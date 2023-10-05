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Польская пресса прогнозирует превращение Украины в «выжженную землю» после утраты Западом контроля над ее территорией

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Польская пресса прогнозирует превращение Украины в «выжженную землю» после утраты Западом контроля над ее территорией

Запад будет реализовывать на Украине стратегию «выжженной земли», если почувствует, что может окончательно потерять контроль над ее территориями. Такую мысль на страницах польского издания Myśl Polska высказал обозреватель Конрад Ренкас.


По мнению аналитика, чтобы богатства страны не достались России, Запад постарается не оставить на украинской территории даже выжженной земли. Ренкас назвал «аферой глобального масштаба» запугивание мира подрывом продовольственной безопасности. В действительности западные страны этими заявлениями прикрывают превращение Украины в «выжженную землю».

Постсоветская территория, так и не сумевшая стать полноценной страной и сделавшая роковую ошибку, превратившись в инструмент прокси-войны Запада с Россией, обречена на выкачивание западными странами ее ресурсов. Речь идет не только о продовольствии, о полезных ископаемых, но и о людях.

Европейские страны заинтересованы в том, чтобы использовать наплыв беженцев с Украины для решения собственных демографических проблем. Все же надо понимать, что на Украине проживает европеоидное и близкое европейцам в культурном отношении население, и решать за его счет демографические проблемы европейских стран куда предпочтительнее, чем завозить сомалийцев, эритрейцев или афганцев.

Понятно, что миллионы украинцев, включая женщин с детьми, уже никогда не вернутся на Украину, а в Европе они растворятся в массе приютивших их народов, пополнив их генофонд. Такое «переманивание» людей может стать еще одним фактором, способствующим ухудшению отношений Киева с европейскими странами. Ведь Украина настаивает на том, чтобы беженцы вернулись на родину, однако европейские страны далеко не во всех случаях готовы эту позицию режима Владимира Зеленского поддерживать.
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:41
    +4
    Интересно что в последнее время, очень много заявлений и статей в которых жизни и судьбы самих украинцев вообще уходят на 33 план. И самое забавное что подрыв пятых точек по этому поводу со стороны Украины не замеченно, смирились?
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 08:51
      +2
      Превращать чужую землю в «выжженную» Западу не впервой... Вспомним наши разрушенные города и сгоревшие деревни, Югославию, Ирак , Ливан, Ливию, Сирию, Афганистан... Плевать им на чужую, их беспокоит только своя земля... Вот когда бомбы и ракеты будут падать на их города, может что-то они и поймут...
      Что-то янки объяснять,
      Только время зря терять…
      Очень было бы странно
      Что-то разъяснить баранам…
      Ну, не слышит «гегемон»
      Громких криков – «Янки вон»!!!
      Как и раньше по старинке,
      Гнать придется их дубинкой…
      Коль «простая» не поможет,
      Дать «ЯдренОй» им по роже…
      Коль и это не поймут –
      Пусть в Аду потом живут…
      А Россия, так и знай,
      Попадет конкретно в Рай!!!
      Там с небес уже просили –
      Рай всем звать теперь Россией!!!
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:54
        0
        Вот когда бомбы и ракеты будут падать на их города, может что-то они и поймут...

        Незачем. Их пожрут мигранты.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:27
        +1
        Цитата: Lev_Russia
        Громких криков – «Янки вон»!!!
        Как и раньше по старинке,
        Гнать придется их дубинкой…

        Как было уже в 1919 году, когда их американцев, да и еще кучу разной швали гнали с Российской Земли дубинками. Российская Федерация в начале 2000-х годов расплачивается с Западом по долгам Российской империи. Но как быть с суммой долга за иностранную интервенцию? О ней не вспоминают, что естественно, на Западе. О ней не говорят, что удивительно, и у нас. А ведь, помимо экономического ущерба, были десятки тысяч убитых интервентами российских граждан. Американцы, англичане, французы, японцы… убивали русских людей и за это не понесли никакой, даже моральной, ответственности. Вопрос о признании неправоты их действий, необходимости извинений перед Россией за содеянное давно не поднимается.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:07
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Интересно что в последнее время, очень много заявлений и статей в которых жизни и судьбы самих украинцев вообще уходят на 33 план.

