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Уничтожение «Хаммера» ВСУ на Запорожском направлении попало в кадр

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Уничтожение «Хаммера» ВСУ на Запорожском направлении попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение военнослужащими 70 мсп ВС РФ при содействии Барс-1 американского автомобиля "Хаммер" боевиков киевского режима в районе населенного пункта Малая Токмачка на Запорожском направлении.


На кадрах можно увидеть, как автомобиль с украинскими военными передвигается по оккупированному ВСУ населенному пункту, однако, несмотря на то, что передвижение осуществляется под прикрытием жилых домов, уничтожается ювелирно точным ударом российских военных.

ВСУ продолжают попытки атаковать на Запорожском направлении, однако интенсивность таких атак заметно снизилась ввиду ощутимых потерь боевиков в ходе продолжающегося на протяжении четырех месяцев "контрнаступления".





Отмечается, что на участке Работино - Вербовое, где ВСУ на протяжении четырех месяцев предпринимали так называемые "мясные штурмы", в настоящее время заметно снизилась интенсивность боевых действий. Это обусловлено как значительными потерями личного состава украинских подразделений, так и с усиливающимся дефицитом у ВСУ боеприпасов, медикаментов и топлива.

Однако, при этом не исключено, что до наступления холодов командование ВСУ может предпринять попытку осуществить серию широкомасштабных атак с применением остатков западной бронетехники, аналогичных тем, что были успешно отражены на протяжении предыдущих четырех месяцев.

Также сообщается, что основная часть имеющейся у ВСУ военной техники, прежде всего американские БМП M2 Bradley и бронеавтомобили MaxxPro, либо не используется непосредственно на линии боевого соприкосновения, либо используется в ночное время суток, чтобы минимизировать риски их поражения.

Использованы фотографии:
Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
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6 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:20
    +1
    Хаммер конечно хорошая машина, но супротив выстрела из ПТРК и даже старенького гранатомёта он по любому не устоит... Тем более против "ланцета" или снаряда от "арты"...
    1. Грац
      Грац Сегодня, 11:57
      0
      на это Г тратить ланцет? по-моему и птрк слишком жирно будет
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:57
      -4
      Из уничтоженного американского уазика раздули огромный материал. Победа всех побед. И такая ситуация не только на ВО - практически все наши ресурсы ведут себя аналогично. Но перемоги придумывают хахлы...
  2. monetam
    monetam Сегодня, 10:21
    +3
    Вот так и надо с техникой расправляться - без возможности ремонта и восстановления.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:21
    +1
    Три снаряда на одну цель . Не удивительно ,что там все 200
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:44
    +4
    Приятная, конечно, деталь - что американская техника так жарко и активно горит... НО!
    Может, хватит бросать в воздух чепчики от каждой подбитой легковушки?
    Не, ну представьте себе, как в 1944 году - Левитан воодушевленно и торжественно так произносит на всю страну новость о том, что "Доблестным частям 1 Украинского фронта удалось подбить мотоцикл полевой жандармерии гитлеровцев"...
    Ну, не знаю... в качестве перечисления в ежедневном отчете о ходе СВО - это, безусловно, правильно и необходимо! А качестве самостоятельной новости...