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Власти Канады принесли извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде

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Власти Канады принесли извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде

Не успел еще полностью утихнуть скандал с эсэсовцем Ярославом Гунько, как властям Канады пришлось извиняться за еще один казус, связанный с беглым фашистом.


Напомним, что в конце прошлого месяца 98-летнего Гунько в Канаде представили, как «ветерана борьбы против русских». Действо происходило в канадском парламенте в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Позднее выяснилось, что тот самый «борец с русскими» оказался беглым нацистом из дивизии СС «Галичина» (*террористическое формирование, запрещённое в РФ), участники которой отличились особыми зверствами в том числе и против поляков, евреев, белорусов и словаков. В итоге, премьеру страны Джастину Трюдо пришлось извиняться перед мировой общественностью.

В то же время специалисты из американского издания Forward вскрыли «неудобные» подробности из прошлого еще одного «заслуженного» канадца Питера Саварина. Бывший ректор Университета Альберты, а также некогда лидер «Всемирного конгресса украинцев» (в России признан нежелательным) в 1987 году был удостоен высшей награды – Ордена Канады.

Между тем он также, как и Гунько, оказался беглым украинским нацистом из той же дивизии СС «Галичина».

Как сообщает CTV News, офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон уже принес извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде.

Стоит отметить, что решение о представлении Саймона к вышеупомянутой награде отменили еще в 2017 году. Правда произошло это не по причине вскрытия негативных фактов из его прошлого, а из-за смерти бывшего эсэсовца.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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7 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:26
    +3
    Продолжают смешить и делать вид, что бывшие эсэсовцы, это что-то исключительное для Канады... Окромя чувства брезгливости вот к таким оправданиям ничего не возникает...
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 12:00
      0

      США, Филадельфия
      Митрополит УГКЦ Борис Гудзяк распорядился «временно закрыть» памятник солдатам СС «Галичина», расположенный на территории собора Непорочного зачатия в Филадельфии, после скандала в СМИ, – сообщает издание The Philadelphia inquirer.
      Гудзяк отреагировал на возмущение еврейских организаций Филадельфии, которые узнали о памятнике лишь недавно (ему около 30 лет) и теперь «безуспешно ищут ответы»
      .

      Оквилл — город в провинции Онтарио в Канаде
      газета The Guardian крайне критично отозвалась о дивизии СС «Галичина» и вообще об отношении в Канаде к бывшим нацистам.

      После всего этого власти в Оксвиле как подменили. Полиция вдруг начала дико извиняться и заявлять о своем категорическом неприятии нацизма, а ее шеф Стив Таннер даже согласился с призывами убрать монумент. «Лично я шокирован и удивлен, что такой памятник вообще существует», — отметил он.
      Не отстал от общего хора возмущенных и мэр Оквила Роб Бертон; он заявил, что кенотаф ему крайне противен, и он бы его давно снес.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:27
    0
    Как сообщает CTV News, офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон уже принес извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде —

    ***
    — Извинения этому эсэсовцу принесли,за беспокойство? ...
    ***
  3. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 10:54
    +1
    98 лет! Живучий гад! Походу его даже в Ад не берут, боятся контингент испортить!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    0
    офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон уже принес извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде.
    Теперь когда с помпой наградили в свое время можно и несколько раз извиниться. Дело сделано, эсэсовец отмечен орденом, а нынешние разговоры - горох об стену. В канаде куда не ткни пальцем, везде в недобитка фашистского попадешь. "Свободная" страна - "свободные" взгляды. Вот только направленность какая-то однобокая.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:37
    0
    Да показуха это всё. Канада - страна исключительной толерантности к фашистским преступникам и исключительной толерантности к фашистской идеологии. Виной всему - неисчислимое количество беглых бандеровцев и нацистов, осевших в такой радушной для них стране.
    Беглые эсэсовцы проникли во власть и растворились в этой власти - они сами и их потомки, выращенные на идеях своих отцов и ставшие такими же идеологическими эсэсовцами.
    Так что все эти "извинения" - это на показуху, чтобы отстали. На самом деле там никто никого не осуждает...
    Потому что эсэсовец эсэсовцу - шмайссер не выклюет...
  6. alystan
    alystan Сегодня, 12:00
    0
    офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон уже принес извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде.

    Что-то не верится, чтобы евреев чуйка подводила в таком "деликатном" для них вопросе.
    Сами наградили нациста, а теперь сами же извиняются...
    Или продолжают свой спектакль в контексте новых реалий.