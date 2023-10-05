Причиной сдачи в плен группы украинских военных под Донецком стали большие потери в их подразделениях

Пленный украинский командир сказал, зачем он вместе с сослуживцами решил сдаться. По его словам, причиной сдачи в плен группы украинских военных стали большие потери в подразделении.
Об этом агентству ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Большая часть подразделения, в составе которого они воевали, уничтожена
- рассказал он.
Украинские военные, по словам их командира, несут серьезные потери в живой силе из-за многочисленных безуспешных атак на позиции россиян на Донецком направлении.
В итоге более 15 человек из числа солдат ВСУ, действовавших в окрестностях Донецка, решили сохранить свои жизни и сдаться в плен.
Под Донецком сдалась группа украинских военнослужащих
- сообщил Гагин.
Украинские парни выбрали жизнь, став военнопленными, добавил он.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, ссылаясь на показания попавших в плен военнослужащих армии Украины, о случае под Клещеевкой. Там офицеры ВСУ застрелили своих подчиненных, которые собирались сдаться россиянам. Впрочем, случались и противоположные ситуации. К примеру, как сообщал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, двое украинских военных убили третьего, чтобы попасть в плен.
На данный момент российское командование специально выделило для военнослужащих ВСУ отдельную радиочастоту 149.200. Связавшись по ней, они могут обговорить условия сдачи в плен, назвав позывной «Волга».