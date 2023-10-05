Из-за столкновения поездов в Польше перекрыли движение следующих на восток страны военных эшелонов

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Утром в четверг в районе польского города Гдыня произошло столкновение двух железнодорожных составов. Об этом сообщает польская пресса.В результате столкновения поездов как минимум три человека получили травмы. Кроме того, на несколько часов было перекрыто движение для военных эшелонов, идущих из балтийской части на восток Польши.Как заявил дежурный Государственной противопожарной службы Блажей Плихта, столкновение произошло на отрезке дороги Мальборк-Гдыня. В результате столкновения пострадали работники железной дороги. Уже к 07:40 утра спасательная операция завершилась, после чего раненых отвезли в медицинское учреждение, а ремонтные службы приступили к ликвидации последствий железнодорожной аварии.По данному отрезку железной дороги движутся эшелоны, перевозящие из Балтийского региона в восточную часть страны вооружения, военную технику и личный состав польской армии. Сейчас их движение временно приостановлено. Специалисты компетентных органов выясняют, что именно стало причиной железнодорожной аварии.В Польше железные дороги традиционно играют важную роль в транспортном сообщении между отдельными регионами страны. С точки зрения военных перевозок значимость национальных железных дорог повысилась после начала вооруженного конфликта на Украине, создавшего необходимость оперативной доставки большого количества боеприпасов, вооружений и военной техники к украинской границе.