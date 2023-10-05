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Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы Нагорного Карабаха

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Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы Нагорного Карабаха

Власти Азербайджана продолжают «наводить порядки» на территории Нагорного Карабаха, который по итогам недавней «локальной антитеррористической операции» и соглашения со Степанакертом, где посредниками выступили российские миротворцы, полностью перешел под контроль Баку.


3 октября текущего года появились сообщения о задержании экс-главы уже бывшей непризнанной республики Араика Арутюняна азербайджанскими силовиками. Вместе с ним были также задержаны бывшие президенты НК Аркадий Гукасян и Бако Саакян. На тот момент никаких подробностей дела в Баку не раскрывали.

Сегодня стало известно, что бывшему лидеру Карабаха предъявлен целый ряд обвинений согласно уголовному законодательству Азербайджана. Об этом сообщили в Генпрокуратуре и СГБ страны.

Согласно озвученным данным, Арутюняну вменяют террористическую деятельность, в том числе ее финансирование и подготовку, планирование и развязывание агрессивной войны, умышленное убийство, отдачу преступных приказов и нарушение международных норм в области гуманитарного права.

В свою очередь, буквально вчера адвокат экс-президента НК рассказал порталу EADaily о том, что правоохранители провели допрос его подопечного и пообещал выстраивать защиту согласно азербайджанскому законодательству и международным нормам. .
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4 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:59
    +1
    Ну и как МУС помог армянам?
    Ещё сидельцы-саакашвили нарисовались на Кавказе.
    Пашинян следующий?
    1. russ71
      russ71 Сегодня, 12:01
      +1
      Нет... у него карт-бланш от Сороса...
  2. Фактор
    Фактор Сегодня, 12:20
    -1
    Следующим после Карабаха будет Сюник

    Зангезурский коридор нужен для того, чтобы соединить Турцию через Нахичевань с Азербайджаном и далее со всем тюркским миром. Армения всегда мешала этому одним своим существованием

    Азербайджан проводит «антитеррористическую операцию», целью которой названо «восстановление конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Есть вероятность того, что конфликт перекинется на другой ключевой участок в Закавказье — на так называемый Зангезурский коридор, в открытии которого очень заинтересованы Турция с Азербайджаном.



    армяне бегут из Карабаха. Зачистка, однако.

    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:30
      0
      Не будет .Уже обо всём договорились.

      Следом выступает официальный Баку:
      "Армения должна обеспечить безопасное транспортное сообщение по Зангезурскому коридор. Однако армяне неверно истолковали понимание того, что для Баку означает этот коридор. Азербайджанская сторона не претендует на эти территории и признает их суверенной территорией Армении. Другой вопрос, как они обеспечат его безопасность. В соответствии с трехсторонним заявлением, безопасность передвижения должны обеспечивать российские пограничники. Но теперь, похоже, Армения переосмысливает это обязательство. Уведомляем, что Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде. В предложенном Баку пятистороннем формате (Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС) сформировалась антиазербайджанская атмосфера. Азербайджан не видит необходимости обсуждать региональные проблемы с далекими от региона странами".Сразу после этого выступает Анкара, заявив, что поддерживает решение Баку.Ещё раз, "В соответствии с трехсторонним заявлением, безопасность передвижения должны обеспечивать российские пограничники".

      https://dzen.ru/a/ZR2aAnwZX35ZvfCy

      В сухом остатке имеем следующее, Зангезурский коридор будет и оберегать его будет Россия. При этом никакой армянской армии там быть не должно, в противном случае, безопасность под угрозой. Одновременно с этим, к мирному процессу никакой Париж и Брюссель не допускаются из-за их позиции в регионе. Мирный договор будет заключён без них. При этом Иран включают в транспортный коридор, как одного из выгодоприобретателей.

      Приведённый к власти турецкими, британскими и американскими специальными службами, Пашинян сделал ровно то, что и должен был сделать. Кроме одного - выгнать Россию из Закавказья, заменив её на Францию. Но поскольку баланс сил в этом случае нарушается, то Баку потребовал, чтобы российские миротворцы оставили за собой Зангезурский коридор, а персы стали одной из веток транскаспийского мультимодального коридора.

      Итог.
      Все заинтересованные стороны решили свои вопросы. Россия гарантированно остаётся в Закавказье, турки и азербайджанцы создают свой транспортный коридор, Иран не получает на своих границах Турцию, поскольку коридор охраняют русские.