Кавалеристы поневоле. История танков H 35 и H 39



Колонна H 35 в Арденнах, май 1940 года

Своевременное предложение



Char D1 на манёврах в Шампани, 1935 год. Первое время они оснащались башнями от Renault FT

Конкуренция с Renault



Первый прототип Renault ZM. До привычного R 35 ещё очень далеко







Первые два прототипа Hotchkiss не имели башен. Вид у них был... очень своеобразный

Свежо предание, а верится с трудом



Третий прототип Hotchkiss получил раннюю башню APX. Облик узнаваем, хотя в деталях он во многом отличается от серийных машин

Вынужденно нужный



Прототип AC 3 фирмы SOMUA летом 1935 года. В серию он пойдёт под индексом S 35. Сравнение этого мощного танка с H 35 было недоразумением

«Чтобы преодолеть это ошибочное впечатление, я запросил и с трудом получил разрешение, чтобы два танка испытали на большом полигоне [в Мурмелоне]. Сомюа пошёл ходко, стремительно преодолевая пространство и поднимая столб пыли, двигаясь не менее плавно, чем спортивный автомобиль на гаревой трассе. Гочкис шёл медленнее, с трудом, сильно раскачиваясь на каждой кочке.



По результатам сравнения на совещании было принято решение заказать Сомюа, но что делать с Гочкисом, столь понравившимся министру и его свите? <...> генерал Гамелен решил передать Гочкис кавалерии, пускай он совершенно не соответствовал нашим требованиям. <...> Я не мог отказаться от этого «подарка», он был не очень приятен, впрочем, у меня была нехватка бронетехники. Вместе с тем, я дал особое мнение, что по завершении формирования механизированных дивизий они должны быть полностью переведены на Сомюа. К сожалению, низкие темпы производства не позволили получить однородные подразделения на Сомюа.»



Серийный Н 35 с ранней башней APX. Её выдают так называемые диаскопы – приборы наблюдения с двумя смотровыми стёклами. Позднее их заменят на обычные смотровые щели

Работа над ошибками



Богатый внутренний мир H 39 из музея в Сомюре. Литой корпус состоял из нескольких больших частей и мог разбираться как конструктор



Сдача партии H 39 весной 1940 года. Танки оснащены хвостами и пушками SA 38

Из худших в лучшие



H 39 на немецкой службе. У танка характерный хвост с ящиком и запасным катком. Немцы срезали купол башни и добавили двухстворчатый люк. Французам идея с куполом тоже не нравилась

Источники:

* Steven J. Zaloga. French Tanks of World War II (1). Infantry and Battle Tanks

* Юрий Пашолок. Отвергнутые пехотой, приглянувшиеся кавалерии (https://warspot.ru/11331-otvergnutye-pehotoy-priglyanuvshiesya-kavalerii)

