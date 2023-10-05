Военное обозрение
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Из-за столкновения поездов в Польше перекрыли движение следующих на восток страны военных эшелонов

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Из-за столкновения поездов в Польше перекрыли движение следующих на восток страны военных эшелонов

Фото носит иллюстративный характер



Утром в четверг в районе польского города Гдыня произошло столкновение двух железнодорожных составов. Об этом сообщает польская пресса.

В результате столкновения поездов как минимум три человека получили травмы. Кроме того, на несколько часов было перекрыто движение для военных эшелонов, идущих из балтийской части на восток Польши.

Как заявил дежурный Государственной противопожарной службы Блажей Плихта, столкновение произошло на отрезке дороги Мальборк-Гдыня. В результате столкновения пострадали работники железной дороги. Уже к 07:40 утра спасательная операция завершилась, после чего раненых отвезли в медицинское учреждение, а ремонтные службы приступили к ликвидации последствий железнодорожной аварии.

По данному отрезку железной дороги движутся эшелоны, перевозящие из Балтийского региона в восточную часть страны вооружения, военную технику и личный состав польской армии. Сейчас их движение временно приостановлено. Специалисты компетентных органов выясняют, что именно стало причиной железнодорожной аварии.

В Польше железные дороги традиционно играют важную роль в транспортном сообщении между отдельными регионами страны. С точки зрения военных перевозок значимость национальных железных дорог повысилась после начала вооруженного конфликта на Украине, создавшего необходимость оперативной доставки большого количества боеприпасов, вооружений и военной техники к украинской границе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Tomasz Górny (Nemo5576)
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:36
    +8
    Из-за столкновения поездов в Польше перекрыли движение
    следующих на восток страны военных эшелонов

    ***


    ***
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:57
      +3
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Из-за столкновения поездов в Польше перекрыли движение
      следующих на восток страны военных эшелонов

      ***


      ***

      К сожалению это не мы.
      После теракта на СП, терактов в Москве хочется всё на Западе повзрывать.
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 11:39
        +4
        В польских поездах используется простая радиосистема,которая совершенно не защищена от взлома.
        Достаточно на частоте 150 МГц передать радиосигнал ,например экстренного торможения,который отменит ручные операции машиниста и состав РЕЗКО встанет.
        Действовать надо оперативно.пока Польша не внедрила сотовые радиостанции европейского стандарта безопасности GSM-R, которые гораздо труднее взломать.
        Да поможет...АлиЭкспресс..
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Из-за столкновения поездов в Польше перекрыли движение
      следующих на восток страны военных эшелонов

      ***


      ***

      а это и не вы laughing
      опять украинская яхта маршрут перепутала wassat
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Владимир Владимирович Воронцов (Владимир Владимирович Воронцов)
      Сегодня, 10:36

      Опередили!
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:00
      -1
      А головой подумать?Не?Настолько народ падок на подобную чушь
  2. инженер74
    инженер74 Сегодня, 10:39
    +4
    С кем поведешься... Хотели, "как в Америке"? Мечты сбываются wassat
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:03
    +1
    И пускай не ходят поезда
    В наш забытый богом уголок...
    (А. Розенбаум)
  4. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:18
    +1
    Ув други и не други, вкл ЦИПсио!
    Да простит меня Господь Бог за кощунственность, но не люди ЛженедоЗапада, убивающие наших патриотов в СВО личным участием вна 404, всячески помогающие фашистам, забывшие
    Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Аушвиц-Биркенау, Майданек и др. концлагеря, резню бандеровцами польских мирных людей в Волыни, Галичине, ничего не вынесшие в пустых головах об интернациональной многомиллиардной помощи СССР в восстановлении полена после войны 1945 г. и мировой поддержке на всех международных площадках...
    Однако народ РФ всегда проявляет гуманность, даже идя на собственную смерть?
    Выводы делать ничтоже сумняшеся токмо нам и вам.
    Честь имею.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:38
    +2
    Не удивлюсь если один состав был порожняк, а второй с зерном с окраины, вроде как договорились таскать до портов трибалтов. А кто виноват? Стрелочник, больше не кому.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +2
    на несколько часов было перекрыто движение для военных эшелонов, идущих из балтийской части на восток Польши
    Желательно на территории украины это движение уже давно перекрыть. А на польской территории неплохо бы поработать якобы местным "партизанам" не согласным с помощью киеву (из спецназа ГРУ).