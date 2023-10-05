Власти Канады принесли извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде

Не успел еще полностью утихнуть скандал с эсэсовцем Ярославом Гунько, как властям Канады пришлось извиняться за еще один казус, связанный с беглым фашистом.Напомним, что в конце прошлого месяца 98-летнего Гунько в Канаде представили, как «ветерана борьбы против русских». Действо происходило в канадском парламенте в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.Позднее выяснилось, что тот самый «борец с русскими» оказался беглым нацистом из дивизии СС «Галичина» (*террористическое формирование, запрещённое в РФ), участники которой отличились особыми зверствами в том числе и против поляков, евреев, белорусов и словаков. В итоге, премьеру страны Джастину Трюдо пришлось извиняться перед мировой общественностью.В то же время специалисты из американского издания Forward вскрыли «неудобные» подробности из прошлого еще одного «заслуженного» канадца Питера Саварина. Бывший ректор Университета Альберты, а также некогда лидер «Всемирного конгресса украинцев» (в России признан нежелательным) в 1987 году был удостоен высшей награды – Ордена Канады.Между тем он также, как и Гунько, оказался беглым украинским нацистом из той же дивизии СС «Галичина».Как сообщает CTV News, офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон уже принес извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде.Стоит отметить, что решение о представлении Саймона к вышеупомянутой награде отменили еще в 2017 году. Правда произошло это не по причине вскрытия негативных фактов из его прошлого, а из-за смерти бывшего эсэсовца.