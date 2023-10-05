Экс-советник офиса Зеленского заявил, что на Западе уже никто не верит в границы Украины 91-го года

Они видят, как мы ведем. Они это все проходили. Они в другой фазе развития. Они видят свое прошлое, понимают какие там были ошибки и к чему они привели

А как вы думаете, когда поляки сравнивали нас с трибуны ООН с утопающими, они не эту же картинку видели?

Киевский режим сегодня оказался в крайне сложном положении. На фоне череды неудач на фронтах и откровенно провалившегося контрнаступления ВСУ, перед Украиной «замаячила» весьма опасная перспектива остаться без западной поддержки.Противоречия, возникшие в США вокруг бюджета на следующий финансовый год, чуть не привели, а может и просто отсрочили, к шатдауну правительства и вылились в отстранение от должности спикера Конгресса. При этом помощь Украине в проект временного бюджета не вошла, а в ближайшие месяцы, очевидно, американским властям будет не до решения проблем Киева.В то же время о необходимости пополнения собственных арсеналов вооружения вместо отправки его на Украину заговорили и в ЕС, что опять же не сулит режиму Зеленского ничего хорошего.Но самым ярким в последние дни маркером незавидного положения, в которое попала наша «западная соседка», пожалуй, является заявление Алексея Арестовича (в России внесен в список экстремистов и террористов*), которого за его оптимистичные прогнозы даже прозвали «главным психологом» для украинцев.Экс-советник офиса Зеленского в своем недавнем интервью заявил, что на Западе уже никто не верит в границы Украины 91-го года и успех контрнаступления. Поэтому и всплывают вопросы коррупции, целесообразности передачи вооружения и перспектив выигрыша войны.- отметил украинский пропагандист.Арестович* сравнил свою страну с плохим пловцом, который пытается переплыть широкую реку. При этом с его слов, опытный пловец, который находится на берегу уже прекрасно понимает, что тот не доплывет.- заявил экс-советник офиса Зеленского.Подводя итоги, некогда «главный украинский психолог» сделал весьма нерадостные для своей страны прогнозы. С его слов, уже даже серьезные военные аналитики заговорили о том, что Киеву этой осенью придется принимать решения, которые не обрадуют украинское общество. При этом принимать их придется не на основе лозунгов, а опираясь на трезвый расчет.