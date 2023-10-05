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ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры ВСУ в Кировоградской области

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ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры ВСУ в Кировоградской области

Ночью на территории Кировоградской области Украины прогремели сильные взрывы. Позже украинские паблики сообщили, что взрывы были следствием российских ударов по некоему объекту инфраструктуры, который получил из-за «прилетов» повреждения.


По уточнению пресс-службы «Сил обороны юга Украины», действительно имело место попадание в один из объектов. Что именно за объект поразили ВС РФ, не сообщается, но именно это и является основанием предполагать факт поражения объекта военного назначения. Обычно украинские власти замалчивают факты «прилетов» ракет или дронов по военным целям.

В результате российского удара вспыхнул пожар, который был оперативно локализован, сообщает украинская сторона. Кроме того, взрывы прогремели и в городе Миргород Полтавской области. Российские войска продолжают массированные атаки против целей военного назначения на территориях, контролируемых киевским режимом.

Одна из главных задач российских ударов по целям на территории Украины – уничтожение военного потенциала ВСУ. Высокоточными ударами уничтожаются склады с боеприпасами, места размещения вооружений и военной техники, в том числе западного производства, промышленные предприятия и цеха, в которых осуществляются ремонт и модернизация военной техники.

Также наносятся удары по местам скопления военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. В результате военный потенциал украинских формирований ослабляется, уничтоженное оружие и технику они уже не могут задействовать на поле боя в зоне проведения спецоперации ВС РФ.
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6 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:40
    +1
    Считаю, чем ближе зима тем эффективнее будут удары ВКС России, зимой легче обнаруживать цели, да и ВСУ будут плотнее кучковаться для обогрева. Цели вроде гостиниц и ТЭЦ как на ладони.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:54
      +2
      ...Одна из главных задач российских ударов по целям на территории Украины – уничтожение военного потенциала ВСУ...

      Есть в этой фразе что-то недосказанное с нашей стороны.
      По сути военный потенциал самих ВСУ мы перемололи уже по большей части в 2022 году.
      С 2023 года ВСУ в основном держится за счёт масштабных поставок НАТО и других стран мира, которым глубоко наплевать и на Россию и на Украину и главный их стимул хорошо на этом заработать.

      Будем откровенны, пока не видно чтобы этот "ручеёк" поставок оружия в ВСУ пересох и значит что-то мы не дорабатываем, раз такие наши "партнёры" как Турция одной рукой берут у нас ресурсы, а другой рукой передают изделия из этих ресурсов для убийства наших бойцов. stop
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Silver99
      Считаю, чем ближе зима тем эффективнее будут удары ВКС России,

      Чем больше будет у ВС РФ разной и хорошей высокоточки тем эффективнее будут удары ВКС России независимо от времени года.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:04
    -1
    украинские паблики сообщили, что взрывы были следствием российских ударов по некоему объекту инфраструктуры,

    А российские паблики, в рамках информационной войны, не могут опубликовать спутниковые снимки объективного контроля, предоставленные МО РФ?
    Информация не секретная.
  3. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:30
    0
    Ув други и не други, вкл ЦИПсио!
    Впечатляют успехи патриотов РФ в СВО, хотя приходят и печальки по нашим мирным и пограничным объектам, включая новые исконно российские земли!
    По некоторым сведениям заслуженные строители КНДР, Сирии и других дружественных союзников с нетерпением ожидают оформления на стройки СВО вместе со знаменитыми музыкантами, у которых возник временный отпуск в Африке и Азии и они с открытым сердцем, по зову Родины готовы поделиться бесценным опытом, накопленным во время сражений с мировым злом в разных станах мира. Бог им в помощь!
    Честь имею.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    0
    Высокоточными ударами уничтожаются склады с боеприпасами, места размещения вооружений и военной техники, в том числе западного производства, промышленные предприятия и цеха, в которых осуществляются ремонт и модернизация военной техники
    Комментарии излишни, только положительные эмоции. Главное не делать перерыва, а тем более не прекращать.