* Журнал GBM

* Panzer Tracts №19-1. Beute-Panzerkampfwagen

К началу Второй мировой войны французские танковые силы по численности уступали только советским. Но нужно учесть, что большую часть современных танков французы построили в 1936-1940 годах, готовясь к битве с нацистской Германией. А в начале 30-х годов основу танкового парка французов составляли три с половиной тысячи безнадёжно устаревших Renault FT. Чем их можно было заменить? Фирма Renault запустила производство лёгкого танка D1, однако армия быстро в нём разочаровалась.Конструкторы Renault старались максимально удешевить конструкцию, поэтому D1 страдал от низкого качества и постоянных поломок. Кроме того, в 1932 году это был единственный современный танк Франции, слишком ценный для банальной поддержки пехоты. Первое время D1 служили как боевые танки (char de bataille), ведь «настоящий» боевой танк B1 пошёл в производство лишь в 1934 году. Вот и получилось, что античные Renault FT заменить было нечем.Видя непростую ситуацию, фирма Hotchkiss проявила инициативу и в 1933 году сама предложила военным новую концепцию танка. Это была небольшая двухместная машина весом 6 тонн, очень простая и дешёвая. Корпус танка впервые собирался из больших литых деталей на болтах. Компоновка была нетипичной для французов, с двигателем в корме и трансмиссией спереди. Для удешевления отказались даже от башни, расположив два пулемёта в корпусе, поэтому танк здорово напоминал «раскормленную» британскую танкетку Carden-Loyd. Надо сказать, фирмой Hotchkiss руководил англичанин Генри Айнсворт (Henry Mann Ainsworth), перебравшийся из британского филиала.Военные поддержали предложение, ведь они наконец-то увидели действительно массовую замену Renault FT. 30 июня 1933 года Hotchkiss получила контракт на постройку трёх прототипов, а 2 августа был объявлен конкурс. Во многом он повторял предложение Айнсворта: простой и надёжный танк весом 6 тонн с бронёй 30 мм и вооружением из двух пулемётов или 37-мм пушки в башне.Всего в конкурсе на лёгкий танк участвовало 14 фирм. Кроме Hotchkiss нас интересуют две из них – Renault и APX (сокращение от Atelier de construction de Puteaux – машиностроительный завод в Пюто). Фирма Renault справилась быстрее всех, её прототип Renault ZM был готов к испытаниям в декабре 1934 года. Это был танк весом 7,5 тонн, с двигателем на 82 л. с. и башней с двумя пулемётами. Восторга у военных он не вызвал. Инженеры ужали заброневой объём до предела, поэтому боевое отделение получилось очень тесным, а боекомплект и запас топлива недостаточными. Но даже так вписаться в 6 тонн оказалось невозможно.Hotchkiss построила первый прототип в январе 1935. Он весил 8,5 тонн, оснащался менее мощным двигателем на 78 л. с. и вдобавок не имел башни. В общем, на фоне конкурента более тяжёлый и хуже вооружённый танк Hotchkiss смотрелся бледно. Это и неудивительно. Фирма Renault воспользовалась наработками по своим кавалерийским танкам AMR 33. Двигатель, трансмиссию и подвеску на резиновых шайбах обкатали ещё на прототипах AMR 33. По общей компоновке и устройству шасси Renault ZM очень походил на будущий AMR 35. А вот у Hotchkiss опыта в танкостроении не было вообще, поэтому инженерам пришлось создавать проект с нуля. Надо ли говорить, что первый блин у них получился комом.Впрочем, какими бы танки Hotchkiss и Renault не получились, в серийное производство они попасть не могли. Дело в том, что в 1934 году французская армия приняла на вооружение противотанковую пушку Hotchkiss калибра 25 мм. Орудие получилось очень лёгким и компактным, но при этом без труда пробивало 30-мм броню. Французы понимали, что аналогичные пушки массово появятся и в других армиях, поэтому решили усилить броню новых танков до 40 мм. Заодно пересмотрели вооружение – теперь 37-мм пушка в башне стала обязательной.Чтобы не терять время, фирмы построили первые танки по старому заданию, на ходу переделывая проекты с учётом испытаний. И здесь самое время вспомнить о танке APX. Судя по всему, это был первый в мире танк с двухтактным дизельным двигателем. Его фотографии не сохранились, хотя известно, что опытный образец был построен к октябрю 1935 года. Сам танк военным оказался не нужен, однако его башня была признана удачной. Её и поставили на переделанные танки Hotchkiss и Renault.В общем, привычные нам H 35 и R 35 появились далеко не сразу. После всех изменений они «растолстели» до 10-11 тонн, а улучшенный H 39 и вовсе дорос до 12 тонн – вдвое больше изначальных требований.