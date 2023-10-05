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Иран разработал дрон-перехватчик, Китай - дрон-«камикадзе» для пехоты

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Иран разработал дрон-перехватчик, Китай - дрон-«камикадзе» для пехоты

Мировая индустрия беспилотников в последние годы развивается стремительными темпами. Всё большее число стран обзаводятся крупными производствами дронов собственной разработки. Связано это, мягко говоря, не в последнюю очередь с украинским вооружённым конфликтом, где беспилотники различного рода стали неотъемлемым атрибутом чуть ли не любого боя.

Стало известно о том, что в Иране проведены испытания дрона-перехватчика. Он, находясь в небе, выполняет функцию звена противовоздушной (конкретно – противодроновой) обороны: ведёт мониторинг окружающего пространства и при обнаружении вражеского дрона его атакует.

Разработчики говорят о том, что дроны-перехватчики способны закрыть небо над важным инфраструктурным, промышленным, военным объектом, если использовать их «отряд» («рой»).

Собственный новый беспилотник представили и в Китае. Там речь идёт о дроне-«камикадзе», который могут использовать пехотные, включая штурмовые, подразделения. Дрон способен развивать скорость до 174 км/ч, он оснащён системой наведения и способен находиться в воздухе до получаса. То есть, за это время он способен поразить цель, находящуюся на расстоянии от нескольких сот метров до нескольких десятков километров.

Комплект дронов размещается в специальном рюкзаке, который может нести на себе военнослужащий. Вес одного такого снаряженного дрона не превышает 2 кг. Перед началом штурмовых действий пехотинец может выпустить беспилотники для нанесения ударов по позициям противника, которые он в составе подразделения собирается занять. Если удар прошёл успешно, следует штурм.
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4 комментария
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 08:56
    +2
    Скоростной дрон-перехватчик, который будет быстрее чем дроны-камикадзе, разведывательные, ударные, мне кажется хорошей альтернативой дорогостоящим зенитным ракетам и УРВВ.

    Может иметь как БЧ, так можно и с огнестрельным вооружением поэкспериментировать.

    И размеры разные от свадебного дрона до более крупного истребителя Байрактаров.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:05
      0
      Цитата: Maxim G
      И размеры разные от свадебного дрона до более крупного истребителя Байрактаров.

      Ударные дроны (дроны-камикадзе) можно использовать даже для уничтожения разведывательных БПЛА типа: RQ-4 Global Hawk...
  2. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:11
    0
    Ну,идея насчёт перехватчика не нова...не так давно разработчики "ланцетов" предлагали создать подобный барражирующий дрон-перехватчик ! "Рой" таких перехватчиков должен образовывать своеобразное "воздушное минное поле" ! Тут ,одна из основных задач-это обеспечение большой продолжительности полёта ...Возможно, это будет решаться и путём отказа от оснащения дрона зарядом ВВ...ставка будет на кинетический удар . Но это одноразовое применение . Есть вариант создания "таранного" (т.е. "бронированного") дрона с задачей на многоразовость !
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 09:55
    0
    Какие преимущества у дрона перехватчика перед ЗРК? Недостатков полно: скорость, маневренность, автономность, дальность обнаружения, скорость реакции низкая и тп. Каждому свой оператор. Специфика тоже узкая. Погодные условия...Если делать его скоростным с большой автономность, то он дороже ракет выйдет. И радары под него все равно понадобятся