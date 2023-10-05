«Штурмовые действия не прекращаются»: В Генштабе ВСУ заявили о «тяжёлой» ситуации на Купянско-Лиманском направлении

Российские войска перешли в наступление на Лимано-Купянском направлении, ситуация складывается не в сторону украинской армии. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ Илья Евлаш.
В Генштабе ВСУ признали ситуацию на Купяно-Лиманском направлении "самой тяжелой", поскольку подразделениям российских войск удалось формировать реку Жеребец и даже занять село Макеевка. Как заявляет Евлаш, на позиции украинской армии наступает большая российская группировка, насчитывающая более ста тысяч личного состава и более одной тысячи танков, не говоря уже о более легкой бронетехнике.
(...) на Лимано-Купянском направлении находится более 110 тысяч военнослужащих РФ, 1085 вражеских танков, почти 2000 их ББМ, более 700 артиллерийских систем и еще почти пол тысячи реактивных систем залпового огня
- заявил спикер.
Представитель Генштаба подчеркнул, что самые большие проблемы для ВСУ создает российская авиация, которая используется "очень активно". По его словам, по позициям украинской армии работают ударные вертолеты и штурмовики, а выше дежурят истребители, которые не дают приблизиться украинским самолетам.
Не забыл он добавить, что "доблестные" украинские войска отбивают все атаки российской армии, но штурмовые действия не прекращаются. Продвижение российских войск подтверждает и американский Институт изучения войны.
Отметим, что о серьезности ситуации на данном направлении говорит и недавний визит сюда Зеленского, который провел оперативное совещание с командованием обороняющихся здесь бригад.