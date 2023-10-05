Американское издание: Турция готовит новую международную встречу по Украине, но без участия России

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен сыграть роль миротворца в украинском конфликте. Как сообщает Bloomberg, Анкара собирает новую международную встречу по Украине и снова без участия России.По данным американского издания, которое ссылается на свои собственные источники, Турция готовит новую международную встречу по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Пройдет она в октябре в Стамбуле с участием представителей западных стран, но без участия России, впрочем, как и в двух предыдущих встречах. Как сообщается, участники обсудят "пути достижения долгосрочного мира" на Украине.Соединенные Штаты, а как тут без них, будет представлять советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Будет ли кто от Китая на данный момент не известно, но наиболее вероятен вариант, что будет. Пекин старается не пропускать такие мероприятия. По остальным участникам пока тоже ничего конкретного.Предыдущая аналогичная встреча прошла в августе в Саудовской Аравии, российские представители там тоже не участвовали. Как сообщалось, изначально встреча в Джидде планировалась как некий суд западной коалиции над Россией, которая к тому времени уже должна была потерпеть поражение от Украины в рамках летнего контрнаступления. К августу ВСУ планировали взять несколько крупных городов, выйти к Азовскому морю и начать "освобождать" Крым.Однако, Киев не сумел выполнить поставленные Западом задачи, поэтому встреча в Джидде превратилась в простые посиделки, где обсудили варианты, как заставить Россию сесть за стол переговоров. В Стамбуле тоже не будет ничего нового, потому что обсуждать завершение конфликта нужно с Россией, а не между собой.