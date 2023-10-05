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Власти Одессы признали неспособность полностью защитить объекты припортовой инфраструктуры

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Власти Одессы признали неспособность полностью защитить объекты припортовой инфраструктуры

Представитель назначенной киевским режимом Одесской областной военной администрации Сергей Братчук признал неспособность украинской армии на сто процентов обеспечить безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов на территории региона.


В эфире украинского телевидения Братчук заявил, что, несмотря на все усилия военного и политического руководства региона, невозможно обеспечить полную защиту объектов припортовой и энергетической инфраструктуры.

Представитель администрации Одесского региона также добавил, что власти региона пытаются усилить защищенность инфраструктурных объектов, опираясь на извлеченные из прошлых атак уроки.

Ранее сообщалось, что киевский режим использует припортовую инфраструктуру Одесской области для хранения боеприпасов, вооружений и военной техники. ВС РФ методично уничтожает украинские объекты в черноморских портах Одесской области, используемые руководством региона в военных целях.

Кроме того, в Одесской области располагаются базы ВСУ, откуда совершаются атаки на корабли Черноморского флота России при помощи поставленных Западом морских беспилотников. С территории причерноморского региона также осуществляются переброска украинских ДРГ на побережье Крымского полуострова. При этом украинское командование абсолютно не считается с потерями, не преследуя какие-либо практические цели, а делая ставку на создание медийной картинки якобы успешной деятельности военной разведки ВСУ в Крыму.
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6 комментариев
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:09
    +5
    Подтвердил то, что нельзя уже отрицать. Хотя ципсота на сайте временами пытается утверждать неэффективность наших ударов, но к им ушлепкам поверит? (рит)
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 12:19
      +1
      Да,это не Киев,где сбивают 16 целей из 13...
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:38
      +1
      Власти Одессы признали неспособность полностью защитить объекты припортовой инфраструктуры

      Интересно... Или же "признали полностью неспособность защитить"? Маааленькая правка, зато какой эффект! wassat
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:10
    +4
    Сперва докладывают ,ПВО ВСУ сбило 100% ракет и Гераней ,а потом долгий стон ,на тему нехватки средств ПВО
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    +5
    Братчук признал неспособность украинской армии на сто процентов обеспечить безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов на территории региона.
    100% безопасность ни кто не может гарантировать. Вот только представитель военной администрации Одессы скромно умалчивает какой % российских ударов в действительности достигает цели. А это не менее 60% БПЛА и практически 90,9 % ракет. А в Одессе и ее пригородных районах целей предостаточно.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:51
    0
    Власти Одессы признали неспособность полностью защитить объекты припортовой инфраструктуры
    Вот спонсоры\немцы дадут им зениток и ещё кое что, тогда сразу и всё защитят ... наверное, как некоторым кажется.
    Хотя, может и не получится ничего, скорее всего ...