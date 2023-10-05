В районе Вербового ВС РФ выбили противника с занимаемых позиций и продвинулись на два с лишним километра

Одним из наиболее напряженных участков более четырех месяцев остается Ореховское направление Запорожского фронта. Противник постоянно перебрасывает сюда резервы, пытаясь расширить плацдарм и продвинуться вглубь линии Работино-Вербовое. Российские военкоры сообщают, что ВСУ в последние дни и даже недели использует для подвоза к передовой штурмовых групп в основном пикапы. Отсутствие бронетехники говорит о серьезном ее дефиците.
Очень плотно и непрерывно с обеих сторон работает артиллерия. В воздухе постоянно присутствует большое количество беспилотников, как украинских, так и российских. Наши операторы все чаще поражают различные цели врага FPV-дронами. В целом линия боевого соприкосновения в этом секторе остается почти неизменной, хотя ВСУ не прекращают попыток прорвать оборону ВС РФ на подступах к Новопрокоповке, Вербовому и Копаням.
Вчера разведкой ВС РФ между Работино и Вербовым был обнаружен опорный пункт ВСУ в лесопосадке. Слаженными и четкими действиями наших бойцов враг был уничтожен, не оказав серьезного сопротивления.
Согласно данным телеграм-канала «Вестник 1430 Полка» (подразделение состоит из мобилизованных москвичей), российская штурмовая бронегруппа провела успешную контратаку в районе Вербового. В ходе ожесточенного боя вражеским силам пришлось покинуть занятые рубежи и отступить назад более чем на два километра. Враг понес значительные потери, более десяти солдат ВСУ были взяты в плен.
Судя по этому сообщению и данным из других источников, противник действительно сильно выдохся и порастратил потенциал в ходе четырехмесячного безрезультатного контрнаступа. Этим пользуются наши бойцы, некоторые из которых в разговорах с военкорами откровенно сообщают, что изрядно «устали» сидеть в обороне.
К югу от Артемовска пресечена очередная попытка ВСУ атаковать небольшими группами пехоты, усиленными бронетехникой, в районе Клещеевки. Наступление противника было остановлено огнем артиллерии ВС РФ и ударами из ПТРК. Продолжаются встречные бои за железнодорожную ветку у Андреевки.
На Донецком фронте при поддержке авиации и артиллерии российские войска продолжили штурмовые действия в Марьинке. Проведены атаки позиций врага на подступах к городу Красногоровка и у Первомайского. На северном участке этого направления относительное затишье.
На Луганском направлении российские войска в результате наземной атаки сумели занять ряд новых позиций на подступах к Макеевке. Под обстрелами позиции ВСУ в Заречном, Ставках, Колодезях, Ивановке, Липовом, Сенькове и Петропавловке. Украинские войска нанесли удары по российским позициям в Лисичанске и Новоселовском.
На Херсонском направлении вчера вечером был нанесен массированный артиллерийский удар по украинскому десанту, все еще удерживающему плацдарм в районе дач у разрушенного Антоновского моста. Несмотря на плотный заградительный огонь ВС РФ, противник продолжает переброску штурмовых групп на лодках на острова в дельте Днепра. Сообщается, что теперь вместо бойцов теробороны, ВСУ в основном задействуют подразделения спецназначения.
Впрочем, смена личного состава не сильно помогает украинцам, большинство плавсредств уничтожается. Зацепившиеся на островах небольшие группы десанта ССО оказываются хорошей мишенью для нашей артиллерии и авиации.