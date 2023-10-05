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Rheinmetall начал поставки на Украину эстонских систем разведки SurveilSpire

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Rheinmetall начал поставки на Украину эстонских систем разведки SurveilSpire

Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки украинской армии новой партии автоматизированных систем разведки SurveilSpire. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение концерна.


Разведывательная система поставляется в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel по заказу правительства Германии. Как и в начале этого года, Берлин оплачивает производство и поставку эстонских комплексов на Украину. Сколько систем получит Украина и какова их стоимость не раскрывается, но подчеркивается, что это "миллионы евро". Первые системы были поставлены Киеву еще в феврале этого года.

Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Заказ для Украины оплатило правительство Германии. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро

- говорится в сообщении.


Данная система используется для мониторинга больших территорий, в нее входят специальные вышки, оборудованные дневными и ночными камерами, разведывательные дроны и система управления. Для перевозки используется автомобиль, который таскает с собой прицеп с оборудованием. Для сборки комплекса необходимо три человека, питание осуществляется с помощью солнечных батарей.

Оператор системы получает данные с камер вышки и беспилотников, которые работают в автоматическом режиме, патрулируя заданный район или отрабатывая конкретный маршрут.
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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:38
    +1
    Ну и в чем проблема ее накрыть ? Идет постоянное излучение сигнала и прилет дрона-камикадзе по этой самоделке эстонского ВПК думаю не затруднителен.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:54
      +3
      Имел опыт развертывания старой армейской РРЛ Р-406 "Левкой" с секционной 30 метровой мачтой и оттяжками на четыре стороны в три яруса. Норматив для команды из 7-8 человек, составлял 6 часов и это если грунт позволял легко вкручивать штопора с ручными лебедками.
      Здесь вижу телескопическую мачту с тремя ярусами и направлениями оттяжек. Но штопора по любому надо крутить специальным электрическим приводом. Впечатляет, что это делают всего три человека экипажа, но удивляет, если нет ничего кроме солнечной батареи для питания - не верю!
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 11:05
        +1
        Сейчас электроника потребляет намного меньше электричества. Другое дело что Солнечные панели блестят на солнце и выдадут местоположение.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:24
          0
          Сейчас электроника потребляет намного меньше электричества.
          Догадываюсь со своим "верхним" образованием... lol Но почему-то на память приходит ночь и что тогда? Или солнечной батареи хватает на зарядку аккумуляторов для работы ночами? Я бы мог с этим согласиться, если станция для бытовых нужд, а не для войны, где система э/питания должна быть на все случаи жизни. Наверняка автор попросту не заморачивался на описание резервного э/питания от двигателя машины и АБ в буфере. А солнечная панель как основной источник, когда все позволяет...
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 11:43
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Имел опыт развертывания старой армейской РРЛ Р-406 "Левкой" с секционной 30 метровой мачтой и оттяжками на четыре стороны в три яруса. Норматив для команды из 7-8 человек, составлял 6 часов и это если грунт позволял легко вкручивать штопора с ручными лебедками.
        Здесь вижу телескопическую мачту с тремя ярусами и направлениями оттяжек. Но штопора по любому надо крутить специальным электрическим приводом. Впечатляет, что это делают всего три человека экипажа, но удивляет, если нет ничего кроме солнечной батареи для питания - не верю!

        Так крутят буром от генератора.
        Батарейки чисто для электроники.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:34
          0
          Так крутят буром от генератора.
          Ну да, мы так и крутили на Р-406. Там было даже два бензо-агрегата в отдельном кунге" и отдельная машина с прицепом для перевозки АФУ. понимаю огромную разницу в весе АФУ и потреблении э/энергии станцией. Но впечатлило именно 3 человека для установки и эксплуатации.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Silver99
      Ну и в чем проблема ее накрыть ? Идет постоянное излучение сигнала и прилет дрона-камикадзе по этой самоделке эстонского ВПК думаю не затруднителен.

      Если в воздухе нет дрона то и нет сигнала. Что бы поразить надо сначала найти, а если хорошо замаскировать, то найти будет очень сложно.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:40
    0
    Эстонские системы разведки...??? Ну они же такие медлительные и шпротами пахнут... laughing
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:36
      0
      Lev_Russia (Лев), я думаю вас впечатлят варианты запаха русских в глазах эстонцев... там точно будет не про шпроты. lol
  3. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 10:55
    +2
    Хорошо, что мы теперь знаем о них чуть-чуть больше и как выглядят эти поставляемые разведывательные системы. Надеюсь, что они будут не долго радовать укрофашистов своей работой и скоро найдут встречу с ударными российскими дронами или станут трофеями наших штурмовых отрядов.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +1
    Берлин оплачивает производство и поставку эстонских комплексов на Украину.
    Очевидно многовато Берлин подкопил денежек, долгие годы используя дешевый российский газ и нефть коль продолжает делать такие широкие жесты. На долго ли хватит?
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:51
    +1
    Система изначально создана для пограничной и патрульно-постовой службы, борьбы с пожарами и браконьерством и предназначена для автоматизации рутинной деятельности. Одна из главных фишек, не упомянутая в статье - комплекс работает под управлением ИИ, люди нужны только для того, что бы его развернуть.