешной доставке продовольствия военным в Южно-Китайском море несмотря на препятствия со стороны КНР

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Власти Филиппин заявили об успешной доставке продовольствия военным в Южно-Китайском море несмотря на препятствия со стороны КНР

Военно-морским силам Филиппин удалось успешно провести операцию по доставке продовольствия на военный пост в Южно-Китайском море. Об этом заявил Совет национальной безопасности республики.


По утверждению филиппинской стороны, доставка ВМС Филиппин продуктов своим военнослужащим столкнулась с препятствиями со стороны китайской морской милиции и береговой охраны. Китайская сторона, в свою очередь, подтвердила, что требовала у филиппинских катеров снабжения и береговой охраны покинуть морскую зону в районе островов Наньша (Спратли).

Напомним, что острова Спратли в Южно-Китайском море являются предметом территориальных споров между Филиппинами, Малайзией, Брунеем, Вьетнамом и Тайванем. Филиппинские военные оборудовали наблюдательный пункт и форпост на корабле времен Второй мировой войны, находящемся на мелководье.


По утверждению филиппинских властей, китайские военные регулярно чинят препятствия для доставки продовольствия на наблюдательный пункт. Так они хотят «выжить» филиппинцев с этого места, обеспечив собственный контроль над районом Наньша (Спратли). Манила заявляет, что 5 августа корабль береговой охраны Китая обстрелял из водометов судно снабжения, из-за чего Филиппины были вынуждены направить Пекину дипломатическую ноту протеста. Но в береговой охране КНР заявили об оправданности своих действий.

Власти Филиппин заявляют о приверженности «мировому порядку, основанному на правилах», то есть – проамериканской внешней политике. США только и рады превратить как можно большее количество стран Юго-Восточной и Восточной Азии в свои «пешки» для осуществления «большой игры» против Китая. Филиппинцам надо понять, что им может быть уготована роль «азиатских украинцев» в борьбе между Китаем и США в Тихоокеанском регионе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Philippine Navy
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:32
    0
    Сначала американцы, летают куда Пекин не хочет чтоб они летали, потом Прибалты повторяют "трюк", Украина в наглую кидает на бабло, Канада до этого плющит не самого простого китайца. Теперь Филиппины возят что хочят и куда хочат. Странно всё это.
  2. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 08:40
    0
    Действия Манилы сплошная маниловщина. Держу пари что мечтам Манилы не суждено сбыться. . . hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    0
    Власти Филиппин заявляют о приверженности «мировому порядку, основанному на правилах»
    Даже не задумываясь кто эти правила написал и как их быстро меняет в случае своей необходимости. Ложная уверенность в том, что в случае чего "господин" поможет уже сыграла злую шутка и не с одной страной.
  4. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 10:02
    0
    40мм Бофорсы и не думают уходить на пенсию, судя по всему. Может нам купить у азиатов десяток башен для ЧФ?