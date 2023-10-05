Не успел еще полностью утихнуть скандал с эсэсовцем Ярославом Гунько, как властям Канады пришлось извиняться за еще один казус, связанный с беглым фашистом.
Напомним, что в конце прошлого месяца 98-летнего Гунько в Канаде представили, как «ветерана борьбы против русских». Действо происходило в канадском парламенте в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.
Позднее выяснилось, что тот самый «борец с русскими» оказался беглым нацистом из дивизии СС «Галичина» (*террористическое формирование, запрещённое в РФ), участники которой отличились особыми зверствами в том числе и против поляков, евреев, белорусов и словаков. В итоге, премьеру страны Джастину Трюдо пришлось извиняться перед мировой общественностью.
В то же время специалисты из американского издания Forward вскрыли «неудобные» подробности из прошлого еще одного «заслуженного» канадца Питера Саварина. Бывший ректор Университета Альберты, а также некогда лидер «Всемирного конгресса украинцев» (в России признан нежелательным) в 1987 году был удостоен высшей награды – Ордена Канады.
Между тем он также, как и Гунько, оказался беглым украинским нацистом из той же дивизии СС «Галичина».
Как сообщает CTV News, офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон уже принес извинения за представление в 1987 году эсэсовца к высшей государственной награде.
Стоит отметить, что решение о представлении Саймона к вышеупомянутой награде отменили еще в 2017 году. Правда произошло это не по причине вскрытия негативных фактов из его прошлого, а из-за смерти бывшего эсэсовца.