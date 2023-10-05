Представитель назначенной киевским режимом Одесской областной военной администрации Сергей Братчук признал неспособность украинской армии на сто процентов обеспечить безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов на территории региона.
В эфире украинского телевидения Братчук заявил, что, несмотря на все усилия военного и политического руководства региона, невозможно обеспечить полную защиту объектов припортовой и энергетической инфраструктуры.
Представитель администрации Одесского региона также добавил, что власти региона пытаются усилить защищенность инфраструктурных объектов, опираясь на извлеченные из прошлых атак уроки.
Ранее сообщалось, что киевский режим использует припортовую инфраструктуру Одесской области для хранения боеприпасов, вооружений и военной техники. ВС РФ методично уничтожает украинские объекты в черноморских портах Одесской области, используемые руководством региона в военных целях.
Кроме того, в Одесской области располагаются базы ВСУ, откуда совершаются атаки на корабли Черноморского флота России при помощи поставленных Западом морских беспилотников. С территории причерноморского региона также осуществляются переброска украинских ДРГ на побережье Крымского полуострова. При этом украинское командование абсолютно не считается с потерями, не преследуя какие-либо практические цели, а делая ставку на создание медийной картинки якобы успешной деятельности военной разведки ВСУ в Крыму.