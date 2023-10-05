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«Штурмовые действия не прекращаются»: В Генштабе ВСУ заявили о «тяжёлой» ситуации на Купянско-Лиманском направлении

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«Штурмовые действия не прекращаются»: В Генштабе ВСУ заявили о «тяжёлой» ситуации на Купянско-Лиманском направлении

Российские войска перешли в наступление на Лимано-Купянском направлении, ситуация складывается не в сторону украинской армии. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ Илья Евлаш.


В Генштабе ВСУ признали ситуацию на Купяно-Лиманском направлении "самой тяжелой", поскольку подразделениям российских войск удалось формировать реку Жеребец и даже занять село Макеевка. Как заявляет Евлаш, на позиции украинской армии наступает большая российская группировка, насчитывающая более ста тысяч личного состава и более одной тысячи танков, не говоря уже о более легкой бронетехнике.

(...) на Лимано-Купянском направлении находится более 110 тысяч военнослужащих РФ, 1085 вражеских танков, почти 2000 их ББМ, более 700 артиллерийских систем и еще почти пол тысячи реактивных систем залпового огня

- заявил спикер.


Представитель Генштаба подчеркнул, что самые большие проблемы для ВСУ создает российская авиация, которая используется "очень активно". По его словам, по позициям украинской армии работают ударные вертолеты и штурмовики, а выше дежурят истребители, которые не дают приблизиться украинским самолетам.

Не забыл он добавить, что "доблестные" украинские войска отбивают все атаки российской армии, но штурмовые действия не прекращаются. Продвижение российских войск подтверждает и американский Институт изучения войны.

Отметим, что о серьезности ситуации на данном направлении говорит и недавний визит сюда Зеленского, который провел оперативное совещание с командованием обороняющихся здесь бригад.
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7 комментариев
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  1. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 13:58
    +2
    Отступление ВСУ к реке Оскол началось
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 14:10
      0
      Отступление ВСУ к реке Оскол началось

      Как говорят пленные всушники - "Мы наступая отступаем и гордо пятимся назад... Мы территории теряем, но в том лишь Зеля виноват..."
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:00
    0
    До начала дождей нужно максимально улучшить свои позиции и терреторий побольше забрать-теперь уже окончательно.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:01
    +1
    То есть только на этом направлении танков у нас больше, а артиллерии примерно столько же, сколько всего осталось у украины?

    Перспективненько...
  4. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 14:06
    0
    Лишь бы только, по просьбам "партнёров" не остановились.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:25
    +2
    Если бы там реально наступала полнокровная танковая армия, как вещают эти гаврики, щаз бы уже поди через Днепр драпали.. У страха глаза велики.
  6. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 14:30
    0
    "Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия" (с) (к/ф "ДМБ") Вспомнилось что-то. Это хорошие новости hi