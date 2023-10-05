ФСБ задержала россиянина, передавшего спецслужбам Украины сведения о передвижении военной техники ВС России

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами

(...) мужчина в инициативном порядке предпринимал попытки с помощью мобильной связи и интернета установить контакт с представителями иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за совершение действий, направленных на нанесение ущерба безопасности РФ

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру и "просто сочувствующих" режиму Зеленского по всей территории России, очередное задержание произошло во Владимирской области. На этот раз ФСБ вышла на россиянина, добровольно оказывающего помощь спецслужбам Украины.Согласно сообщению ЦОС ФСБ, в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области силовики установили местного жителя, который по собственной инициативе передавал сведения о движении российской военной техники, в том числе военных эшелонов, на Украину. Как установлено, таким образом задержанный хотел заработать денег, поэтому требовал выплаты вознаграждений за свою деятельность. И даже успел что-то получить, судя по обнаруженной расписке.- говорится в сообщении.В качестве доказательства выполненной работы агент подготовил специальный фотоотчет, но до его кураторов в Киеве он не дошел, зато послужит прекрасным доказательством противоправной деятельности данного гражданина в суде. Кроме того, сотрудники ФСБ отслеживали деятельность задержанного, тщательно ее фиксируя.- добавили в ФСБВ отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные и оперативные действия по делу продолжаются.