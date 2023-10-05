Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса: Украинские власти встревожены отставкой спикера палаты представителей конгресса США

5
Американская пресса: Украинские власти встревожены отставкой спикера палаты представителей конгресса США

Руководство Украины встревожено из-за отстранения от должности спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти. По мнению киевского режима, отставка поддерживавшего военную поддержку Украины Маккарти поставила под вопрос выделение поддержки украинской армии в будущем.


Как сообщает американское издание Politico, после ухода Маккарти с поста спикера нижней палаты конгресса США у украинских чиновников возникли сомнения в готовности американских властей продолжать оказывать Киеву военную и экономическую помощь.

Несмотря на явную обеспокоенность, в публичных высказываниях официальные представители киевского режима стремятся принизить влияние политического кризиса в США на обстановку на Украине. Однако, как утверждает американское издание со ссылкой на свои источники в Киеве, в частных беседах украинские чиновники демонстрируют страх и замешательство. Представители украинского руководства небезосновательно полагают, что после отставки Маккарти вся будущая американская поддержка США Киеву находится "в подвешенном состоянии".

Ранее Палата представителей конгресса США отстранила от занимаемой должности своего спикера Кевина Маккарти, которого обвинили в тайной сделке с президентом страны Джо Байденом, предполагающей дальнейшее выделение финансирования Украине.

После отставки Маккарти координатор по вопросам стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что в случае, если конгресс не выделит необходимые средства, Белый дом в состоянии обеспечить поддержку Украины примерно на два месяца.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:47
    0
    Зря беспокоятся - самоходный Джо не прекратит поддерживать Окраину....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:58
      0
      Байки про "украинское беспокойство" нам публикуют чуть ли не каждую неделю, но тридцать лет до СВО и более полутора лет после говорят об обратном - на Украине обманывали и воровали, воровали и обманывали все эти годы и никакого беспокойства не испытывали.

      Как заезженную пластинку нам ставят один и тот же сюжет про бедную Украину, а она всё не беднеет и не скатывается до развала. Значит всё совсем не так как кто-то это преподносит.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:48
    +1
    Американская пресса: Украинские власти встревожены отставкой спикера палаты представителей конгресса США
    У них только и забот переживать, что больше, вдруг, не подадут на бедность.
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:02
    +1
    Загрустили бандерлоги! Думали, присосавшись к матрасной финансовой пипетке они будут посасывать её вечно, а оно вона чё выходит, капельница то может и засориться и придётся посасывать медвежью лапу. laughing
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:03
    +1
    Руководство Украины встревожено...
    В последнее время оно встревожено постоянно и на то есть причины. А не прочь ли встревожится тем кто с помпой принимает Зеленского, т.к. как после этого случаются казусы с отставками и таких казусов уже немало: Борис Джонсон, президент Эстонии - Кальюлайд, премьер Италии - Марио Драги и др. А кто-то уже успел и помереть. Токсичен Зеленский, причем сильно.