Обычно ситуацию с конкурсом на лёгкий пехотный танк описывают следующим образом. Предложения Hotchkiss и Renault были очень схожи по характеристикам и ценам. Танк Hotchkiss был более скоростным (чуть ли не на треть) и поэтому смотрелся лучше, однако пехота поспешила выбрать машину Renault. А может, ей помогли «поспешить»? В любом случае, фирма Hotchkiss самоустранилась из пехотного конкурса и удачно пристроила свой более быстрый танк на конкурс кавалерии. Примерно в таком виде сложилась каноничная история H 35 и R 35.Удивительно, что такая глупая версия событий смогла возникнуть и поддерживаться десятилетиями. Начнём с подвижности. Утверждение о более высокой скорости танка Hotchkiss основано исключительно на игре с числами. H 35 оснащался коробкой передач с пятью скоростями, которая обеспечивала расчётную максимальную скорость 28 км/ч. У R 35 была коробка передач лишь с четырьмя скоростями и расчётной максимальной скоростью 20 км/ч. Казалось бы, превосходство в скорости очевидно. Но не всё так просто.Расчётная максимальная скорость вычисляется по диаметру ведущих колёс, максимальным оборотам двигателя и минимальному передаточному числу трансмиссии. Иными словами, это не зафиксированный результат испытаний, а всего лишь число на бумаге. Оно отражает предельную скорость, которую обеспечивает трансмиссия. На практике максимальная скорость зависит не только от коробки передач, но и от двигателя. Если мощности не хватает, танк не сможет развить расчётную скорость.Более высокая расчётная скорость была достоинством лишь на бумаге. H 35 весил на тонну больше, а его двигатель был слабее – 78 л. с. против 82 л. с. у Renault. По весу и мощности моторов оба танка сопоставимы, поэтому и реальные средние скорости у них схожи. Кроме того, H 35 был хуже защищён и попросту не соответствовал требованиям. Толщина брони его корпуса не превышала 34 мм против честных 40 мм у R 35. Усиление защиты привело бы к росту массы, и тут всё упиралось в более слабый мотор. Выходит, якобы аналогичный по характеристикам и более подвижный H 35 оказался не аналогичным и не более подвижным.Если отбросить мифическое превосходство H 35, то выбор французской пехоты становится вполне разумным. Военные прекрасно понимали, что R 35 довольно посредственный танк. Он плохо справлялся с бездорожьем, ведь его ходовая часть рассчитывалась на вес в 6-7 тонн. Однако французской армии срочно требовался массовый дешёвый танк, времени на серьёзную переделку просто не было. В отличие от ублюдочного D1, R 35 хотя бы не разваливался на каждом углу. Его конкурент фирмы Hotchkiss не дотягивал до требований и оказался ещё более посредственным.На испытаниях H 35 показали себя очень сырыми машинами. Военные жаловались на частые поломки, слабые тормоза и неудачный дифференциальный механизм поворота, из-за которого танки плохо управлялись вне дорог. Ходовая часть в целом получилась неплохой, однако резиновые бандажи катков быстро изнашивались. Наконец, двигатель был слишком маломощным. При других обстоятельствах фирма Hotchkiss ограничилась бы постройкой нескольких опытных машин, однако её танк всё же пошёл в серийное производство.На показе прототипов H 35 и S 35 присутствовал министр обороны Жан Фабри (Jean Fabry). По стечению обстоятельств танк Hotchkiss показал себя более проворным, поэтому не сведущий в технике министр сделал вывод, что у более дорогого S 35 нет особых преимуществ. Генерал кавалерии Жан Флавиньи (Jean Flavigny) вспоминал:Эти воспоминания хорошо отражают непростую ситуацию тех лет. S 35 соответствовал последним требованиям и был продвинутым технически, однако завод SOMUA не мог быстро выпустить достаточное количество этих дорогих машин. А с массовыми дешёвыми танками у кавалеристов дела шли совсем плохо – «картонный» AMR 33 фирмы Renault постоянно ломался и быстро устарел. В таких условиях танк Hotchkiss с какой-никакой бронёй выглядел небесполезным. Обычно говорят, что H 35 был более подходящим для кавалерии, но лучше сказать, что он был менее неподходящим в этой роли. Кавалеристы чаще пехоты опирались на сеть хороших дорог, поэтому его недостатки проявлялись не так заметно.6 ноября 1935 года фирма Hotchkiss получила первый контракт на 200 H 35 для кавалерии. За ним последовал второй контракт ещё на 100 машин. Кавалеристы приняли новый танк очень прохладно, по их меркам он был слишком медленным и ненадёжным. После выполнения кавалерийских контрактов Hotchkiss получила третий заказ на 100 H 35, теперь уже для пехоты. Это решение тоже было вынужденным. Заводы Renault и FCM не могли поставить необходимое число пехотных танков, поэтому производственные мощности Hotchkiss были нужны как воздух. Генеральный инспектор пехоты Жюльен Дюфье (Julien Dufieux) всеми силами отбивался от H 35, но вслед за кавалеристами ему пришлось смириться.Итого, за сказочными историями о мудром выборе кавалеристов и одумавшейся пехоте скрывается банальный факт. Министр Жан Фабри и главнокомандующий Морис Гамелен буквально заставили пехоту и кавалерию принять сырой танк, который те никогда не хотели.