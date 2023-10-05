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Президент России поручил правительству рассмотреть возможность строительства в стране новой железнодорожной магистрали

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Президент России поручил правительству рассмотреть возможность строительства в стране новой железнодорожной магистрали

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 августа 2023 года. Их список сегодня был опубликован на официальном сайте Кремля.


В частности, глава государства поручил кабмину рассмотреть возможность строительства в стране новой железнодорожной магистрали. Речь идет о Северо-Сибирской железной дороге (СевСиб) общей протяженностью около двух тысяч километров. Новый логистический маршрут должен соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с Байкало-Амурской магистралью.

Проект предполагает строительство железной дороги от Нижневартовска через Белый Яр, Лесосибирск, Карабулу до Усть-Илимска и далее с выходом к БАМу. Впервые проект строительства стратегической железнодорожной магистрали СевСиб, включающий пять вариантов маршрутов прокладки путей, был представлен на рассмотрение правительства РФ еще в 1996 году. Однако в рамках разработанного к 2006 году инвестпроекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» строительство данной магистрали не предполагалось.



Тогда против решения по заморозке проекта строительства Северо-Сибирской железной дороги высказались эксперты ИЭОПП СО РАН. Институт указывал, что отказ от прокладки новой магистрали приведет к снижению среднегодовых темпов прироста ВВП России на 0,2-0,4 процента, что заметно превосходит прямые затраты на строительство. По оценкам экспертов, на тот момент они составляли от шести до двенадцати миллиардов долларов. Кроме того, данная железная дорога имеет не только экономическое, но и военно-стратегическое значение.

Теперь по поручению российского президента вопрос по строительству этой важной северной магистрали вновь стал актуален. Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» вернуться к рассмотрению необходимости строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 марта 2024 года.

Помимо развития северо-восточной транспортной инфраструктуры, нагрузка на которую значительно выросла за последнее время после переориентации большей части российского экспорта с запада на восток по причине нарушения логистики с европейскими странами, руководство РФ большое значение уделяет и строительству новых путей на юго-западе страны. Особенно это актуально с учетом вхождения в состав РФ Крыма, а в прошлом году еще четырех новых регионов.

На полях состоявшегося в конце сентября Азовского экологического форума министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил журналистам о завершении предпроектных работ по строительству железнодорожной магистрали из Ростовской области в Крым вдоль побережья Азовского моря. Новая ветка пройдет по так называемому сухопутному коридору из материковой части России на полуостров через ДНР и Запорожскую область.

Объект будет возводить недавно созданное ФГУП «Железные дороги Новороссии». Гуськов отметил, что проектирование займет несколько недель, после его завершения станут известны и сроки ввода в эксплуатацию нового железнодорожного пути. С учетом равнинного рельефа местности в Приазовье, возведение новой ветки, объединяющей в том числе ранее разрозненные железнодорожные пути новых регионов РФ, будет вестись относительно быстрыми темпами.
Использованы фотографии:
РЖД
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17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:25
    +1
    Проект предполагает строительство железной дороги от Нижневартовска через Белый Яр, Лесосибирск, Карабулу до Усть-Илимска и далее с выходом к БАМу —

    ***
    По Советской стране
    От Памира до Тикси,
    От Карпат до Камчатки,
    По сибирским снегам,
    По сердцам человечьим
    Со скоростью мысли
    Прокатилось набатное-
    -БАМ!...
    ---
    © В.В.Воронцов 1975 г.


    ***
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:34
      0
      Это плохо, что наше руководство живёт по принципу - "Пока гром не грянет мужик не перекрестится".
      Кто-то возразит, "Да нет же оно крестится и даже без грома", на что можно ответить, что крестится оно без души и веры и о будущем вспоминает лишь тогда когда жаренным запахнет.

      Очень плохо, что так медленно думают в руководстве. Видимо со стратегией полный напряг, раз пока только рассматривать будут этот вопрос. negative
  2. aleksandrvvsysop
    aleksandrvvsysop Сегодня, 12:25
    -1
    А Кузбасс каким боком к этой магистрали? Проблема с вывозом угля? Ради этого они готовы даже такой крюк делать?
    А вообще - почему бы и нет? Можно построить очень быстро, были бы деньги. Строить можно из пяти точек сразу, причём из трёх - сразу в двух направлениях. Большой мост - только один - через Енисей. За три года можно построить.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:08
      0
      Нельзя быстро построить, ибо нужно большое количество свободной незадействованной строительной техники. А на моих глазах огромный кран разрезали, чтобы налог за него не платить.
      В Китае высокие темпы строительства обеспечиваются именно большим количеством техники.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:26
    +1
    Интересно, планы строим это хорошо, а вот откуда деньги брать?
    Может сначала с Украиной разберёмся?
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 12:37
      +1
      Интересно, планы строим это хорошо, а вот откуда деньги брать?
      Может сначала с Украиной разберёмся?

