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Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине ту помощь, которую приостановили США

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Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине ту помощь, которую приостановили США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сегодня устроил холодный душ для киевского режима. Евробюрократ, который на протяжении многих месяцев говорил о том, что Брюссель будет помогать Украине добиться победы на поле боя столько, сколько нужно, теперь представил новый вариант риторики.


По словам Борреля, в ЕС с настороженностью восприняли решение в США сначала сократить финансирование Украины, а затем вывести этот законопроект из законопроекта о финансировании своего собственного правительства. Напомним, что изначально в Вашингтоне обещали режиму Зеленского 24 млрд долларов, потом сошлись на сумме, в 4 раза меньшей, однако согласовали финпомощь в размере примерно 300 млн долларов.
Боррель:

Евросоюз не сможет компенсировать Украине те объёмы помощи, которые обещали США, но приостановили.

На этом фоне не добавляет Киеву энтузиазма заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто. По словам итальянского министра, «всё, что касается отправки Украине 8-го пакета помощи, есть лишь слова о намерениях, но не больше».

Крозетто:

Итальянские ресурсы для оказания помощи Украине не являются безграничными.

Ранее в США Дональд Трамп заявил, что никакой помощи Украине от Штатов передавать не нужно, пока Европа не разделит с США такую помощь в равных пропорциях.
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21 комментарий
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  1. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 13:28
    -1
    оон фактически стала организацией отпетых националистов...негодяев...нелюдей
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:33
      +4
      Смею спросить, а этот испанский алкаш, а-ля Борька, какое отношение имеет к ООН? Не, ну так, для интереса, может уже выбрали, а народ и не знает.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:35
        0
        Да никакого, но голос подать надо... опять же "главный дипломат"... мат, мат
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:57
      0
      Жозеп вышел из душа и накинув на своё обрюзгшее тело халат вдруг произнёс - "А знаешь Гвидо, я тут постоял под холодным душем, привёл мозги в порядок и решил что денег на Украину мы больше чем США давать не будем. Самим не хватает."

      Гвидо растянулся в улыбке и не отрывая преданных глаз от Жозепа и губ от прокисшего испанского вина протянул - "Вы самый мудрый человек в нашем райском саду. Мы любим Вас и верим Вам безмерно. Защищайте наш сад и дальше от этих назойливых восточных варваров."
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:28
      0
      Во-первых, ООН пишется прописными буквами. Во-вторых, Россия состоит в ООН.
  2. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 13:29
    0
    Боррель доболтается,выгонят его из райского сада wassat
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:30
    0
    Теперь он воет на Луну, ау-ау-ау, на "Юмор ФМ" летом часто гоняли, так, к слову пришлось.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:33
    0
    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине ту помощь, которую приостановили США
    И это говорит тот кто громче всех (вместе с Урсулой, которая фон) кричал с различных трибун о необходимости помощи украине при любых условиях для достижения "победы над Россией"? А как дело коснулось хотя бы частично компенсировать на время американскую помощь, так сразу в куты. Трамп уже заочно (пока) выставил ЕС счет в 175 млрд. Вот так же они всей шоблой после поражения киева тихонько сольются в европейский унитаз, как будто ни чего и не было.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 13:42
      +1
      И это говорит тот кто громче всех (вместе с Урсулой, которая фон) кричал с различных трибун о необходимости помощи украине при любых условиях для достижения "победы над Россией"? А как дело коснулось хотя бы частично компенсировать на время американскую помощь, так сразу в куты. Трамп уже заочно (пока) выставил ЕС счет в 175 млрд.


      Они просто не смотрели российскую классику, которая гласит: " За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники". Все бурно призывали к обильному банкету, а горилку никто принести не желает.
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:49
      +2
      Цитата: rotmistr60
      от так же они всей шоблой после поражения киева тихонько сольются в европейский унитаз, как будто ни чего и не было.

      Ну к этому и идёт.
      С начала СВО они все (коллективный запад) думали проскочить на русском "авось" типа заступимся за Окраину и Россия увидев нашу непокоБелимую решимость отступит и на попятую пойдёт. А тут получается, что на нашу "авось" никто не проскочит кроме нас самих (и то иногда) и приходится им заднюю включать да ещё и главный гегемон им хорошо подгаживает пытаясь самому на плаву остаться.
      Скоро в банке с крысами останется одна сильная и главная которая тоже потом сдохнет.
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:01
      0
      Денег нет,но чубатые- держитесь.)
  5. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 13:33
    0
    И Арестович неожиданно сломался... Как-то вдруг сливом незалежной повеяло...
  6. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 13:41
    0
    Как же так? Поднапрягись старый пер...дун и может получиться!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:47
    0
    ЧУмадан без ручки нести и так не удобно, а когда в нем только кирпичи, да и то, битые, нести его просто глупо...
    Впрочем, там ведь не мудрецы собрались, могут попытаться и такое переть, куда то, зачем то.
  8. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:52
    -1
    А я им не верю ... Как снабжали хохлостан оружием так и будут . Война не утихает . Если нет помощи , то нет оружия нет бк нет снаряги и нет питания . Тогда наши войска должны быстро освободить хотя бы Херсон Запорожье и ЛДНР. Стрелять то хохлам нечем... Но этого по чему то не происходит. Значит опять они врут
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:54
    +2
    Подумаешь- еэсовцы будут ездить в Киев без денег,но с ценными подарками,зеркальце,расчёска,верёвка и кусок мыла. wassatСамый богатый привезёт гранату или патрон.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 15:34
      0
      Да кто вам сказал что они не будут денег давать ? Поменьше бы прессу читали и всякие статьи дурацкие )
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:03
    0
    Схема проста, как ящик. Братаны выбивают в США бабки из бюджета, часть прямым ходом делят на карман с евро подельниками с помощью чубатого ворья, которые берут свою долю и одновременно ходят по миру с протянутой рукой. Собранное делится еще раз, еще много-много раз. Война за демократию это не с бабушкой в кегли играть. В прижимистой Европе больше того, что сперли из бюджета уже не собрать, а святой американский источник иссякает, начинает припекать проблема с триллионными долгами. Европейская шайка за жалкие миллионы, почти бесплатно, служить не хочет.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:09
    0
    Боррель осознал, что пора нажать на кнопку слива.
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:21
    0
    Про слив окраины говорить ещё рано, но подготовка к этому процессу на лицо.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:25
    0
    Ну так согласно контракта ес вписался в очередную авантюру штатов и в общем получил согласно договора профит.А вот вот тянуть лямку в одно лицо при этом самое вкусное уходит штатам всё равно-этого в контракте не было а значит идите укры и штаты лесом или пишем контракт по новой. Ктото думает что ес вписалось без собственной заранее оговоренной выгоды? Да никогда такого не было. Так что пока не договорятся со штатами об новом разделе бабла, будут слать приветы куеву, А вашингтон понял что авантюра неудалась и себе дороже затягивать, надо сваливать в закат, правда при этом половина вассалов может тоже свинтить с орбиты и это есть главная проблема-как свалить самим и чтоб вассалов не растерять,ибо без вассалов совсем плохо будет.