«Штурмовые действия не прекращаются»: В Генштабе ВСУ заявили о «тяжёлой» ситуации на Купянско-Лиманском направлении

(...) на Лимано-Купянском направлении находится более 110 тысяч военнослужащих РФ, 1085 вражеских танков, почти 2000 их ББМ, более 700 артиллерийских систем и еще почти пол тысячи реактивных систем залпового огня

Российские войска перешли в наступление на Лимано-Купянском направлении, ситуация складывается не в сторону украинской армии. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ Илья Евлаш.В Генштабе ВСУ признали ситуацию на Купяно-Лиманском направлении "самой тяжелой", поскольку подразделениям российских войск удалось формировать реку Жеребец и даже занять село Макеевка. Как заявляет Евлаш, на позиции украинской армии наступает большая российская группировка, насчитывающая более ста тысяч личного состава и более одной тысячи танков , не говоря уже о более легкой бронетехнике.- заявил спикер.Представитель Генштаба подчеркнул, что самые большие проблемы для ВСУ создает российская авиация , которая используется "очень активно". По его словам, по позициям украинской армии работают ударные вертолеты и штурмовики, а выше дежурят истребители, которые не дают приблизиться украинским самолетам.Не забыл он добавить, что "доблестные" украинские войска отбивают все атаки российской армии, но штурмовые действия не прекращаются. Продвижение российских войск подтверждает и американский Институт изучения войны.Отметим, что о серьезности ситуации на данном направлении говорит и недавний визит сюда Зеленского, который провел оперативное совещание с командованием обороняющихся здесь бригад.