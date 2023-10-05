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Нидерландская компания разработала маневренную и высокоскоростную частную подводную лодку

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Нидерландская компания разработала маневренную и высокоскоростную частную подводную лодку

На яхт-шоу в Монако была представлена высокоскоростная и маневренная подводная лодка гражданского назначения. Ее разработала нидерландская компания U-Boat Worx, сообщает издание New Atlas.


Работы над созданием частной субмарины данного типа начались еще в 2021 году. Трехместная подводная лодка Super Sub предназначена для совершения частных путешествий под водой. Она является самой быстрой из всех частных субмарин. Сконструирована подлодка таким образом, что пассажиры могут наблюдать за жизнью морских обитателей, наслаждаясь красотой подводного мира.

Длина корпуса подводной лодки – 6,5 метров. Субмарина способна развивать скорость в 18,5 км/ч, а погружаться может на глубину в 300 м. Кроме того, лодка может быстро поворачивать с креном, подниматься и опускаться. Бортовая батарея рассчитана на восемь часов подводного плавания, а системы связи и жизнеобеспечения – на 96 часов функционирования в автономном режиме.


Примечательно, что подлодка оснащена системой безопасности, которая призвана контролировать глубину погружения, а также автоматическое всплытие на поверхность.

Пока субмарина существует лишь в единственном экземпляре. Но компания-производитель рассчитывает в ближайший год построить еще несколько таких подводных лодок. Не исключено, что они могут заинтересовать некоторых миллиардеров или компании, специализирующиеся на организации подводных прогулок.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:52
    0
    А из этой подводной лодки можно выйти под водой или хотябы открыть иллюминатор? wassat
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 09:06
      +1
      Открыть иллюминатор под водой...?!! lol Это что-то новое в истории подводного плавания... А потом, я так понимаю, выйти из подводной лодки и взорвать турецкий газопровод...??? Ну это вряд ли... stop
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:16
      +2
      Наркобароны восприняли эту новость с чувством глубокого удовлетворения.
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: tralflot1832
      А из этой подводной лодки можно выйти под водой или хотябы открыть иллюминатор? wassat

      -За что сидишь?
      -Форточку на работе открыл.
      -А где работал?
      -На подводной лодке.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 08:53
    +3
    Поздно они её построили -потенциальные заказчики уже утонули на другом изделии...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:59
      0
      Peter1First hi, каждый год в мире гибнут экстремалы и адреналинщики, среди них хватает и богатых, так что и тут свои клиенты найдутся.
  3. olhon
    olhon Сегодня, 08:54
    +3
    ..Помнится, одни уже поплавали. Не удачно.
  4. Tim666
    Tim666 Сегодня, 09:03
    -11
    Цитата: olhon
    ..Помнится, одни уже поплавали. Не удачно.

    На Курске удачней?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:14
      +3
      Трешер и Скорпион тоже удачно нырнули и никто не знает точно , почему они не вынырнули,только гипотезы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:44
        0
        клапана какие то там заели - не смогли остановить погружение, раздавило их на запредельных глубинах.
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:14
      -1
      Там ваша торпеда делов наделала - неудачный пример.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:14
    0
    Из чего она сделана, если как "Титан" из стеклопластика и палок, то да-ну её нафиг!
    Только hardcore, только сталь!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:14
    0
    они могут заинтересовать некоторых миллиардеров или компании, специализирующиеся на организации подводных прогулок.
    Такие "прогулки" на частных изделиях иногда заканчиваются плачевно, хотя гарантии безопасности обещаются, но с оговорками.
    Бортовая батарея рассчитана на восемь часов подводного плавания, а системы связи и жизнеобеспечения – на 96 часов функционирования в автономном режиме.
    При условии, что не "провалится" намного ниже 300 м. А вообще-то "Кулибиных" в мире хватает.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:32
    0
    Богатые развлекаются как могут.... бизнес, ничего лишнего.
  8. КСВК
    КСВК Сегодня, 09:40
    0
    Было бы интереснее прочитать о концепции, заложенной в аппарат. От существующих батискафов, я так понимаю, это изделие отличается бОльшей подводной скоростью и меньшей глубиной погружения. Чтобы разглядывать подводный мир скорость не нужна. А вот бОльшая глубина погружения как раз расширяет возможности и выбор объектов этого разглядывания.