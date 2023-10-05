Нидерландская компания разработала маневренную и высокоскоростную частную подводную лодку

На яхт-шоу в Монако была представлена высокоскоростная и маневренная подводная лодка гражданского назначения. Ее разработала нидерландская компания U-Boat Worx, сообщает издание New Atlas.Работы над созданием частной субмарины данного типа начались еще в 2021 году. Трехместная подводная лодка Super Sub предназначена для совершения частных путешествий под водой. Она является самой быстрой из всех частных субмарин. Сконструирована подлодка таким образом, что пассажиры могут наблюдать за жизнью морских обитателей, наслаждаясь красотой подводного мира.Длина корпуса подводной лодки – 6,5 метров. Субмарина способна развивать скорость в 18,5 км/ч, а погружаться может на глубину в 300 м. Кроме того, лодка может быстро поворачивать с креном, подниматься и опускаться. Бортовая батарея рассчитана на восемь часов подводного плавания, а системы связи и жизнеобеспечения – на 96 часов функционирования в автономном режиме.Примечательно, что подлодка оснащена системой безопасности, которая призвана контролировать глубину погружения, а также автоматическое всплытие на поверхность.Пока субмарина существует лишь в единственном экземпляре. Но компания-производитель рассчитывает в ближайший год построить еще несколько таких подводных лодок. Не исключено, что они могут заинтересовать некоторых миллиардеров или компании, специализирующиеся на организации подводных прогулок.