Отец украинского президента будет получать пожизненную стипендию «за выдающиеся заслуги с сфере образования»

На Украине решили отметить отца нынешнего президента страны Владимира Зеленского – Александра Зеленского. 75-летний А.Зеленский теперь будет получать пожизненную стипендию, решение о чем было принято Кабинетом министров Украины.Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства Украины, стипендия назначена с 1 сентября 2023 года. Помимо отца Владимира Зеленского, этим же документом подобные стипендии были назначены ещё 118 научно-педагогическим работникам страны.В документе Кабмина говорится, что Александру Зеленскому как и всем остальным стипендия назначается за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования».Александр Семенович Зеленский родился 23 декабря 1947 года. Он имеет степень доктора технических наук и является профессором Государственного университета экономики и технологий. С 1995 года Зеленский-старший возглавляет кафедру кибернетики и вычислительной техники Криворожского государственного университета.Пожизненные стипендии за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования были учреждены в стране в конце 2020 года. Сумма стипендии составляет три прожиточных минимумов. В этом году она должна составлять что-то в пределах 8000 гривен (220 долларов), если учесть, что на 2023 год на Украине прожиточный минимум установлен в размере 2684 грн (73 доллара).