Канал CNN: без американского финансирования ВСУ вскоре ждут проблемы на передовой

Без американского финансирования ВСУ вскоре ждут серьезные проблемы на передовой. А ведь вероятность получения Киевом очередного пакета помощи от Соединенных Штатов весьма невелика.
Такое мнение высказывают журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на чиновников из администрации Белого дома.
Они утверждают, что без денег и оружия из Соединенных Штатов украинскую армию ожидают неудачи на поле боя уже через считанные недели.
СМИ США обратило внимание на то, что послу ухода с должности спикера Палаты представителей Кевина Маккарти выборы на его места пройдут только на будущей неделе. По мнению журналистов, это означает, что киевским властям вряд ли стоит рассчитывать на следующий американский транш.
Шансы на новый пакет весьма небольшие
- утверждается в материале CNN.
Этот момент почему-то беспокоит администрацию Байдена, и она настоятельно просит конгрессменов поторопиться с решением вопроса об оказании помощи Киеву.
Время имеет ключевое значение
- заявляют в Белом Доме.
При этом на случай непринятия конгрессом нового пакета президентская администрация все же рассматривает «обходные варианты», чтобы не допустить прекращения американской поддержки Украины. По крайней мере, ее глава Джо Байден пообещал, что изыщет на это средства даже без одобрения конгресса. Правда, он не стал уточнять, каким образом он сумеет выполнить свое обещание.
Хоть Байден и подписал законопроект о продлении финансирования правительства после наступления нового финансового года (1 октября) на 45 дней до того, как конгрессмены примут новый бюджет, но, по настоянию республиканцев, туда не включены средства для Киева.