В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение военнослужащими 70 мсп ВС РФ при содействии Барс-1 американского автомобиля "Хаммер" боевиков киевского режима в районе населенного пункта Малая Токмачка на Запорожском направлении.На кадрах можно увидеть, как автомобиль с украинскими военными передвигается по оккупированному ВСУ населенному пункту, однако, несмотря на то, что передвижение осуществляется под прикрытием жилых домов, уничтожается ювелирно точным ударом российских военных.ВСУ продолжают попытки атаковать на Запорожском направлении, однако интенсивность таких атак заметно снизилась ввиду ощутимых потерь боевиков в ходе продолжающегося на протяжении четырех месяцев "контрнаступления".Отмечается, что на участке Работино - Вербовое, где ВСУ на протяжении четырех месяцев предпринимали так называемые "мясные штурмы", в настоящее время заметно снизилась интенсивность боевых действий. Это обусловлено как значительными потерями личного состава украинских подразделений, так и с усиливающимся дефицитом у ВСУ боеприпасов, медикаментов и топлива.Однако, при этом не исключено, что до наступления холодов командование ВСУ может предпринять попытку осуществить серию широкомасштабных атак с применением остатков западной бронетехники, аналогичных тем, что были успешно отражены на протяжении предыдущих четырех месяцев.Также сообщается, что основная часть имеющейся у ВСУ военной техники, прежде всего американские БМП M2 Bradley и бронеавтомобили MaxxPro, либо не используется непосредственно на линии боевого соприкосновения, либо используется в ночное время суток, чтобы минимизировать риски их поражения.