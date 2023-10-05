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Президент Словакии приостановила военную и финансовую помощь Украине до созыва национального парламента

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Президент Словакии приостановила военную и финансовую помощь Украине до созыва национального парламента

Военная и финансовая помощь Украине со стороны Словакии приостанавливается. Такое решение приняла президент Словакии Зузана Чапутова, о чем сообщает ресурс Dennik N со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Мартина Стрижинеца.


Как отметил представитель Чапутовой, словацкий президент проявила уважение к результатам выборов в национальный парламент. Напомним, что на выборах в Словакии победила партия «Направление – социальная демократия». Ее лидер Роберт Фицо ранее уже возглавлял словацкое правительство. Он известен своими критическими высказываниями относительно военной и финансовой помощи Украине.

Свою предвыборную кампанию Фицо строил, в том числе, и на обещании более не предоставлять Украине ни одного снаряда. Многие жители Словакии очень недовольны военной помощью киевского режима, опасаясь, в том числе, и масштабирования украинского конфликта.

Президент Чапутова решила не игнорировать позицию победившей на выборах партии. В итоге Братислава пока приостановила помощь Киеву до созыва национального парламента. Сам Роберт Фицо заявлял ранее, что передача оружия ВСУ способствует лишь росту количества жертв. Политик выступает за скорейшее проведение мирных переговоров, отмечая, что пусть лучше десять лет продолжаются переговоры, чем идет вооруженный конфликт, сопровождающийся гибелью русских и украинцев.

Кроме того, Фицо критикует и антироссийские санкции. Он считает, что они не причиняют вред России, но зато способствуют ухудшению экономического положения Словакии, а также других европейских государств.
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16 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:45
    -7
    Никак не может решить кому долю откатов засылать? Ну ничего, сейчас соберутся, выберут очередного и бабки можно и дальше воровать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:01
      0
      Красивая тетка ей бы не лезти в политику, а другим заняться.
      1. HAM
        HAM Сегодня, 11:13
        +4
        Красивая,но дура....язык у неё как помело,много чего наплела им...предлагаете ей на Рублёвку??
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:05
        0
        Цитата: Silver99
        Красивая тетка ей бы не лезти в политику, а другим заняться.

        Почему-то откуда-то из детства вспомнились чехословацкие фильмы-сказки. Немецкие не любил - уж слишком экономно сняты. А "Баррандов" не жмотился на костюмах и декорациях.
      3. Виктор Сергеев
        Виктор Сергеев Сегодня, 12:43
        +1
        Она прикинула и решила, что быть политической проституткой и торговать страной выгоднее, чем телом, а на большее не способна.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:59
    +2
    Ох доиграешься Зузанка, доиграешься. На Миротворец занесут, врагом свидомости объявят и вообще проклянут. Точно-точно. yes
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:00
    0
    Её уже занесли на сайт (который у нас под запретом) а чего Маск уже там говорят.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:00
    0
    финансовая помощь Украине со стороны Словакии приостанавливается

    Дружба дружбой, а табачок врозь, тем более, что Словакия планирует отобрать только малюсенький клочок на Закарпатье.
    1. Комментарий был удален.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:11
      +1
      Словакия планирует отобрать только малюсенький клочок на Закарпатье.
      А почему я впервые это слышу? В наших СМИ педалируется только вопрос с венгерским населением Закарпатья и претензиями на возврат этой территории в Венгрию. Хотя венгров там менее 12%, проживающих исключительно на самой западной части области. И даже если посмотреть на границу оккупации Венгрией этой части Чехословакии в 1938 году, то вот она, обозначенная красной линией:

      А вся остальная часть области населена была русинами, гуцулами, словаками, евреями, поляками, румынами и даже немцами-швабами, как их тут называют. Их то куда девать, тоже всех в Венгрию?
      Чехословакии эта часть Австро-Венгрии досталась после 1-й Мировой, хотя собственно словаков там было меньше всех других. Именно поэтому Чехословакия легко согласилась отдать эту область СССР
      в 1945 г. после войны.
  5. кредо
    кредо Сегодня, 11:06
    +1
    Мы, в России, хотим верить в то, что Фицо станет в Словакии чем-то вроде Орбана в Венгрии, но как там всё станется на самом деле трудно сказать, коль скоро Словакия как Венгрия во многом зависят от бюджетных денег ЕС.

    С другой стороны и нам бы неплохо бы было применять некоторые методы "стимулирования" своих "партнёров" по СНГ, ОДКБ и прочим организациям не только вдумчивой и неспешной проверкой турецких помидор, грузинского пойла или армянского коньяка на границе, но и применять более жёсткие меры воздействия за слишком зарвавшиеся страны, вроде прибалтийских тараканов, финских тормозов или болгарских иуд.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +2
    Военная и финансовая помощь Украине со стороны Словакии приостанавливается
    Хорошее решение и осталось бы в силе после того, как будет сформировано правительство. Фицо обещал. На украине срочно застучали клавиатурой внося в базу "Миротворца".
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    0
    Походу, отдавать больше и нечего, все советское уже сбагрили, а натовское дорогое, только для себэ.
  8. Андрей Дибров
    Андрей Дибров Сегодня, 11:38
    0
    Сейчас ей консъержа-девственника сорокалетнего подсуетят winked
  9. alystan
    alystan Сегодня, 11:42
    +1
    Чапутова постаралась, чтобы к моменту прогнозировавшейся всеми аналитиками победы Фицо на выборах, казна оказалась бы пуста.

    Теперь, если Фицо сможет это подтвердить каким-либо образом, то можно требовать импичмент против самой Чапутовой. С ее правительством он уже разобрался. Но важно суметь "сколотить" коалицию против проамериканки Зузаны.
  10. Младший рядовой
    Младший рядовой Сегодня, 11:49
    +1
    А я бы не радовался "внезапному просветлению", я бы радовался началу типичного процесса переобувания, надеюсь это он начался. Полно у России братушек, которые с легкостью перейдут на другую сторону со словами "невиноватые мы, це клятые мериканцы, а теперь кормите нас как в СССР".
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 12:48
      0
      Да нет никакого переобувания, просто откаты зависли. У нее есть своя доля, у Правительства другая, причем за все отвечает именно правительство. Теперь нужно создать последнее и определиться с размером отката (вдруг новый захочет больше) Премьера и его команды, понять сколько и чего можно еще спихнуть, ну, а там процесс разворовывания бюджета пойдет дальше.