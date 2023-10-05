Президент России поручил правительству рассмотреть возможность строительства в стране новой железнодорожной магистрали

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 августа 2023 года. Их список сегодня был опубликован на официальном сайте Кремля.В частности, глава государства поручил кабмину рассмотреть возможность строительства в стране новой железнодорожной магистрали. Речь идет о Северо-Сибирской железной дороге (СевСиб) общей протяженностью около двух тысяч километров. Новый логистический маршрут должен соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с Байкало-Амурской магистралью.Проект предполагает строительство железной дороги от Нижневартовска через Белый Яр, Лесосибирск, Карабулу до Усть-Илимска и далее с выходом к БАМу. Впервые проект строительства стратегической железнодорожной магистрали СевСиб, включающий пять вариантов маршрутов прокладки путей, был представлен на рассмотрение правительства РФ еще в 1996 году. Однако в рамках разработанного к 2006 году инвестпроекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» строительство данной магистрали не предполагалось.Тогда против решения по заморозке проекта строительства Северо-Сибирской железной дороги высказались эксперты ИЭОПП СО РАН. Институт указывал, что отказ от прокладки новой магистрали приведет к снижению среднегодовых темпов прироста ВВП России на 0,2-0,4 процента, что заметно превосходит прямые затраты на строительство. По оценкам экспертов, на тот момент они составляли от шести до двенадцати миллиардов долларов. Кроме того, данная железная дорога имеет не только экономическое, но и военно-стратегическое значение.Теперь по поручению российского президента вопрос по строительству этой важной северной магистрали вновь стал актуален. Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» вернуться к рассмотрению необходимости строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 марта 2024 года.Помимо развития северо-восточной транспортной инфраструктуры, нагрузка на которую значительно выросла за последнее время после переориентации большей части российского экспорта с запада на восток по причине нарушения логистики с европейскими странами, руководство РФ большое значение уделяет и строительству новых путей на юго-западе страны. Особенно это актуально с учетом вхождения в состав РФ Крыма, а в прошлом году еще четырех новых регионов.На полях состоявшегося в конце сентября Азовского экологического форума министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил журналистам о завершении предпроектных работ по строительству железнодорожной магистрали из Ростовской области в Крым вдоль побережья Азовского моря. Новая ветка пройдет по так называемому сухопутному коридору из материковой части России на полуостров через ДНР и Запорожскую область.Объект будет возводить недавно созданное ФГУП «Железные дороги Новороссии». Гуськов отметил, что проектирование займет несколько недель, после его завершения станут известны и сроки ввода в эксплуатацию нового железнодорожного пути. С учетом равнинного рельефа местности в Приазовье, возведение новой ветки, объединяющей в том числе ранее разрозненные железнодорожные пути новых регионов РФ, будет вестись относительно быстрыми темпами.