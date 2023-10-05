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Международное новостное агентство: Израиль осуществлял военные поставки Азербайджану задолго до возвращения Нагорного Карабаха

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Международное новостное агентство: Израиль осуществлял военные поставки Азербайджану задолго до возвращения Нагорного Карабаха

Стало известно, что еще до ввода войск и взятия под контроль территории Нагорного Карабаха Азербайджан в течение нескольких лет закупал вооружения у Израиля. Об этом со ссылкой на армянские источники сообщает международное новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press, AP News).


Для нас серьезной проблемой является то, что израильское оружие стреляет по нашему народу. Я не понимаю, почему Израиль не может выразить хоть какую-то озабоченность судьбой людей, изгнанных со своей родины

— заявил агентству посол Армении в Израиле Арман Акопян.

В качестве доказательства того, что Израиль как минимум в течение нескольких недель до ввода войск в Нагорный Карабах осуществлял военные поставки Баку приводятся данные онлайн-сервисов отслеживания полетов. Из них следует, что до начала военной операции Азербайджана военные грузовые самолеты неоднократно летали между южной израильской авиабазой и аэродромом недалеко от Нагорного Карабаха. Эти полеты встревожили армянское правительство, которое опасается стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном, пишет AP News.

Ранее в западной прессе появилась информация, что Азербайджан заключил несколько контрактов с правительством Италии на поставки военной техники и вооружений, в том числе мини-подлодок, на общую сумму около пяти миллионов евро. Однако после ввода войск в Нагорный Карабах Рим приостановил сделку по причине законодательного запрета на экспорт оружия в воюющие страны. Тогда вроде как Баку и начал переговоры с Израилем и Турцией по поводу закупки вооружений.

Если верить заявлениям армянской стороны, то получается, что Азербайджан вел закупки вооружений в разных странах задолго до ввода войск в Нагорный Карабах. Это подтверждает и заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, который в июле во время посещения Баку высоко оценил военное сотрудничество стран и совместную «борьбу с терроризмом». Руководство Израиля не скрывает, что военно-политическое сотрудничество с Баку направлено на противодействие Ирану.

Есть в этом союзе двух государств и сугубо экономическая составляющая. Азербайджан обеспечивает по меньшей мере сорок процентов потребностей Израиля в нефти. Кроме того, по оценкам экспертов доля военного экспорта Израиля в Азербайджану составляет порядка 70 процентов от общих продаж израильских вооружений за рубеж. Причем первые поставки израильского оружия начались еще в 2016 году, сообщает новостное агентство.
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Азербайджана
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15 комментариев
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  1. russ71
    russ71 Сегодня, 11:58
    +3
    И что??? Кто мешал Армении подготовится к конфликту??? Тем более уже получили по носу 2 года назад! Никто ... это им не нужно было... кричать "Россия нас не спасла"- это да, они могут! Хотя кого нас??? Нагорный Карабах они так и не признали!!!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:12
      +2
      Такие новости ничего не вызывают кроме иронии и насмешек.
      Чего тут нового, если об этом было известно лет пять-шесть или даже более назад.
      Израиль давно пытался закрепиться на территории Азербайджана не только ради поставок своего оружия, но и для того чтобы отслеживать деятельность его южного соседа - Ирана.

      Кстати, Армения об этом тоже прекрасно знала, так что не надо сейчас себя хлопать ушами по щекам, т.к. Арцаху это уже не поможет.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:28
        0
        Какой еще Арцах? Нет и не будет никакого Арцаха. Есть Карабах и точка а все сепаратисты пойманы. Теперь они ад при жизни увидят.

        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:48
          0
          Azerbaijan2023 (Карфаген должен быть разрушен)
          Сегодня, 12:28
          Какой еще Арцах? Нет и не будет никакого Арцаха. Есть Карабах и точка а все сепаратисты пойманы. Теперь они ад при жизни увидят.

          Не перегибайте палку и не радуйтесь раньше времени.
          Жизнь такая штука, что пока подчинённые чепчики подбрасывают под крики "ура" и празднуют победу, их начальники втихую вполне могут обсуждать вопрос обмена Нагорного Карабаха на часть южной территории Армении для свободного прохода в Нахичевань и Турцию.
          У США имеются возможности принудить к такому обмену и Армению и Азербайджан. yes
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 13:05
            0
            Кредо, я радуюсь. Мы 30 лет не видели родной земли. Никакого раньше позже или позже не будет. Алиев отличный дипломат. Знает с кем дружить и кого и когда бить. Армения истощена во всех направлениях. Все сепаратисты пойманы. Скоро пойдут репарации. Армения будет разорена.
            А странам которые нам помогли и вооружили , им спасибо. Нам США не страшен. Почему? Спасибо Израилю и еврейскому лобби. Каждый дипломат в сша который катил на нас бочку, благодаря еврейскому лобби, потерял свое кресло. Сенатор Менендес к примеру. Так что и юг Армении тоже заберем обратно.

