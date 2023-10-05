Нехватка профессиональных военных стала одной из причин провала летнего контрнаступления, это признают и в Киеве. Однако, признавать то, что большая часть наиболее подготовленных подразделений была потеряна в Бахмуте, в офисе Зеленского не хотят.
Украинский Генштаб жалуется на нехватку профессиональных военных в рядах ВСУ, на сегодняшний день большую часть украинской армии представляют мобилизованные, из которых половина - это мужчины возрастом далеко за 50. Они совсем не желают воевать, у них нет никакой мотивации и при первой возможности они сдаются в плен. Кроме того, у них слабая физическая подготовка и они просто не в состоянии выполнять свои обязанности наравне с молодыми.
Также бои за Бахмут и контрнаступление лишили ВСУ большей части младших командиров звена отделение - взвод - рота. Опытных сержантов и офицеров практически не осталось, а молодые на ровном месте совершают ошибки, которые приводят к большим потерям как в личном составе, так и в боевой технике.
Поскольку ВСУ несут большие потери, в бой приходиться бросать неподготовленные резервы, потому что нет времени их готовить. Отсюда и появление на фронте сугубо гражданских лиц с "трехдневным" обучением, во время которого они не успевают освоить даже автомат Калашникова. Что тут говорить о сложной военной технике, в том числе поступающей от западных стран.
Все это приводит к большим потерям, а значит, к недовольству среди солдат, которые не понимают ни задач, поставленных перед ними командованием, ни оперативной обстановки.
В то же время, отмечают украинские ресурсы, российские мобилизованные проходят полноценную подготовку, которая длится несколько месяцев, после чего их отправляют на фронт. Это сказывается на уровне подготовки войск в целом. Как подчеркивается, украинская армия образца осени 2023 года значительно слабее не только прошлогодней, но и даже весенней этого.