Нехватка профессиональных военных стала одной из причин провала летнего контрнаступления, это признают и в Киеве. Однако, признавать то, что большая часть наиболее подготовленных подразделений была потеряна в Бахмуте, в офисе Зеленского не хотят.Украинский Генштаб жалуется на нехватку профессиональных военных в рядах ВСУ, на сегодняшний день большую часть украинской армии представляют мобилизованные, из которых половина - это мужчины возрастом далеко за 50. Они совсем не желают воевать, у них нет никакой мотивации и при первой возможности они сдаются в плен. Кроме того, у них слабая физическая подготовка и они просто не в состоянии выполнять свои обязанности наравне с молодыми.Также бои за Бахмут и контрнаступление лишили ВСУ большей части младших командиров звена отделение - взвод - рота. Опытных сержантов и офицеров практически не осталось, а молодые на ровном месте совершают ошибки, которые приводят к большим потерям как в личном составе, так и в боевой технике.Поскольку ВСУ несут большие потери, в бой приходиться бросать неподготовленные резервы, потому что нет времени их готовить. Отсюда и появление на фронте сугубо гражданских лиц с "трехдневным" обучением, во время которого они не успевают освоить даже автомат Калашникова. Что тут говорить о сложной военной технике, в том числе поступающей от западных стран.Все это приводит к большим потерям, а значит, к недовольству среди солдат, которые не понимают ни задач, поставленных перед ними командованием, ни оперативной обстановки.В то же время, отмечают украинские ресурсы, российские мобилизованные проходят полноценную подготовку, которая длится несколько месяцев, после чего их отправляют на фронт. Это сказывается на уровне подготовки войск в целом. Как подчеркивается, украинская армия образца осени 2023 года значительно слабее не только прошлогодней, но и даже весенней этого.