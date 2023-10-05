Американская пресса: Украинские власти встревожены отставкой спикера палаты представителей конгресса США

Руководство Украины встревожено из-за отстранения от должности спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти. По мнению киевского режима, отставка поддерживавшего военную поддержку Украины Маккарти поставила под вопрос выделение поддержки украинской армии в будущем.Как сообщает американское издание Politico, после ухода Маккарти с поста спикера нижней палаты конгресса США у украинских чиновников возникли сомнения в готовности американских властей продолжать оказывать Киеву военную и экономическую помощь.Несмотря на явную обеспокоенность, в публичных высказываниях официальные представители киевского режима стремятся принизить влияние политического кризиса в США на обстановку на Украине. Однако, как утверждает американское издание со ссылкой на свои источники в Киеве, в частных беседах украинские чиновники демонстрируют страх и замешательство. Представители украинского руководства небезосновательно полагают, что после отставки Маккарти вся будущая американская поддержка США Киеву находится "в подвешенном состоянии".Ранее Палата представителей конгресса США отстранила от занимаемой должности своего спикера Кевина Маккарти, которого обвинили в тайной сделке с президентом страны Джо Байденом, предполагающей дальнейшее выделение финансирования Украине.После отставки Маккарти координатор по вопросам стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что в случае, если конгресс не выделит необходимые средства, Белый дом в состоянии обеспечить поддержку Украины примерно на два месяца.