      А до 1991 года, неплохая была страна.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 09:11
        +1
        Цитата: carpenter
        А до 1991 года, неплохая была страна.

        Не было никакой страны. Было республиканское недоразумение да и то в составе...
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:35
          +1
          Цитата: isv000
          Не было никакой страны. Было республиканское недоразумение да и то в составе...

          Вы правы, всё их существование, было только «в составе», так же как и сейчас - «в составе».
    3. Венд
      Венд Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: Ропот 55
      Интересно что в последнее время, очень много заявлений и статей в которых жизни и судьбы самих украинцев вообще уходят на 33 план. И самое забавное что подрыв пятых точек по этому поводу со стороны Украины не замеченно, смирились?

      Думаю Украина теперь поделена на две основные части одна это укронацисты и бандеровцы, зомбированные до уровня ДСП, а вторая это запуганные до невменяемости. Так что, что бы там не писали, одни подумать об этом не могут, другие просто боятся подумать.
  2. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 08:45
    -2
    Типа "ещё не начинали"?!

    Постсоветская территория, так и не сумевшая стать полноценной страной

    А не с избытком ли пафоса?
    Разве там не было выстроено государство с властью олигархата?
    Разве про "злочинность" советской власти не пели оды?
    Разве что-то принципиально отличается от "полноценного", кроме добавленных катализаторов?
  3. Aken
    Aken Сегодня, 08:47
    0
    куда предпочтительнее, чем завозить сомалийцев, эритрейцев или афганцев.

    Не предпочтительнее.
    Массовый завоз окраинцев ставит под угрозу глобальный план замещения белой расы. Поэтому, как только появится повод, окраинцев выпрут обратно на Дикие земли. Завоз негров продолжится.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: Aken
      Завоз негров продолжится.

      Наврятли, эти работать не будут, а укры при всех их недостатках, работать умеют.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:24
        +2
        Смотря кто бригадиром над этими украми стоит.....
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:49
    +1
    Польская пресса прогнозирует превращение Украины в «выжженную землю» после утраты Западом контроля над ее территорией
    Не понятны причины превращения в «выжженную землю» request
    Запад будет реализовывать на Украине стратегию «выжженной земли», если почувствует, что может окончательно потерять контроль над ее территориями.
    Так это же совсем другое дело. request
    Европейские страны заинтересованы в том, чтобы использовать наплыв беженцев с Украины для решения собственных демографических проблем.
    Полякам пора подсуетиться, вплане землицы, богатств и людей? feel
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:53
      +2
      Поляки опасаются, что если отжать кресы сейчас, часть окраинцев будет против вплоть до вооружённого сопротивления.
      Поляки дождутся обнуления ВСУ и зайдут как спасители.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:17
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Полякам пора подсуетиться, вплане землицы, богатств и людей?

      В плане людей, то они их уже получили и будут получать, да и судя по обстановке и землицу получат, по крайней мере Восточные Кресы с народом.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:53
    +4
    Собственно - это просто признание очевидного, постсоветский мощнейший промышленный кластер бывшей УССР никому на хрен не нужен. Самое интересное - даже России. Ибо практика показала что в тех краях категорически нельзя держать что-либо важное. Слишком близко от границы, да и население мягко говоря сомнительное.

