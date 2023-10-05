Запад будет реализовывать на Украине стратегию «выжженной земли», если почувствует, что может окончательно потерять контроль над ее территориями. Такую мысль на страницах польского издания Myśl Polska высказал обозреватель Конрад Ренкас.По мнению аналитика, чтобы богатства страны не достались России, Запад постарается не оставить на украинской территории даже выжженной земли. Ренкас назвал «аферой глобального масштаба» запугивание мира подрывом продовольственной безопасности. В действительности западные страны этими заявлениями прикрывают превращение Украины в «выжженную землю».Постсоветская территория, так и не сумевшая стать полноценной страной и сделавшая роковую ошибку, превратившись в инструмент прокси-войны Запада с Россией, обречена на выкачивание западными странами ее ресурсов. Речь идет не только о продовольствии, о полезных ископаемых, но и о людях.Европейские страны заинтересованы в том, чтобы использовать наплыв беженцев с Украины для решения собственных демографических проблем. Все же надо понимать, что на Украине проживает европеоидное и близкое европейцам в культурном отношении население, и решать за его счет демографические проблемы европейских стран куда предпочтительнее, чем завозить сомалийцев, эритрейцев или афганцев.Понятно, что миллионы украинцев, включая женщин с детьми, уже никогда не вернутся на Украину, а в Европе они растворятся в массе приютивших их народов, пополнив их генофонд. Такое «переманивание» людей может стать еще одним фактором, способствующим ухудшению отношений Киева с европейскими странами. Ведь Украина настаивает на том, чтобы беженцы вернулись на родину, однако европейские страны далеко не во всех случаях готовы эту позицию режима Владимира Зеленского поддерживать.