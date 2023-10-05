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Отец украинского президента будет получать пожизненную стипендию «за выдающиеся заслуги с сфере образования»

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Отец украинского президента будет получать пожизненную стипендию «за выдающиеся заслуги с сфере образования»

На Украине решили отметить отца нынешнего президента страны Владимира Зеленского – Александра Зеленского. 75-летний А.Зеленский теперь будет получать пожизненную стипендию, решение о чем было принято Кабинетом министров Украины.


Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства Украины, стипендия назначена с 1 сентября 2023 года. Помимо отца Владимира Зеленского, этим же документом подобные стипендии были назначены ещё 118 научно-педагогическим работникам страны.

В документе Кабмина говорится, что Александру Зеленскому как и всем остальным стипендия назначается за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования».

Александр Семенович Зеленский родился 23 декабря 1947 года. Он имеет степень доктора технических наук и является профессором Государственного университета экономики и технологий. С 1995 года Зеленский-старший возглавляет кафедру кибернетики и вычислительной техники Криворожского государственного университета.

Пожизненные стипендии за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования были учреждены в стране в конце 2020 года. Сумма стипендии составляет три прожиточных минимумов. В этом году она должна составлять что-то в пределах 8000 гривен (220 долларов), если учесть, что на 2023 год на Украине прожиточный минимум установлен в размере 2684 грн (73 доллара).
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:55
    0
    Отец украинского президента будет получать пожизненную стипендию «за выдающиеся заслуги с сфере образования» —

    ***
    — "Сын за отца" ...
    ***
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:04
      0
      Отец украинского президента будет получать пожизненную стипендию «за выдающиеся заслуги с сфере образования»


      Да.Реалии.Фашиста воспитал получай премию за выдающиеся заслуги в сфере образования. what
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:55
    +1
    На Украине решили отметить отца нынешнего президента страны Владимира Зеленского – Александра Зеленского. 75-летний А.Зеленский теперь будет получать пожизненную стипендию, решение о чем было принято Кабинетом министров Украины.

    Ну отметили и отметили!
    Это как то относится к ВО?
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 13:01
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Ну отметили и отметили!
      Это как то относится к ВО?

      конечно,показали,что у них бабла немеряно)
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:58
    0
    Можно поздравить папашку- маланца. Но лучше бы он,предохранялся. Чубатые теперь кровью харкают, из- за его " заслуг")
  4. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 13:00
    0
    "Отец украинского президента будет получать пожизненную стипендию «за выдающиеся заслуги с сфере образования». Судя по Зеленскому, его отец должен пожизненнно платить в бюджет 8000% своего дохода и дохода Зеленского. За выдающиеся заслуги в сфере образования.
  5. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:08
    0
    А где сейчас папаша?
    Пишут, что получил гражданство Израиля и умотал на землю обетованную. Там у них домик за $8 млн.
    Пишут, зарплата их охранников (4 чел ) - по 12 тыс английских фунтов.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:08
    0
    ОСН, он тоже виноват, еврея-нациста.