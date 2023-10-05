Военное обозрение
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Экс-советник офиса Зеленского заявил, что на Западе уже никто не верит в границы Украины 91-го года

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Экс-советник офиса Зеленского заявил, что на Западе уже никто не верит в границы Украины 91-го года

Киевский режим сегодня оказался в крайне сложном положении. На фоне череды неудач на фронтах и откровенно провалившегося контрнаступления ВСУ, перед Украиной «замаячила» весьма опасная перспектива остаться без западной поддержки.


Противоречия, возникшие в США вокруг бюджета на следующий финансовый год, чуть не привели, а может и просто отсрочили, к шатдауну правительства и вылились в отстранение от должности спикера Конгресса. При этом помощь Украине в проект временного бюджета не вошла, а в ближайшие месяцы, очевидно, американским властям будет не до решения проблем Киева.

В то же время о необходимости пополнения собственных арсеналов вооружения вместо отправки его на Украину заговорили и в ЕС, что опять же не сулит режиму Зеленского ничего хорошего.

Но самым ярким в последние дни маркером незавидного положения, в которое попала наша «западная соседка», пожалуй, является заявление Алексея Арестовича (в России внесен в список экстремистов и террористов*), которого за его оптимистичные прогнозы даже прозвали «главным психологом» для украинцев.

Экс-советник офиса Зеленского в своем недавнем интервью заявил, что на Западе уже никто не верит в границы Украины 91-го года и успех контрнаступления. Поэтому и всплывают вопросы коррупции, целесообразности передачи вооружения и перспектив выигрыша войны.

Они видят, как мы ведем. Они это все проходили. Они в другой фазе развития. Они видят свое прошлое, понимают какие там были ошибки и к чему они привели

- отметил украинский пропагандист.

Арестович* сравнил свою страну с плохим пловцом, который пытается переплыть широкую реку. При этом с его слов, опытный пловец, который находится на берегу уже прекрасно понимает, что тот не доплывет.

А как вы думаете, когда поляки сравнивали нас с трибуны ООН с утопающими, они не эту же картинку видели?

- заявил экс-советник офиса Зеленского.

Подводя итоги, некогда «главный украинский психолог» сделал весьма нерадостные для своей страны прогнозы. С его слов, уже даже серьезные военные аналитики заговорили о том, что Киеву этой осенью придется принимать решения, которые не обрадуют украинское общество. При этом принимать их придется не на основе лозунгов, а опираясь на трезвый расчет.
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:33
    -1
    Экс-советник офиса Зеленского заявил —

    ***
    — Сегодня день эксов ...
    ***
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:42
      +2
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Экс-советник офиса Зеленского заявил —

      ***
      — Сегодня день эксов ...
      ***

      Нет, сегодня день трезвенников.
      А как известно на трезвую голову и мысли приходят куда адекватнее вчерашних. drinks
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:48
      0
      Интересно,в западную границу тоже?
    3. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 15:27
      0
      Он еще не утонул? Арестович этот?)

      Или - оно не тонет?
  2. guest
    guest Сегодня, 14:34
    +2
    При этом принимать их придется не на основе лозунгов, а опираясь на трезвый расчет.

    Украина и трезвый расчёт это вещи несовместимые.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:37
    0
    Люся-люся, а совсем недавно пела про берега Азовского моря и предлагала обсудить судьбу крымчан после захвата украиной. Кому жить, кому нет. На каком языке разговаривать...

    А оно вот как вышло
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:41
      0
      parabyd hi, тут два варианта, либо этого прикопают как зрадника или насодють на руку кукловода вместо Зеленского для подписания заморозки.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:43
      0
      Люся-флюгер скоро довертится -свои же упоротые и пришибут,
      чтобы лишнего не болтал...
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:55
        0
        Peter1First hi, а вы думаете что он подобный вариант не рассматривал прежде чем свистеть на всю Ивановскую? Не такой он и глупый как может показаться, а уж инстинкт самосохранения у таких развит до безобразия, значит есть у него "прикрышка" и от спецслужб и от уличных.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 15:10
        0
        Цитата: Peter1First
        свои же упоротые и пришибут,

        А там еще такие остались? Они же все на передвой,,,, БЫЛИ! теперь с Бандерой.
  4. Александр Шумейко
    Александр Шумейко Сегодня, 14:46
    +2
    Граница 1991 года - законная была. Граница СССР. Все остальное - филькины грамоты. Демаркации не прошли. Где знаки где подписанные документы - двусторонние. Нету. Эдакие эфемерные линии. Стоит ли говорить о том что на то время они были признаны в мире. Ага признаны - кем?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: Александр Шумейко
      Граница 1991 года - законная была. Граница СССР. Все остальное - филькины грамоты. Демаркации не прошли. Где знаки где подписанные документы - двусторонние. Нету. Эдакие эфемерные линии.

      Экс-советник офиса Зеленского в своем недавнем интервью заявил, что на Западе уже никто не верит в границы Украины 91-го года и успех контрнаступления. Поэтому и всплывают вопросы коррупции, целесообразности передачи вооружения и перспектив выигрыша войны.

      Мало эфемерности границ, так и интересы западников в возврате к ним различаются.
      В контроле Крыма и западного причерноморья заинтересованы только полосатые. Остальным от этого ни холодно, ни жарко. Участвуют лишь как подневольные партнёры по НАТО.
      Чуть давление со стороны США будет ослабляться (а оно в ближайшее время будет ослабляться), - и каждая НАТОвская страна будет стараться от помощи Украине увильнуть.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:48
    +2
    Ах, Люсьен, какая ты переменчивая. Думаю, что арестович продолжает заниматься тем же чем и занимался раньше - успокаивает бандеро пипл и готовит его как каким то не очень приятным событиям/известиям.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:17
    +1
    скора и укрр не станет !!!!!! а будут области РФ !
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:32
    0
    Фотка к статье старенькая. Где-то 2015....2016 год.