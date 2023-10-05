Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы Нагорного Карабаха

Власти Азербайджана продолжают «наводить порядки» на территории Нагорного Карабаха, который по итогам недавней «локальной антитеррористической операции» и соглашения со Степанакертом, где посредниками выступили российские миротворцы, полностью перешел под контроль Баку.3 октября текущего года появились сообщения о задержании экс-главы уже бывшей непризнанной республики Араика Арутюняна азербайджанскими силовиками. Вместе с ним были также задержаны бывшие президенты НК Аркадий Гукасян и Бако Саакян. На тот момент никаких подробностей дела в Баку не раскрывали.Сегодня стало известно, что бывшему лидеру Карабаха предъявлен целый ряд обвинений согласно уголовному законодательству Азербайджана. Об этом сообщили в Генпрокуратуре и СГБ страны.Согласно озвученным данным, Арутюняну вменяют террористическую деятельность, в том числе ее финансирование и подготовку, планирование и развязывание агрессивной войны, умышленное убийство, отдачу преступных приказов и нарушение международных норм в области гуманитарного права.В свою очередь, буквально вчера адвокат экс-президента НК рассказал порталу EADaily о том, что правоохранители провели допрос его подопечного и пообещал выстраивать защиту согласно азербайджанскому законодательству и международным нормам. .