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Причиной сдачи в плен группы украинских военных под Донецком стали большие потери в их подразделениях

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Причиной сдачи в плен группы украинских военных под Донецком стали большие потери в их подразделениях

Пленный украинский командир сказал, зачем он вместе с сослуживцами решил сдаться. По его словам, причиной сдачи в плен группы украинских военных стали большие потери в подразделении.


Об этом агентству ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Большая часть подразделения, в составе которого они воевали, уничтожена

- рассказал он.

Украинские военные, по словам их командира, несут серьезные потери в живой силе из-за многочисленных безуспешных атак на позиции россиян на Донецком направлении.

В итоге более 15 человек из числа солдат ВСУ, действовавших в окрестностях Донецка, решили сохранить свои жизни и сдаться в плен.

Под Донецком сдалась группа украинских военнослужащих

- сообщил Гагин.

Украинские парни выбрали жизнь, став военнопленными, добавил он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, ссылаясь на показания попавших в плен военнослужащих армии Украины, о случае под Клещеевкой. Там офицеры ВСУ застрелили своих подчиненных, которые собирались сдаться россиянам. Впрочем, случались и противоположные ситуации. К примеру, как сообщал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, двое украинских военных убили третьего, чтобы попасть в плен.

На данный момент российское командование специально выделило для военнослужащих ВСУ отдельную радиочастоту 149.200. Связавшись по ней, они могут обговорить условия сдачи в плен, назвав позывной «Волга».
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:49
    0
    Причиной сдачи в плен группы украинских военных под Донецком стали большие потери
    Просто хотят жить ... вполне себе важная причина, по их разумению.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:51
      0
      По их разумению, сейчас не получилось. Надо пересидеть и ещё попробовать. В следующий раз получится.
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 12:53
      0
      интересно,скольким из них за 50......
  2. Aken
    Aken Сегодня, 12:50
    +1
    А если бы не большие потери, радостно шли бы убивать жителей Донбасса.
    Совестью и раскаянием тут и не пахнет. Таких надо в утиль.
  3. Маз
    Маз Сегодня, 12:50
    0
    Перелом в войне? Ох как хочется быстрее её закончить нашей победой.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:52
      0
      Перелом, это когда сдаются не отделения, а батальоны.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:58
    +2
    Т.е. сначала убивали, а потом как прижали решили сдаться. Норм позиция. На минные поля их, как наших ребят
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:00
    0
    Большие потери... после чего,дополнил " а в мэнэ свЫня дома,гОрод.. На кого я таке шЧастья покЫну?")