Фирма Hotchkiss понимала, что H 35 получился посредственным танком и его нужно переделывать. Прежде всего это касалось силовой установки. И здесь инженерам пригодились наработки по гоночным автомобилям Hotchkiss, которые не раз выигрывали ралли Монте-Карло. В 1937 году на H 35 испытали гоночный мотор мощностью 117 л. с. Танк стал заметно подвижнее, однако трансмиссия не могла выдержать более высокий крутящий момент. Требовались серьёзные изменения конструкции.В 1938 году Hotchkiss представила новую модель H 35. Главным отличием стал 120-сильный двигатель на основе гоночного мотора. Для его установки кормовую часть заметно увеличили, заодно повысив запас топлива со 180 до 207 литров. Толщину брони довели до требуемых 40 мм, трансмиссию также улучшили. В результате масса танка выросла до 12 тонн, поэтому инженеры отказались от резиновых бандажей и расширили траки на 2 см. Испытания показали, что новый танк получился гораздо лучше старого. Максимальная скорость выросла до 36,5 км/ч, при этом вождение стало гораздо проще. Правда, новый двигатель оказался довольно прожорливым. По немецким данным, SOMUA S 35 по дорогам потреблял 225 литров на 100 км, а гораздо более лёгкий Hotchkiss ненамного меньше – 190 литров. Поэтому несмотря на увеличение топливного бака, запас хода сократился со 150 до 120 км.Новую модель приняли на вооружение 18 февраля 1939 года как Char léger modèle 1935 H modifié 1939. Обычно её название сокращают до H 39, но иногда можно встретить обозначение H 38. Путаница возникла из-за того, что до принятия фирма Hotchkiss называла новую модель Char léger modèle 1938 série D. Подобно предшественнику, Н 39 поставлялся как пехоте, так и кавалерии, причём теперь пехота была главным заказчиком.В 1940 году началась программа модернизации лёгких танков. Как и R 35, изначально H 35 и H 39 оснащались очень слабыми допотопными пушками SA 18 калибра 37 мм. Часть этих орудий попросту сняли с отслуживших Renault FT ради экономии. В конце 1939 года французы освоили производство новой пушки SA 38 того же калибра, но куда более мощной. Всего успели выпустить 800 орудий, поэтому на все танки их не хватило. Кроме того, многие H 39 получили хвост для преодоления окопов, на него крепили запасное колесо и ящик ЗИП. А командирские машины даже оснащались радиостанциями. В целом, это были самые сбалансированные и боеспособные лёгкие танки Франции.У читателя могло сложиться впечатление, будто затея с танками Hotchkiss была неудачной с самого начала. Дескать, не имевшие опыта инженеры предложили никудышный танк, а Фабри и Гамелен навязали его недовольным военным. Это не так. Чтобы развеять некоторые заблуждения, мы намеренно рассмотрели историю очень критично. Теперь же отдадим действующим лицам нашего рассказа должное.Генерал Морис Гамелен был одним из самых умных и уважаемых военных своего времени. С 1933 года он руководил реорганизацией французской армии, готовя её к войне. Несмотря на почтенный возраст, Гамелен был горячим сторонником механизации. Проводить её было совсем непросто. Франция значительно уступала Германии по населению и промышленному потенциалу. Из-за экономического кризиса денег остро не хватало, вдобавок левое правительство Леона Блюма проводило сомнительную политику. В таких условиях приходилось идти на компромиссы.H 35 плохо подходил на роль кавалерийского танка. Но хотя Фабри заблуждался, его решение в итоге оказалось верным. Для оснащения трёх механизированных лёгких дивизий (division légère mécanique, сокращённо DLM), аналогичных немецким танковым дивизиям, требовалось 600 S 35. Однако до конца войны завод SOMUA успел собрать 427 танков. Чем их можно было заменить? Renault срывала планы поставок, погружаясь в финансовую катастрофу. Её кавалерийские танки AMR 35 и AMC 35 получились очень неудачными и постоянно ломались. Фирма Hotchkiss же всего за два года собрала почти 300 танков для новых кавалерийских дивизий. На фоне AMR 35 даже H 35 был эталоном надёжности.Проблем хватало и у пехоты. Заводы Renault не могли собрать достаточное количество R 35 в разумные сроки. Перспективный FCM 36 был выпущен небольшой серией всего в 100 танков. Фирма FCM заломила слишком высокую цену, а её мощности ушли на программу Char B1. И вновь Hotchkiss помогла восполнить дефицит бронетехники. В итоге её танки стали вторыми по численности после R 35. И хотя ранние H 35 были неудачными, H 39 получились куда лучше своих конкурентов. Показательно, что из всех трофейных французских танков немцы предпочитали именно H 39 и S 35. Совсем неплохо для фирмы, которая до H 35 вообще не занималась танками.