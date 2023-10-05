Военное обозрение
Войти Регистрация

Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны

13
Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны

Над столицей Польши Варшавой впервые в истории развернута система противоракетной обороны. Об этом заявил глава Минобороны республики Мариуш Блащак.


В ходе встречи с польскими военными Блащак назвал развертывание системы ПРО над столицей страны "историческим и переломным событием", а также не преминул похвастаться, что вернул Варшаве противовоздушную оборону, отсутствовавшую в течение продолжительного времени, а также впервые в истории обеспечил защиту города системами ПРО.

Глава польского оборонного ведомства также отметил, что основой системы противоракетной обороны Варшавы является американский комплекс Patriot, которую он назвал "самой современной техникой в мире".

Также сообщается, что начать боевые дежурства в рамках ПРО Варшавы предполагается уже в конце следующей недели.

Ранее сообщалось, что оборонные расходы Польши выросли в четыре раза по сравнению с уровнем 2015 года. По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, благодаря совершенствованию системы государственных финансов Польша получила возможность значительно увеличить траты средств на вооруженные силы.

Таким образом, по сравнению с военным бюджетом в 37 миллиардов злотых, который был в 2015 году, на 2024 год на армию выделено около 155 миллиардов злотых (около 36 миллиардов долларов).

В последнее время Минобороны Польши активно закупает значительные количества вооружений и военной техники как у отечественных, так и у зарубежных производителей, в основном из США и Южной Кореи.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Maj. Trevor Wild
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:57
    -1
    Пшеки точно теперь ждут, когда русские придут... Что же все же происходит - русские всё не приходят...??? Что же это за напасть - может нам самим напасть...???
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:04
    +1
    В случае необходимости эти пэтриоты станут быстро металлоломом,методика их ликвидации нами уже отработана на 5+!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:07
    +2
    И что, поставили пэтриот и теперь ура, ура, противоракетная оборона есть?
    Это, даже, не смешно...
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:19
    -1
    Глава польского оборонного ведомства также отметил, что основой системы противоракетной обороны Варшавы является американский комплекс Patriot, которую он назвал "самой современной техникой в мире".

    Он конечно "самый лучший", особенно при попытке использовать его в Киеве. wassat

    (Уничтожение ЗРК Patriot в Киеве ракетой "Кинжал" )
    1. Holgerton
      Holgerton Сегодня, 15:16
      -1
      Ну вон например в Крыму "самый-самый лучший" С-400 уже не единожды накрыли обычными КР.
      Даже не понадобились никакие Кинжалы и гиперзвуковые вундервафли.

      Неимеющиеаналогов Бук-М2/М3 спокойно снимают беспилотники ОТР и кроют GMLRS.
      Что теперь, отправляем все Буки и С-400 в утиль?) wassat
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:23
    0
    Значит знают за что их можно бомбить.
  6. ASG7
    ASG7 Сегодня, 14:26
    -1
    Ракета старенького "Искандера" летит 2100 м/с, а максимальная скорость цели для ЗРК "Патриот" 1600 м/с, так что закапывать деньги поляки научились вагонами. Попил бабла рулит, что им дело до простых поляков, главное чтобы денег хватило на остров, подальше от русских ракет.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:34
    0
    В ходе встречи с польскими военными Блащак назвал развертывание системы ПРО над столицей страны "историческим и переломным событием", а также не преминул похвастаться, что вернул Варшаве противовоздушную оборону, отсутствовавшую в течение продолжительного времени, а также впервые в истории обеспечил защиту города системами ПРО.
    На конуне выборов в сейм каждый старался как мог. Вот если бы войну с Российской Федерацией и Белоруссией не провацировали так вообще красота была бы и польский электорат кроме как о системе ПРО и не мечтал бы...
  8. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 14:47
    0
    «Пэтриоты» — это только часть системы, которую они строят. «Многоэшелонированная система обороны будет включать в себя противоракетную оборону малой дальности до 10 километров, оборону средней дальности SHORAD до 50 километров и дальнобойную оборону MRAD до 150 километров. В настоящее время Польша приобретает все системы под названиями Pilica, Narew и Wisła соответственно.

    В состав системы малой дальности войдет 21 батарея, каждая из которых будет состоять из 23-мм зенитных пушек ЗСУ-23-мм и зенитных ракет польского производства «Пиорун». Система средней дальности SHORAD будет включать в себя 23 батареи ракетных пусковых установок CAMM и CAMM-R и польские радары SOLA. Система, состоящая из 23 батарей, должна иметь в общей сложности 138 пусковых установок.

    Последней дальнобойной системой является «Висла», окончательно состоящая из 8 батарей PATRIOT, которые дадут в общей сложности 64 пусковые установки M903A, способные запускать новейшие ракеты PAC-3 SME. Система дополняется американскими секторными радарами AN/MPQ-65 и польскими радарами SPL и P-18PL.
    Последний элемент, который стоит обсудить, - это IBCS. Это современная командная система, которая будет координировать работу всех радаров и пусковых установок в Польше.
    Система позволит координировать работу всех элементов систем «Пилица», «Нарев» и «Висла», польских самолетов F-16 и F-35 или фрегатов «Мечник», а также ДРЛО или союзных РЛС. Благодаря этому любая РЛС сможет наводить любые ракеты. Общие расходы в рамках программ «Пилица», «Нарев» и «Висла» составляют около 130 млрд. злотых"
  9. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 15:18
    +1
    Польшу конкретно готовят к войне, несложно догадаться с кем, так что воевать нам теперь долго и всё тяжелее и тяжелее
    1. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 15:31
      0
      Гораздо страшнее для РФ не вооружённая Польша, а латентное и мещанское состояние большинства граждан, примитивная пропаганда, чуждый нам кап.строй и некие мутные кадры в управлении.
      Если решить все эти проблемы, обозначить реальные перспективы для населения в случае внезапной атаки западного блока и их целей, вернуть украденное у государства и выпнуть олигархать, то и ВПК и МО и РАН станут совершенно другими. Правда на это нужно и время. ИВС почти с нуля, за 10 лет смог. И тогда никакой Польше с шавками и в голову не придёт что-то говорить против нас, не говоря уж про дёрнуться... А штаты опять начнут уважать договора с нами.
      1. _Ugene_
        _Ugene_ Сегодня, 15:34
        0
        это всё несбыточные мечты, какой в них практический смысл? исходим из того что есть и не витаем в облаках
        1. Юрий Т.
          Юрий Т. Сегодня, 15:43
          0
          Любые планы рождаются от фантазий и желаний. Подобные нарративы необходимо продвигать по мере сил и средств. Ведь и здоровый КПСС стоял на простых и честных обычных людях, которые регулярно вели просвещение масс. Вы в своём коллективе и окружении занимаетесь подобным?