Шойгу прибыл в Южный военный округ, где проверил подготовку подразделений резерва

Глава военного ведомства посетил Южный военный округ, где на полигонах проверил ход подготовки новых подразделений, набранных из контрактников, а также добровольцев БАРС. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Шойгу посетил полигон, где понаблюдал за ходом занятий с военнослужащими и добровольцами, входящими в новые подразделения резерва, формируемые в тыловых районах. Как отмечается, вся подготовка проводится офицерами и инструкторами, имеющими реальный боевой опыт. Занятия ведутся по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке. Также здесь готовят операторов беспилотников, механиков-водителей, а также по ряду других военно-учетных специальностей.
В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою
- доложил начальник учебного центра.
Прибыв в штаб Объединенной группировки войск, Шойгу провел совещание, на котором заслушал командующих основных направлений по текущей ситуации на отведенных участках. Кроме того, были намечены планы дальнейших действий с учетом происходящего на передовой. Также министр отдельно остановился на вопросе подготовки резервов, формируемых за счет контрактников и добровольцев.
В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев
- добавил он.