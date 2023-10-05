Fox News: Опрос показал, что американцы устали от старого Байдена

Как внешняя, так и внутренняя политика администрации нынешнего президента Соединённых Штатов Джо Байдена вызывает всё большее негативное отношение в американском обществе.Как отмечает американский телеканал Fox News, ссылаясь на данные опроса проведённого университета Монмута, большинство граждан США устали от нынешнего хозяина Белого дома. И это при том что Байден занимает президентское кресло пока только неполный один срок. Стоит добавить, что в высших политических кругах США Байден находится уже несколько десятилетий.Несмотря на свой возраст, а ему в следующем году будет 82 года, Байден намеревается идти на второй срок, выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.Согласно опросу университета Монмута, 76% респондентов справедливо посчитали Байдена слишком старым. А около 70% опрошенных скептически отнеслись к его планам избираться президентом ещё на один срок. Примерно 50% считают и Трампа, который немного моложе Байдена (почти на четыре года), старым.Ведущие телеканала Fox News с удивлением вопрошают, почему же в Белом доме никак не поймут, что американцы считают Байдена не годным, чтобы быть президентом. По их словам, и без всяких опросов всем очевидно из публичных выступлений Байдена, что он не в состоянии исполнять обязанности президента США.