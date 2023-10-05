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Шойгу прибыл в Южный военный округ, где проверил подготовку подразделений резерва

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Шойгу прибыл в Южный военный округ, где проверил подготовку подразделений резерва

Глава военного ведомства посетил Южный военный округ, где на полигонах проверил ход подготовки новых подразделений, набранных из контрактников, а также добровольцев БАРС. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Шойгу посетил полигон, где понаблюдал за ходом занятий с военнослужащими и добровольцами, входящими в новые подразделения резерва, формируемые в тыловых районах. Как отмечается, вся подготовка проводится офицерами и инструкторами, имеющими реальный боевой опыт. Занятия ведутся по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке. Также здесь готовят операторов беспилотников, механиков-водителей, а также по ряду других военно-учетных специальностей.

В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою

- доложил начальник учебного центра.

Прибыв в штаб Объединенной группировки войск, Шойгу провел совещание, на котором заслушал командующих основных направлений по текущей ситуации на отведенных участках. Кроме того, были намечены планы дальнейших действий с учетом происходящего на передовой. Также министр отдельно остановился на вопросе подготовки резервов, формируемых за счет контрактников и добровольцев.

В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев

- добавил он.

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2 комментария
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 12:27
    0
    Что-то зачастил со своими проверками Шойгу. В принципе, нужное дело.
    Но одно дело посетить оборонное предприятие и проверить ход выполнения оборонного заказа.
    А другое, поездки на передовую и полигоны. Только лишь для того, чтобы освоить военное искусство?
    Странно, почему этим не занимается самолично Герасимов?
  2. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:34
    +3
    Батыр наш тувинский красава дух Тенгри и Субэдэя два в одном как говорится только прилетает сразу и трава зеленее и асфальт серее и снег белее начальство местное вид лихой напускает и придурковатый а он все знает глянет орлиным взором и даж единоросы крестятся))хотя богатуру на это фиолетово он в дацан ходит реально вот Человек с большой буквы и на своем месте