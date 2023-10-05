Украинский генштаб сообщил о многочисленных атаках ВС РФ на позиции ВСУ в районе Зыбино под Волчанском и Макеевки на Луганщине

Вооруженные силы Российской Федерации активизировали атаки на украинские позиции на некоторых участках фронта. Это следует из утренней сводки генерального штаба ВСУ.По утверждению украинской стороны, российская армия предприняла атаки на позиции ВСУ в районе села Зыбино под Волчанском Харьковской области. Кроме того, ВС РФ не менее семи раз атаковали позиции украинских войск в районе к востоку от Макеевки в Луганской Народной Республике, а также к северо-западу от Дибровы в Донецкой Народной Республике.В районе Макеевки, если следовать сообщениям российских военных корреспондентов, ВС РФ в результате атак удалось занять несколько новых позиций, в целом улучшив свое положение на данном участке фронта.На Артемовском направлении российские войска проводят контратаки в окрестностях Андреевки и Клещеевки, где ранее украинским формированиям сопутствовал определенный успех. Кроме того, здесь наши войска наступают в районе Григоровки.Продолжаются бои и на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, на Южно-Донецком направлении российские войска атаковали позиции украинских формирований у Новодаровки и Ровнополя на Времьевском выступе. На Запорожском направлении российская армия контратакует противника в районах сел Работино и Вербовое на Ореховском участке фронта.Украинский генштаб скромно пишет, что ВСУ продолжают некие наступательные действия на «Мелитопольском и Бахмутском направлениях», но подробно о них не сообщает. Вероятно, что похвастать украинскому командованию в настоящее время нечем.