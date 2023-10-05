Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны

Над столицей Польши Варшавой впервые в истории развернута система противоракетной обороны. Об этом заявил глава Минобороны республики Мариуш Блащак.
В ходе встречи с польскими военными Блащак назвал развертывание системы ПРО над столицей страны "историческим и переломным событием", а также не преминул похвастаться, что вернул Варшаве противовоздушную оборону, отсутствовавшую в течение продолжительного времени, а также впервые в истории обеспечил защиту города системами ПРО.
Глава польского оборонного ведомства также отметил, что основой системы противоракетной обороны Варшавы является американский комплекс Patriot, которую он назвал "самой современной техникой в мире".
Также сообщается, что начать боевые дежурства в рамках ПРО Варшавы предполагается уже в конце следующей недели.
Ранее сообщалось, что оборонные расходы Польши выросли в четыре раза по сравнению с уровнем 2015 года. По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, благодаря совершенствованию системы государственных финансов Польша получила возможность значительно увеличить траты средств на вооруженные силы.
Таким образом, по сравнению с военным бюджетом в 37 миллиардов злотых, который был в 2015 году, на 2024 год на армию выделено около 155 миллиардов злотых (около 36 миллиардов долларов).
В последнее время Минобороны Польши активно закупает значительные количества вооружений и военной техники как у отечественных, так и у зарубежных производителей, в основном из США и Южной Кореи.