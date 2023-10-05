Военное обозрение
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Трамп призвал не тратить на Украину ни доллара, пока Европа не догонит США по объему выплат киевскому режиму

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Трамп призвал не тратить на Украину ни доллара, пока Европа не догонит США по объему выплат киевскому режиму

Европа до сих пор уступает США в объеме выплат Украине – на целых 175 миллиардов долларов. Внимание на это обратил кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.


Как обычно, Трамп обрушился с разгромной критикой на действующего главу государства Джо Байдена, назвав его «бесчестным» и задавшись вопросом, почему он не заставляет страны Европы догнать США по объему финансовой и военной помощи киевскому режиму.

Ни доллара больше не должно быть потрачено, пока Европа не догонит те деньги, которые Америка потратила на защиту Украины

- заявил Дональд Трамп.

Политик вопрошает, почему американская администрация не настояла на равенстве в расходах на поддержку Украины с Европой. В итоге США вышли сильно вперед по затратам, что привело к ущербу уже американским вооруженным силам, их боеготовности и запасам вооружений.

Напомним, что Трамп регулярно критикует действия американской администрации по оказанию финансовой и военной помощи Украине. Ранее он обещал, что прекратит вооруженный конфликт в течение суток, если станет президентом страны. С поддержкой Украины Трамп связывает ухудшение благосостояния рядовых американцев, наличие и усугубление нерешенных внутренних проблем вроде миграционной ситуации на южной границе.

Теперь экс-президент Соединенных Штатов заподозрил Европу в том, что она тратит куда меньше средств на оказание помощи Украине, чем Вашингтон. Такое положение дел Трамп тоже считает результатом ошибочной, если не преступной, политики действующей американской администрации.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:46
    +5
    Какой жадный пацак... Кю! (с) воскликнут раздосадованные какелы lol
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:47
    +3
    Хахаха свои энергоресурсы и вооружение в гейропу пристроили, так ещё и на бабки их развести хотят. Когда мы так нахлобучивать научимся
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:57
      -1
      Всего то нужно собрать всемирную конференцию и ввести новую систему, скажем Урус-Мартановская система.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:52
    +1
    Европа до сих пор уступает США в объеме выплат Украине – на целых 175 миллиардов долларов
    Непорядок. Европа, которую вроде полностью подмяли под себя и так туго раскошеливается в интересах украины? Срочно принять меры и начать с того, что всех вызвать на ковер и чтобы стоя выслушивали, как правильно в интересах Сша необходимо поступать. А ведь если вызвать, то все приедут незамедлительно и будут стоя выслушивать нравоучения с опущенной головой и бегающими глазками.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:53
    0
    Чьи бы корова вякала , ты гнусь вонючая первый начал хохлоте оружие поставлять , а сейчас миротворца включил , ты такой-же маразматик и старый как и дед Бидон.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 09:54
    +1
    Британский сын индусского народа с ним полностью согласен.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:03
    0
    Товарищ Трамп- прав! Экономика должна быть- экономной.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:06
    0
    Представляю как захлопали Трампу в ладоши, поляки ,болгары,румыны и прибалты ..............