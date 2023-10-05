Первый в мире миномет: как он появился

Миномет – оружие, без которого не обходится практически ни один высокоинтенсивный конфликт, начиная со времен Первой мировой войны.
Между тем изобретен он был немногим ранее, во время блокады крепости Порт-Артура японской армией в 1904 году. Тогда во время штурма японцы прорвали первые редуты обороны и начали окапываться непосредственно у русских позиций.
В итоге, противник оказался в так называемом «мертвом пространстве», которое не простреливалось нашей крупнокалиберной артиллерией.
В качестве решения возникшей проблемы мичман 1-й эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев предложил генерал-лейтенанту Роману Кондратенко бить по японцам навесным огнем. Для этого планировалось использовать снятые с вооружения шестовые корабельные мины.
Разработка соответствующего оружия была поручена капитану Леониду Гобято.
Последний несколько усовершенствовал предложенную концепцию и создал орудие для стрельбы метательными воздушными минами весом до 15 фунтов пироксилина на базе «урезанной» 75-мм гаубицы.
Впрочем, и эта конструкция просуществовала недолго. Уже через полтора месяца был создан первый миномет, в основу которого легла морская пушка Гочкинса калибра 47-мм, установленная на колесную базу (легкий лафет). Кроме того, для новой версии оружия был изготовлен специальный боеприпас.
Мина, начиненная 6,2 килограммами пироксилина, изготавливалась из листового железа и имела форму усеченного конуса. Шест, на котором располагалась боевая часть, вставлялся в канал ствола до упора в пыж.
В то же время, на шесте располагался скользящий надкалиберный стабилизатор. Последний при выстреле скользил по шесту и в конечном счете фиксировался на утолщении в хвостовой части мины.
Орудие Гобято имело дальность стрельбы от 50 до 400 метров под углом от 45 до 62 градусов.
Результаты стрельбы из нового оружия поражали. Из четырех выпущенных из первого в мире миномета боеприпасов, три попадали в японские окопы.