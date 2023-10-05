Российские артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении

Российские Вооружённые силы продолжают наносить ощутимые удары по позициям ВСУ в ходе проведения специальной военной операции. При том боестолкновения проходят по всему фронту на самых разных направлениях. В последнее время они особенно активизировались на Купянском направлении – территория на стыке Луганской Народной Республики и Харьковской области.
Ситуацией на этом направлении с информагентством ТАСС поделился начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По словам офицера, одним из важных успехов здесь является срыв ротации подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ у села Берестовое. Это произошло благодаря умелым действиям артиллеристов мотострелкового полка группировки войск «Запад», отметил Зыбинский.
Кроме того, на Купянском направлении успешно действует и российская авиация. Как сообщил начальник пресс-центра, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли пять ударов по противнику. Под удары попали пункты дислокации подразделений ВСУ и склады горюче-смазочных материалов.
Артиллерийским огнём также удалось уничтожить САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет противника в районах сел Лозовое и Двуречное. ВСУ потеряли здесь более двух взводов в живой силе, сказал Зыбинский.