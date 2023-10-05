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Fox News: Опрос показал, что американцы устали от старого Байдена

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Fox News: Опрос показал, что американцы устали от старого Байдена

Как внешняя, так и внутренняя политика администрации нынешнего президента Соединённых Штатов Джо Байдена вызывает всё большее негативное отношение в американском обществе.


Как отмечает американский телеканал Fox News, ссылаясь на данные опроса проведённого университета Монмута, большинство граждан США устали от нынешнего хозяина Белого дома. И это при том что Байден занимает президентское кресло пока только неполный один срок. Стоит добавить, что в высших политических кругах США Байден находится уже несколько десятилетий.

Несмотря на свой возраст, а ему в следующем году будет 82 года, Байден намеревается идти на второй срок, выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

Согласно опросу университета Монмута, 76% респондентов справедливо посчитали Байдена слишком старым. А около 70% опрошенных скептически отнеслись к его планам избираться президентом ещё на один срок. Примерно 50% считают и Трампа, который немного моложе Байдена (почти на четыре года), старым.

Ведущие телеканала Fox News с удивлением вопрошают, почему же в Белом доме никак не поймут, что американцы считают Байдена не годным, чтобы быть президентом. По их словам, и без всяких опросов всем очевидно из публичных выступлений Байдена, что он не в состоянии исполнять обязанности президента США.
Использованы фотографии:
www.britannica.com
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11 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:30
    +3
    Да ладно... Такого красавчика и на помойку...??? laughing Да и потом, думаю что через десяток, другой лет и сами Штаты будут очень похожи на Байдена... Такие же немощные и беспомощные... Всё в этом мире не вечно... Кроме России!!!

    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:56
      +1
      -Примерно 50% считают и Трампа, который немного моложе Байдена (почти на четыре года), старым.
      Белый дом для ПРЕСТАРЕЛЫХ.
  2. Комментарий был удален.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:33
    +2
    Опрос показал, что американцы устали от старого Байдена —

    ***
    — Да и сам старик Байден уже устал от американцев ...
    ***
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:35
    +1
    Мне одному кажется что байденов в белом доме целая рота,а сам он в анабиозе под капельницей. wassat
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:45
    0
    Устали от старого?
    Им дадут нового!
    Хантера в президенты!
  6. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 10:46
    +1
    американцы устали от старого Байдена

    После выборов они получат нового Байдена.
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:05
    +1
    Fox News: Опрос показал, что американцы устали от старого Байдена
    Подумаешь какие капризные, сказано же, что
    Несмотря на свой возраст, а ему в следующем году будет 82 года, Байден намеревается идти на второй срок, выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.
    Вот после 2028 года и будет у них новый президент, а пока будет этот. smile
  8. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:22
    0
    Хаос в системе власти США ради ещё большего хаоса.
    Кому-то очень хочется половить рыбку в мутной воде. А электорату замутили все мозги до безразличия.

    Дональд Фредович имеет все шансы провести президентскую выборную кампанию из тюряги в оранжевой робе, другие кандидаты-республиканцы не являются политиками федерального уровня, принципиальный вопрос фальсификации выборов и «почтового голосования» не решён.

    Импичмент Байдену тоже погоды не сделает, дед с такими оппонентами может спокойно лечь в кислородную барокамеру и не приходя в сознание ... в ней же въехать во второй срок.

    Электорат настолько привык к бесполезности самой фигуры общенационального лидера, её техническом содержании – проголосует за пингвина или скунса. Так, смеха ради, покуривая забористый косячок.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    +2
    граждан США устали от нынешнего хозяина Белого дома
    Так кто же этих граждан спрашивает кого назначать президентом страны.
    ему в следующем году будет 82 года
    Всего-то? А сколько всем известной Пелоси и ей подобным в американском политическом истеблишменте? Намедни скончалась сенатор Диана Файнштейн на 91-м году жизни. А они еще насмехались над нашими Генсеками в советское время.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:28
    +1
    Бабенку бы ему, молодую да озорную. Чтобы, взбодрился. Если не сдохнет- то на новый срок.)
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:33
    0
    Fox News: Опрос показал, что американцы устали от старого Байдена

    А кто спрашивает население США ? Их и так нагнули ЛГБТ и БЛМ и сейчас нагнут