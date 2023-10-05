Rheinmetall начал поставки на Украину эстонских систем разведки SurveilSpire

Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки украинской армии новой партии автоматизированных систем разведки SurveilSpire. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение концерна.
Разведывательная система поставляется в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel по заказу правительства Германии. Как и в начале этого года, Берлин оплачивает производство и поставку эстонских комплексов на Украину. Сколько систем получит Украина и какова их стоимость не раскрывается, но подчеркивается, что это "миллионы евро". Первые системы были поставлены Киеву еще в феврале этого года.
Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Заказ для Украины оплатило правительство Германии. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро
- говорится в сообщении.
Данная система используется для мониторинга больших территорий, в нее входят специальные вышки, оборудованные дневными и ночными камерами, разведывательные дроны и система управления. Для перевозки используется автомобиль, который таскает с собой прицеп с оборудованием. Для сборки комплекса необходимо три человека, питание осуществляется с помощью солнечных батарей.
Оператор системы получает данные с камер вышки и беспилотников, которые работают в автоматическом режиме, патрулируя заданный район или отрабатывая конкретный маршрут.