            Но без обид, скажите мне вам куда еще армяне должны плюнуть чтобы вы перестали их поддерживать?

            Мне не приятно видеть тут как форумчане смотрят на нас как на врагов. Хотя власти России за нас за что им спасибо.
      2. Адрей
        Адрей Сегодня, 12:30
        0
        Цитата: кредо
        Такие новости ничего не вызывают кроме иронии и насмешек.
        Чего тут нового, если об этом было известно лет пять-шесть или даже более назад.
        Израиль давно пытался закрепиться на территории Азербайджана не только ради поставок своего оружия, но и для того чтобы отслеживать деятельность его южного соседа - Ирана.

        Кстати, Армения об этом тоже прекрасно знала, так что не надо сейчас себя хлопать ушами по щекам, т.к. Арцаху это уже не поможет.

        Все абсолютно верно hi
  2. Сергей Медведев
    Сергей Медведев Сегодня, 12:03
    0
    Израиль и США готовят Азербайджан к нападению на Иран, при участии Турции, разумеется. Эти мини-подлодки точно не для Карабаха.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 12:03
    +1
    В смысле? Да Израиль с 2011 года наращивал продажу оружия Азербайджану. После 2016 года, когда азербайджанцы в ходе пограничного конфликта, азербайджанцы остались очень довольны изделиями нашего ВПК, заказы увеличиличились в разы. И вот уже после победы в Карабахе Азербайджан заказал IAI два спутника.
    P.S. насчет 70% это бред сивой кобылы. Общие закупки Азербайджана в Израиле за все годы оцениваются в 7млрд, а только за 2022 год Израильский ВПК поставил заказчикам продукции на 12млрд.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    +2
    Азербайджан в течение нескольких лет закупал вооружения у Израиля.
    Будем честны, у кого закупать оружие, какое и в каком количестве - это суверенное право Азербайджана. Армении ни кто не запрещал наращивать мощь своих ВС, но она расслабилась на фоне былой победы и пустила дело на самотек. Как результат - поражение и потеря территорий.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:08
    +2
    Баку не под санкциями ,что им запрещает закупать вооружения .Так же и Ереван мог купить вооружение ,хоть у кого
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 12:15
    0
    Кому интересно,поинтересуйтесь сколько оружия продала Азербайджану вооружения.В т.ч с десять РСЗО "Полонез".И что теперь?
    Гораздо важнее то,что Армению РЕАЛЬНО не поддержало мировое сообщество.Правда янкесы и французы выразили озабоченность,да и то не крайнюю.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:22
    -1
    Реклама! Типа Израильские вооружения супер-пупер!
    А куда они только не летали!
    К стати, а какие самолёты ВТА стоят на вооружении Азербайджана?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:23
    0
    Теперь к виноватой России решили добавить виноватый Израиль.

    Как статут МУСа ратифицировать, так время нашли меньше чем за полгода. А как свою НКР назвать своей и десятков лет не хватило.
  9. Адрей
    Адрей Сегодня, 12:28
    0
    Это новость для кого то что ли?
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  10. Маз
    Маз Сегодня, 12:56
    0
    Цитата: Арон Заави
    В смысле? Да Израиль с 2011 года наращивал продажу оружия Азербайджану. После 2016 года, когда азербайджанцы в ходе пограничного конфликта, азербайджанцы остались очень довольны изделиями нашего ВПК, заказы увеличиличились в разы. И вот уже после победы в Карабахе Азербайджан заказал IAI два спутника.
    P.S. насчет 70% это бред сивой кобылы. Общие закупки Азербайджана в Израиле за все годы оцениваются в 7млрд, а только за 2022 год Израильский ВПК поставил заказчикам продукции на 12млрд.

    Нда, деньги не пахнут кровью и горелым человеческим мясом с экскриментами. Тут Израилю в прагматизме не откажешь. Гои дерутся , а евреи денежки получают. Лихо. Не ново. Подло и Мерзопакостно.