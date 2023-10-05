Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении

4
Российские артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении

Российские Вооружённые силы продолжают наносить ощутимые удары по позициям ВСУ в ходе проведения специальной военной операции. При том боестолкновения проходят по всему фронту на самых разных направлениях. В последнее время они особенно активизировались на Купянском направлении – территория на стыке Луганской Народной Республики и Харьковской области.


Ситуацией на этом направлении с информагентством ТАСС поделился начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По словам офицера, одним из важных успехов здесь является срыв ротации подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ у села Берестовое. Это произошло благодаря умелым действиям артиллеристов мотострелкового полка группировки войск «Запад», отметил Зыбинский.

Кроме того, на Купянском направлении успешно действует и российская авиация. Как сообщил начальник пресс-центра, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли пять ударов по противнику. Под удары попали пункты дислокации подразделений ВСУ и склады горюче-смазочных материалов.

Артиллерийским огнём также удалось уничтожить САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет противника в районах сел Лозовое и Двуречное. ВСУ потеряли здесь более двух взводов в живой силе, сказал Зыбинский.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 09:10
    +1
    Хорошая новость. Неспеша, планомерно... Главное своих беречь.
  2. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 09:28
    0
    По-моему, на данном этапе собирались освободить ДНР.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:29
    +1
    одним из важных успехов здесь является срыв ротации подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ
    Как я понимаю срыв ротации подразумевает уничтожение определенного количества л/с и техники противника. Удачи нашим бойцам и минимальных потерь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:38
      0
      Наверно боеприпаса много потратили на это дело... Вот что не полторашат какелов? Могучий же чугуний. А с УМПК так вообще - вещь! Сушка так две полторашки спокойно утаскивает. И чугуний такой не дефицит. Аккуратно зашли так чтобы какельское ПВО не достало и парочкой УМПК полторашек как отвесили.... Красотища же! И дешевле чем Кинжалами и Калибрами.

      зы Присоединяюсь к пожеланию выше насчет удачи и минимальных потерь.