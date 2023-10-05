ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры ВСУ в Кировоградской области

Ночью на территории Кировоградской области Украины прогремели сильные взрывы. Позже украинские паблики сообщили, что взрывы были следствием российских ударов по некоему объекту инфраструктуры, который получил из-за «прилетов» повреждения.
По уточнению пресс-службы «Сил обороны юга Украины», действительно имело место попадание в один из объектов. Что именно за объект поразили ВС РФ, не сообщается, но именно это и является основанием предполагать факт поражения объекта военного назначения. Обычно украинские власти замалчивают факты «прилетов» ракет или дронов по военным целям.
В результате российского удара вспыхнул пожар, который был оперативно локализован, сообщает украинская сторона. Кроме того, взрывы прогремели и в городе Миргород Полтавской области. Российские войска продолжают массированные атаки против целей военного назначения на территориях, контролируемых киевским режимом.
Одна из главных задач российских ударов по целям на территории Украины – уничтожение военного потенциала ВСУ. Высокоточными ударами уничтожаются склады с боеприпасами, места размещения вооружений и военной техники, в том числе западного производства, промышленные предприятия и цеха, в которых осуществляются ремонт и модернизация военной техники.
Также наносятся удары по местам скопления военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. В результате военный потенциал украинских формирований ослабляется, уничтоженное оружие и технику они уже не могут задействовать на поле боя в зоне проведения спецоперации ВС РФ.