      На эту дорогу деньги всегда найдутся. yes
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:30
    +1
    Такие стройки это хорошо в плане обеспечения работой. Теперь тем, кому возраст выхода на пенсию продлили, чиновники могут глядя с экрана телевизора сказать, что вот, пожалуйста, вот вам работа.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: Fangaro
      Такие стройки это хорошо в плане обеспечения работой. Теперь тем, кому возраст выхода на пенсию продлили, чиновники могут глядя с экрана телевизора сказать, что вот, пожалуйста, вот вам работа.

      Жуть какая! Дорога ради дороги. Трасса пройдет по малонаселенным местам (там от поселка до поселка 500 км!), в очень сложном рельефе со множеством болот, мелких рек и ручьев. И что по ней возить то собрались?
      Где то там же трасса Приполярного Урала по хребту (в смысле благополучно забытая, с освоенными деньгами на разведку и съемку (а она была)). Но там хоть месторождения худо бедно есть.
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 13:04
        0
        Цитата: Адрей
        Цитата: Fangaro
        Такие стройки это хорошо в плане обеспечения работой. Теперь тем, кому возраст выхода на пенсию продлили, чиновники могут глядя с экрана телевизора сказать, что вот, пожалуйста, вот вам работа.

        Жуть какая! Дорога ради дороги. Трасса пройдет по малонаселенным местам (там от поселка до поселка 500 км!), в очень сложном рельефе со множеством болот, мелких рек и ручьев. И что по ней возить то собрались?
        Где то там же трасса Приполярного Урала по хребту (в смысле благополучно забытая, с освоенными деньгами на разведку и съемку (а она была)). Но там хоть месторождения худо бедно есть.

        Вот в точности до слова так говорили пессимисты про БАМ! Сейчас переключатся на СевСиб !
  5. свой1970
    свой1970 Сегодня, 12:31
    +3
    Дело очень нужное для нашей гигантской страны.Мобильность населения и товаров- крайне важно для нормальной работы экономики.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:40
    +2
    Строить будут минимум 5 лет ,по 3 млрд $ в год найдут.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 12:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Строить будут минимум 5 лет ,по 3 млрд $ в год найдут.

      Там 1500 т.км по прямой. Вы в тех местах бывали? Представляете что там? 100 км в год за охренелиард будет подвигом.
  7. Игореш
    Игореш Сегодня, 12:44
    0
    Значит солнце наш уверен в переизбрании ?
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:56
    +1
    А что было бы, если бы взял, да и не поручил? Как сказал Володин :"Есть Путин--есть и Россия..."... Как же нам повезло, граждане!

    Беспокоит только то, что "поручил рассмотреть..."
    А до этого поручал создать (или рассмотреть возможность?) 25 миллионов рабочих мест.
    Если бы я был главным, я бы поручил рассмотреть гораздо бОльшие возможности.... . Как у нас теперь принято говорить :"В РАЗЫ!"

    Если кто думает, что нам "только обещают", то он не прав. Нам никто ничего не обещал.

    Все сводится к тому, что начальники "подают сигналы общественности" и "дают поручения" друг другу. Все по-честному!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:06
      0
      начальники "подают сигналы общественности" и "дают поручения" друг другу

      ну вы совсем радужную картину нарисовали "дают поручения" , обычно просто "призывают"
      п.с. кстати призыватели все, кроме мадам Э. - она просто поднимает ключевую ставку и роняет рубль , без всей этой нерешительности laughing
  9. A. B.
    A. B. Сегодня, 12:59
    +1
    Насколько же дальновиден был Сталин. Ведь при нем начались стройки инфраструктуры на севера СССР. Как его не стало, оппортунист кукурузный всё эти проекты заморозил. Да и не только эти. И вот, спустя каких-то там семьдесят лет, начали понимать что надо! Надо строить.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:05
    0
    Еще один маршрут, если надумают делать "Баргузин".