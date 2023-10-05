Президент Словакии приостановила военную и финансовую помощь Украине до созыва национального парламента

Военная и финансовая помощь Украине со стороны Словакии приостанавливается. Такое решение приняла президент Словакии Зузана Чапутова, о чем сообщает ресурс Dennik N со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Мартина Стрижинеца.
Как отметил представитель Чапутовой, словацкий президент проявила уважение к результатам выборов в национальный парламент. Напомним, что на выборах в Словакии победила партия «Направление – социальная демократия». Ее лидер Роберт Фицо ранее уже возглавлял словацкое правительство. Он известен своими критическими высказываниями относительно военной и финансовой помощи Украине.
Свою предвыборную кампанию Фицо строил, в том числе, и на обещании более не предоставлять Украине ни одного снаряда. Многие жители Словакии очень недовольны военной помощью киевского режима, опасаясь, в том числе, и масштабирования украинского конфликта.
Президент Чапутова решила не игнорировать позицию победившей на выборах партии. В итоге Братислава пока приостановила помощь Киеву до созыва национального парламента. Сам Роберт Фицо заявлял ранее, что передача оружия ВСУ способствует лишь росту количества жертв. Политик выступает за скорейшее проведение мирных переговоров, отмечая, что пусть лучше десять лет продолжаются переговоры, чем идет вооруженный конфликт, сопровождающийся гибелью русских и украинцев.
Кроме того, Фицо критикует и антироссийские санкции. Он считает, что они не причиняют вред России, но зато способствуют ухудшению экономического положения Словакии, а также других европейских государств.