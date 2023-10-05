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Премьер-министр Канады может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников

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Премьер-министр Канады может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников

После Второй мировой войны очень многие из бывших нацистов внезапно стали канадцами. В 80-х годах прошлого столетия изучением данного вопроса занималась комиссия Жюля Дешена, архивы которой сегодня намерены внимательно изучить канадские власти.


Об этом сообщают журналисты американского телеканала CBS.

Комиссия Дешена была сформирована по распоряжению занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Брайана Малруни. Результаты ее работы были описаны в докладе, состоящем из двух разделов. Первый содержал инструкции, как облегчить процесс выдачи бывших нацистов в другие страны. А второй представлял перечень имен выявленных военных преступников. Тогда, в 80-е годы, была опубликована лишь первая часть доклада, а вторая осталась закрытой для широкой общественности.

С тех пор многие в Канаде и за ее пределами выступают за обнародование данных списков. В частности, на этом настаивают еврейские международные организации «Бнай Брит» и «Друзья Центра изучения Холокоста Симона Визенталя».

Канадцы должны узнать больше о позорной истории страны, принявшей неисчислимое количество нацистских коллаборационистов после второй мировой войны

- считают журналисты CBS.

Эта проблема стала особенно актуальной после недавнего скандала с чествованием эсесовца Ярослава Гунько в канадском парламенте.

После данного случая спикер этого законодательного органа покинул свой пост, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников, о чем он вчера публично заявил.
Использованы фотографии:
Белый Дом
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:26
    +1
    Пытается откупиться, типа слить тех, чтоб самому чистеньким остаться??? Ну-ну.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:37
      +2
      Помнится в Англии был такой премьер Д. Мейджер, которого в открытую именовали "тефлоновым", за его способность отмываться от самого липкого гуано.

      К Трюдо можно смело применять то же определение и быть уверенным, что и от бандеровских недобитков он отмоется безболезненно и ещё заявит, что это русские засылали в Канаду украинских бандитов и насильников, чтобы они испоганили "миролюбивое" реноме добрых и нежных канадцев.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 11:58
      0
      Не хотят ли активисты из еврейских организаций пообщаться и с Ватиканом,который участвовал в выдаче нацистам фальшивых документов и в создании "тайных троп", по которым преступники скрывались из Европы?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:27
    +3
    Ну опубликует, и что? Гражданства будут лишать или выдавать по запросам? Из разряда - и волки сыты, и овцы целы.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 12:00
      0
      Или: ну вот вам списОк, читайте, делать то всё равно ничего не будем!
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:30
    +2
    Трюдо как узнал,что таких как он, фашисты,в крематории отправляли,так бегом побежал, списочек составлять.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 11:32
    0
    По идее этот список необходимо передать в МУС,Хотя в наших глазах этот МУС ничем не отличается от тех ,кого приветствовали в Канаде.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    +2
    Трюдо может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников
    Если в список включить всех кто получил убежище в Канаде, а не только живых, то коренные канадцы опупеют от того в каком окружении жили долгие годы.
  6. KukuRuzvelt
    KukuRuzvelt Сегодня, 11:37
    0
    Все неправильно, надо сначало дорожную карту сделать, потом маршрут проекта, пригласить кризис менеджера, провести миллиард совещаний и сделать нацпроект. Ато списком он решил отделаться, как школьник чесслово
  7. HAM
    HAM Сегодня, 11:43
    +1
    Евреи из"Друзей Симона" разбередили тихое канадское болото,началось пускание биогаза...этим и закончится...
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:45
    +1
    " Может опубликовать... ", а может и не опубликовать. Ну, хорошо- опубликуют. А, дальше то- что? Лишат гражданства? Депортируют по месту совершения преступлений? Будут судить? Очень сильно сомневаюсь!
  9. alystan
    alystan Сегодня, 11:53
    +1
    Премьер-министр Канады может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников

    Как же так, он ведь ничего не знал даже про этого Гунько. А теперь собирается всех спрятавшихся и до сих пор живых гитлеровских наймитов опубликовать.

    Первым в его списке должен фигурировать дед его первого зама, министра финансов - Христи Фриланд.
    Даже если ее деда нет в живых. Трюдо должен доказать на деле, что он всерьез борется не только с самими преступниками, но и с их детьми и внуками, такими же по сути нацистами как и они.
  10. aakvit
    aakvit Сегодня, 11:57
    0
    премьер-министр Канады Джастин Трюдо может опубликовать список

    Может - не значит, что опубликует! Янкесы прикрикнут - на этом всё и закончится! У них же полная свобода выполнять приказы из Фашингтона!
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:31
    0
    Премьер-министр Канады может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников

    Не может в принципе . До переворота 14 года ,в Канаде проживало в районе 3,5 мил украинцев ,а сейчас в районе 4,5.Это все избиратели и достаточно весомая часть населения из 35 миллионного населения страны