Евросоюз не сможет компенсировать Украине те объёмы помощи, которые обещали США, но приостановили.

Итальянские ресурсы для оказания помощи Украине не являются безграничными.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сегодня устроил холодный душ для киевского режима. Евробюрократ, который на протяжении многих месяцев говорил о том, что Брюссель будет помогать Украине добиться победы на поле боя столько, сколько нужно, теперь представил новый вариант риторики.По словам Борреля, в ЕС с настороженностью восприняли решение в США сначала сократить финансирование Украины, а затем вывести этот законопроект из законопроекта о финансировании своего собственного правительства. Напомним, что изначально в Вашингтоне обещали режиму Зеленского 24 млрд долларов, потом сошлись на сумме, в 4 раза меньшей, однако согласовали финпомощь в размере примерно 300 млн долларов.Боррель:На этом фоне не добавляет Киеву энтузиазма заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто. По словам итальянского министра, «всё, что касается отправки Украине 8-го пакета помощи, есть лишь слова о намерениях, но не больше».Крозетто:Ранее в США Дональд Трамп заявил, что никакой помощи Украине от Штатов передавать не нужно, пока Европа не разделит с США такую помощь в равных пропорциях.