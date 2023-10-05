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Американское издание: Турция готовит новую международную встречу по Украине, но без участия России

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Американское издание: Турция готовит новую международную встречу по Украине, но без участия России

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен сыграть роль миротворца в украинском конфликте. Как сообщает Bloomberg, Анкара собирает новую международную встречу по Украине и снова без участия России.


По данным американского издания, которое ссылается на свои собственные источники, Турция готовит новую международную встречу по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Пройдет она в октябре в Стамбуле с участием представителей западных стран, но без участия России, впрочем, как и в двух предыдущих встречах. Как сообщается, участники обсудят "пути достижения долгосрочного мира" на Украине.

Соединенные Штаты, а как тут без них, будет представлять советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Будет ли кто от Китая на данный момент не известно, но наиболее вероятен вариант, что будет. Пекин старается не пропускать такие мероприятия. По остальным участникам пока тоже ничего конкретного.

Предыдущая аналогичная встреча прошла в августе в Саудовской Аравии, российские представители там тоже не участвовали. Как сообщалось, изначально встреча в Джидде планировалась как некий суд западной коалиции над Россией, которая к тому времени уже должна была потерпеть поражение от Украины в рамках летнего контрнаступления. К августу ВСУ планировали взять несколько крупных городов, выйти к Азовскому морю и начать "освобождать" Крым.

Однако, Киев не сумел выполнить поставленные Западом задачи, поэтому встреча в Джидде превратилась в простые посиделки, где обсудили варианты, как заставить Россию сесть за стол переговоров. В Стамбуле тоже не будет ничего нового, потому что обсуждать завершение конфликта нужно с Россией, а не между собой.
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16 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:53
    +3
    В Стамбуле тоже не будет ничего нового, потому что обсуждать завершение конфликта нужно с Россией, а не между собой.
    Не нужно, пусть между собой перетерают.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 08:59
      -2
      Вот бы мы удивились, если бы нас пригласили на этот междусобойчик... Но они должны прекрасно понимать, что ни один вопрос по Украине (да и не только) без участия России не решить... Можно продлить агонию Окраины, но это всё...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:35
      +3
      Предварительно можно сделать два вывода:
      -Эрдоган России не друг.
      -с РФ по прежнему не хотят считаться.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 10:00
        0
        Цитата: knn54
        Предварительно можно сделать два вывода:
        -Эрдоган России не друг.
        -с РФ по прежнему не хотят считаться.

        Эрдоган недавно в Сочи встречался с ВВП.
        1. После этой встречи восстановилась территориальная целостность Азербайджана.
        2. ВВП все объяснил Эрдогану про 404. Поэтому наше присутствие там не нужно.
        3. Стадия отрицания происходящего уже пройдена. Почитайте заголовки статей западной прессы.
        4. Стадии гнев, торг, депрессия пусть проходят без нас. Когда дозреют до принятия - сами позовут.
        hi
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:58
    +1
    У султана одно место чешется или кто-то попросил в обмен на некие компромиссы, хочется надеяться, что у нас есть люди, которые дадут ему понять, что это не его корова, окраина не Азербайджан.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:05
      +1
      Uprun hi тут варианты есть, а что если Эрдоган действует как посредник, Россию позвать Запад не может(морду-лица потеряет) а тут вроде как все "уважаемые" лица и кто знает чего и от чьего имени будет вещать Эрдоган.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:00
    +1
    Требования наши знают, нечего на этих клоунов смотреть
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:13
    0
    Мероприятие ради мероприятия... так бывает, как бы не чаще всего.
  5. Ан К-ов
    Ан К-ов Сегодня, 09:14
    +1
    звонок в дверь. — Кто там? — Откройте, милиция. — А что вам надо? — Поговорить. — А сколько вас? — Двое. — А вы не могли бы поговорить между собой?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:18
    0
    Анкара собирает новую международную встречу по Украине и снова без участия России.
    А на сей раз к какой запланированной "победе" ВСУ Эрдоган готовит встречу игнорируя Россию? Соберутся, обозначатся, проиллюстрируют в СМИ, а дальше?
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:18
    -1
    По данным американского издания, которое ссылается на свои собственные источники, Турция готовит новую международную встречу по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    По сообщению, написанному на заборе...
    Пройдет она в октябре в Стамбуле с участием представителей западных стран

    Хотелось было полюбопытствовать - что это за страны, но после постулат о том, что любые «договорняки» о судьбе России за её спиной - пустая болтовня, сделала ненужным и это любопытство.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 09:23
    -3
    Султан нацелился на роль смотрящего по окраине, равно как и по Эривани с Баку?! Харя не треснет?!!
  9. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 09:28
    0
    Ув други и не други, вкл ЦИПсио!
    Все высказывания ценны- потому что ваши мнения верны, но есть нюансы:
    1. РФ предлагается принять участие, как не приглашённой стороне заключением новых договоров со странами Африки, Азии и Латинской Америки о поставках зерна в страны.
    2. В качестве жеста доброй воли продолжить улучшать условия для будущей зерновой сделки с обязательным соблюдений интересов РФ, а потому послать сверх тёплые приветствия участникам встречи в Стамбуле в виде букетов гераней и др цветных букетов в порты Чёрного моря и задунайской территорией Измаил, Рени и др.
    3. В ходе новых мирных инициатив продолжать улучшать условия для переговорного мирного процесса успехами в СВО, успешно осваивая новые исконно русские земли патриотами РФ.
    4. Через представителей на переговорах ознакомить участников с неопровержимыми фактами использования фашистским режимом вна 404 кассетных запрещённых ООН боеприпасов против гражданского и др населения РФ.
    Выводы делать токмо нам и вам.
    Честь имею.
  10. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:37
    0
    Но не сказано главного. Будет ли там представитель от окраины.
    Возможно без них будут обсуждать как надавить на окраину и склонить к компромиссу.
    Западные страны впрочем могли такую встречу провести и на западе, и даже без султана.
  11. Михаил Дадеко
    Михаил Дадеко Сегодня, 09:39
    0
    Уж очень хочется Эрдогану заполучить " лавры миротворца",но как говорится " мечтать не вредно"! laughing
  12. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 09:46
    -1
    Вообще-то, Эрдоган поступает как настоящий свинтус. Впрочем,это уже не в первый раз
    Мне интересна позиция Китая:муж говорит, что с электроникой, они существенно помогли, нейтралы .
    Вот уж точно многрвекторная политика