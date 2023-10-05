Трамп призвал не тратить на Украину ни доллара, пока Европа не догонит США по объему выплат киевскому режиму

Ни доллара больше не должно быть потрачено, пока Европа не догонит те деньги, которые Америка потратила на защиту Украины

Европа до сих пор уступает США в объеме выплат Украине – на целых 175 миллиардов долларов. Внимание на это обратил кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.Как обычно, Трамп обрушился с разгромной критикой на действующего главу государства Джо Байдена, назвав его «бесчестным» и задавшись вопросом, почему он не заставляет страны Европы догнать США по объему финансовой и военной помощи киевскому режиму.- заявил Дональд Трамп.Политик вопрошает, почему американская администрация не настояла на равенстве в расходах на поддержку Украины с Европой. В итоге США вышли сильно вперед по затратам, что привело к ущербу уже американским вооруженным силам, их боеготовности и запасам вооружений.Напомним, что Трамп регулярно критикует действия американской администрации по оказанию финансовой и военной помощи Украине. Ранее он обещал, что прекратит вооруженный конфликт в течение суток, если станет президентом страны. С поддержкой Украины Трамп связывает ухудшение благосостояния рядовых американцев, наличие и усугубление нерешенных внутренних проблем вроде миграционной ситуации на южной границе.Теперь экс-президент Соединенных Штатов заподозрил Европу в том, что она тратит куда меньше средств на оказание помощи Украине, чем Вашингтон. Такое положение дел Трамп тоже считает результатом ошибочной, если не преступной, политики действующей американской администрации.