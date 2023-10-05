Вице-премьер Украины сообщила об опережении графика подготовки к вступлению страны в НАТО

Украина якобы опережает график выполнения решений, которые должны приблизить ее к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом заявила вице-премьер правительства Украины Ольга Стефанишина, которая отвечает в кабинете министров за вопросы европейской и евроатлантической интеграции страны.Как видим, киевский режим все еще надеется на то, что его рано или поздно «впустят» в Североатлантический альянс. Но страны НАТО, и в первую очередь США, и так удовлетворены тем, что Украина превратилась в инструмент прокси-войны с Россией без всякого членства в альянсе. Поэтому вряд ли страну будут принимать в НАТО, а если и будут, то далеко не выполнение Киевом неких формальных требований сыграет определяющую роль в данном процессе.Присоединение к НАТО и Евросоюзу стало навязчивой идеей для киевского режима. Собственно, на этих целях и держится вся современная политическая мифология украинского государства. Ведь без «присоединения к Европе» теряется сам смысл существования Украины как независимого государства, и тогда возникает неизбежный вопрос о том, для чего вообще была нужна, к примеру, открытая вооруженная конфронтация с Россией.Между тем, ключевые игроки НАТО явно дают понять Киеву, что пока речи о вступлении страны в альянс идти не может. Ведь это автоматически втянет блок в открытое противостояние с Россией, чего в США и Европе все же не хотели бы. Соответственно, представителям киевского режима остается лишь отчитываться о «приближении» момента вступления в НАТО перед собственным электоратом.