    Пока он ещё сам не развалился - его с удовольствием эксплуатировали в хвост и гриву, но вот поддерживать, а уж тем более - восстанавливать его в прежнем объёме точно никто не станет. Печальный опыт СССР железно показал - серьёзно вкладываться можно только в свои коренные земли. Для нас - это Урал и Сибирь. Я бы даже родной Питер из этого списка исключил - слишком близко к врагам. Окраины - исключительно сырьё, его первичная переработка и лёгкая промышленность. Плюс с/х и туризм. Никаких значимых КБ, научных школ, тяжмаша и тд.. Вообще - это стало довольно очевидно ещё по результатам ВОВ, но тогда - все прибывали в эйфории от Победы и расширения зоны нашего влияния. Да и разваливаться СССР как-то не собирался в те времена.. Но сейчас-то - зачем снова наступать на грабли?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:59
      0
      Тогда власти пребывали в плену идеологических догм. Пролетарская солидарность считалась куда как круче братства народов. И это в условиях, когда ВМВ доказала обратное.
      А ещё, если поступать как классическая империя, но сухопутная - на перевозках разорится можно. Возить туда - сюда надо не сырьё, а готовую продукцию. Сырьё выгодно возить только по морю. Если нет, то перерабатывать надо на месте.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 09:18
        +2
        Цитата: Aken
        Тогда власти пребывали в плену идеологических догм. Пролетарская солидарность считалась куда как круче братства народов. И это в условиях, когда ВМВ доказала обратное.
        А ещё, если поступать как классическая империя, но сухопутная - на перевозках разорится можно. Возить туда - сюда надо не сырьё, а готовую продукцию. Сырьё выгодно возить только по морю. Если нет, то перерабатывать надо на месте.

        Логистика ныне не та, не на лошадях возят. Сырьё на местах можно перерабатывать до компактного состояния, удобного к перевозке. Готовая продукция должна перерабатываться в метрополии. Так и рабочие места будут везде и дури в головах местных управленцев будет поменьше.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:44
        0
        Переработка переработке рознь. Скажем добывать титановую руду и даже обогащать до титановой губки - можно и в бывшей Цэгабонии. Хотя и не желательно, обогащать там. Но вот переработка в готовые изделия - железно только в метрополии.

        Насчёт перевозок - так в масштабах России это и есть основная задача государства - обеспечивать максимально доступную и дешёвую логистику. Без этого - нам не выжить, катастрофически теряется связность регионов..

        Но наша нонешняя типа власть почему-то считает по другому. Ставя основной задачей авиа и ж/д перевозок - вышибание как можно большего бабла. Что даёт чёткое представление об их умственных способностях и конечных целях.
    2. Andreich A.
      Andreich A. Сегодня, 09:05
      0
      Ну да, несколько... на сходняке решили разбить Страну на удельные княжества и отгородиться забором, дабы крепостные бесконтрольно не бегали. И тут же территория за этим забором "чужой" стала.
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:58
    0
    По мнению аналитика, чтобы богатства страны не достались России, Запад постарается не оставить на украинской территории даже выжженной земли.

    Пусть прям щас жечь начинают, че уж там...
  7. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:59
    +1
    на Украине проживает европеоидное и близкое европейцам в культурном отношении население

    Ню-ню laughing laughing
    По ходу дела пан
    обозреватель Конрад Ренкас.

    плохо знает украинское население.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    0
    Запад будет реализовывать на Украине стратегию «выжженной земли», если почувствует, что может окончательно потерять контроль над ее территориями.
    А это, как говорят, даже к маме не ходи. Как еще напоследок навредить русским? Только оставить все разрушенным и уничтоженным до основания. А Сша и их союзники преуспели в этом в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане и поэтому знают, как действовать в таких случаях.
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 09:08
    0
    Постсоветская территория, так и не сумевшая стать полноценной страной и сделавшая роковую ошибку, превратившись в инструмент прокси-войны Запада с Россией, обречена на выкачивание западными странами ее ресурсов. Речь идет не только о продовольствии, о полезных ископаемых, но и о людях.

    Ничего нового автор не открыл. Всё уже было в истории: и освоение пустынных земель русскими переселенцами и восстановление их после набега евростада. Восстановим и сейчас...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:47
      0
      Восстановим и сейчас..

      Зачем??? На фейхоа восстанавливать заново промышленный кластер на окраине страны, да ещё с таким послужным списком? Когда на эти деньги - можно развивать гораздо более надёжные и защищённые Урал и Сибирь? Нам что - бабло некуда девать?

      Когда-то мы его построили с нуля в тех краях. Потом - восстановили после войны. Предлагаете третий раз колоссально вложиться? По принципу Бог любит троицу, в связи с чем на граблях обязательно надо подпрыгнуть трижды, иначе не считово?
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:25
    0
    Поленьям так же не нужна под боком радиоактивная помойка. Ну и надеются еще от западной укропии себе откусить территории.