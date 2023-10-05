Военно-морским силам Филиппин удалось успешно провести операцию по доставке продовольствия на военный пост в Южно-Китайском море. Об этом заявил Совет национальной безопасности республики.По утверждению филиппинской стороны, доставка ВМС Филиппин продуктов своим военнослужащим столкнулась с препятствиями со стороны китайской морской милиции и береговой охраны. Китайская сторона, в свою очередь, подтвердила, что требовала у филиппинских катеров снабжения и береговой охраны покинуть морскую зону в районе островов Наньша (Спратли).Напомним, что острова Спратли в Южно-Китайском море являются предметом территориальных споров между Филиппинами, Малайзией, Брунеем, Вьетнамом и Тайванем. Филиппинские военные оборудовали наблюдательный пункт и форпост на корабле времен Второй мировой войны, находящемся на мелководье.По утверждению филиппинских властей, китайские военные регулярно чинят препятствия для доставки продовольствия на наблюдательный пункт. Так они хотят «выжить» филиппинцев с этого места, обеспечив собственный контроль над районом Наньша (Спратли). Манила заявляет, что 5 августа корабль береговой охраны Китая обстрелял из водометов судно снабжения, из-за чего Филиппины были вынуждены направить Пекину дипломатическую ноту протеста. Но в береговой охране КНР заявили об оправданности своих действий.Власти Филиппин заявляют о приверженности «мировому порядку, основанному на правилах», то есть – проамериканской внешней политике. США только и рады превратить как можно большее количество стран Юго-Восточной и Восточной Азии в свои «пешки» для осуществления «большой игры» против Китая. Филиппинцам надо понять, что им может быть уготована роль «азиатских украинцев» в борьбе между Китаем и США в Тихоокеанском регионе.