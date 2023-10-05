Премьер-министр Канады может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников

Канадцы должны узнать больше о позорной истории страны, принявшей неисчислимое количество нацистских коллаборационистов после второй мировой войны

После Второй мировой войны очень многие из бывших нацистов внезапно стали канадцами. В 80-х годах прошлого столетия изучением данного вопроса занималась комиссия Жюля Дешена, архивы которой сегодня намерены внимательно изучить канадские власти.Об этом сообщают журналисты американского телеканала CBS.Комиссия Дешена была сформирована по распоряжению занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Брайана Малруни. Результаты ее работы были описаны в докладе, состоящем из двух разделов. Первый содержал инструкции, как облегчить процесс выдачи бывших нацистов в другие страны. А второй представлял перечень имен выявленных военных преступников. Тогда, в 80-е годы, была опубликована лишь первая часть доклада, а вторая осталась закрытой для широкой общественности.С тех пор многие в Канаде и за ее пределами выступают за обнародование данных списков. В частности, на этом настаивают еврейские международные организации «Бнай Брит» и «Друзья Центра изучения Холокоста Симона Визенталя».- считают журналисты CBS.Эта проблема стала особенно актуальной после недавнего скандала с чествованием эсесовца Ярослава Гунько в канадском парламенте.После данного случая спикер этого законодательного органа покинул свой пост, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников, о чем он вчера публично заявил.