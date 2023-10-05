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Канал CNN: без американского финансирования ВСУ вскоре ждут проблемы на передовой

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Канал CNN: без американского финансирования ВСУ вскоре ждут проблемы на передовой

Без американского финансирования ВСУ вскоре ждут серьезные проблемы на передовой. А ведь вероятность получения Киевом очередного пакета помощи от Соединенных Штатов весьма невелика.


Такое мнение высказывают журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на чиновников из администрации Белого дома.

Они утверждают, что без денег и оружия из Соединенных Штатов украинскую армию ожидают неудачи на поле боя уже через считанные недели.

СМИ США обратило внимание на то, что послу ухода с должности спикера Палаты представителей Кевина Маккарти выборы на его места пройдут только на будущей неделе. По мнению журналистов, это означает, что киевским властям вряд ли стоит рассчитывать на следующий американский транш.

Шансы на новый пакет весьма небольшие

- утверждается в материале CNN.

Этот момент почему-то беспокоит администрацию Байдена, и она настоятельно просит конгрессменов поторопиться с решением вопроса об оказании помощи Киеву.

Время имеет ключевое значение

- заявляют в Белом Доме.

При этом на случай непринятия конгрессом нового пакета президентская администрация все же рассматривает «обходные варианты», чтобы не допустить прекращения американской поддержки Украины. По крайней мере, ее глава Джо Байден пообещал, что изыщет на это средства даже без одобрения конгресса. Правда, он не стал уточнять, каким образом он сумеет выполнить свое обещание.

Хоть Байден и подписал законопроект о продлении финансирования правительства после наступления нового финансового года (1 октября) на 45 дней до того, как конгрессмены примут новый бюджет, но, по настоянию республиканцев, туда не включены средства для Киева.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:39
    +1
    Без американского финансирования ВСУ вскоре ждут проблемы на передовой

    ***
    — Да и в тылу не без проблем будет ...
    ***
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 10:06
      0
      — Да и в тылу не без проблем будет ...

      Всё они креаклам дадут... Все эти игры с утверждением бюджета это чисто внутренние игры республиканцев и демократов, но пока у РФС есть печатный станок, снабжать УкроРейх "зелеными" они будут регулярно... Ну придумают ещё какой-ни будь закон об исключительности помощи Окраине...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:46
    +3
    Без американского финансирования ВСУ вскоре ждут серьезные проблемы на передовой. Шансы на новый пакет весьма небольшие
    И это вещает CNN - рупор демпартии Сша. Вот только Байден, которого полностью зациклило на украине почему-то другого мнения, как и Блинкен с компанией. Все стучат себя пяткой в грудь клятвенно заверяя, что помощь киеву не прекратят ни при каких условиях. Осталось дождаться заявления, что при необходимости отдадут на это свои личные сбережения, так "сильно любят" эту страну.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:53
    0
    Этот момент почему-то беспокоит администрацию Байдена, и она настоятельно просит конгрессменов поторопиться с решением вопроса об оказании помощи Киеву.

    Да не конгрессмены решают эти проблемы. Обсуждать «новость» о временном бюджете США на полтора месяца без статьи «помощь Украине» нет смысла, торги республиканцев с демократами всё одно закончатся полюбовной сделкой, а денежное довольствие пану гетьману выпишут.
    Интересны новости другого рода, пошедшие опять-таки кучно, как только легендарный контрнаступ приказал долго жить вместе с десятками тысяч сечевых стрельцов. Известия прилетели из Града-на-Холме. Американцы передали Украине некий список срочных реформ, сроки назначили бессовестно короткие, от трёх месяцев – до года на исполнение, именно от скорости исполнения приказов белого господина будет зависеть и дальнейшая финансовая помощь шайке пана гетьмана. И весьма нехорошая новость для пана гетьмана ... поджидала его в Америке, как только он прибыл на Генассамблею ООН выжать слезу у мирового сообщества жменьку грошей. Оказывается, подлые и коварные хозяева подложили ему (нет, не подумайте плохого) нового спецпредставителя США по Украине. Жёсткую бой-бабу Пенни Прицкер, личность тоже неординарную, которую побаиваются на Уолл-Стрит, в любых Администрациях Белого Дома и многих других американских местах, где речь идёт о компроматах, больших деньгах. Породистая дама из клана, имеющего столетний опыт уничтожения крупных активов конкурентов, владеющего в качестве витрины сеть элитных отелей «Hyatt» – плохой знак как для Украины, так и Демократической Партии, лично старика Байдена. Назначение ... не президентское, Пенни послали воротилы транснациональных корпораций с заданием провести переоценку активов, собрать коррупционный компромат, сыграть в деньги по-взрослому.
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:59
    -1
    Надо не "беспокоиться" вместе с Байденом и МО США, а исходить из того, что легче нам не будет.
  5. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 10:06
    0
    Всем желаю здоровья.
    "Ожидают неудачи на поле боя", можно подумать, что сейчас у них "полоса везения"
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:08
    0
    Американцы 20 лет торговали наркотой из Афгана ,им денег некуда девать .Найдут спокойно у ЦРУ , пару десятков миллиардов для ВСУ