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Вице-премьер Украины сообщила об опережении графика подготовки к вступлению страны в НАТО

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Вице-премьер Украины сообщила об опережении графика подготовки к вступлению страны в НАТО

Украина якобы опережает график выполнения решений, которые должны приблизить ее к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом заявила вице-премьер правительства Украины Ольга Стефанишина, которая отвечает в кабинете министров за вопросы европейской и евроатлантической интеграции страны.


Как видим, киевский режим все еще надеется на то, что его рано или поздно «впустят» в Североатлантический альянс. Но страны НАТО, и в первую очередь США, и так удовлетворены тем, что Украина превратилась в инструмент прокси-войны с Россией без всякого членства в альянсе. Поэтому вряд ли страну будут принимать в НАТО, а если и будут, то далеко не выполнение Киевом неких формальных требований сыграет определяющую роль в данном процессе.

Присоединение к НАТО и Евросоюзу стало навязчивой идеей для киевского режима. Собственно, на этих целях и держится вся современная политическая мифология украинского государства. Ведь без «присоединения к Европе» теряется сам смысл существования Украины как независимого государства, и тогда возникает неизбежный вопрос о том, для чего вообще была нужна, к примеру, открытая вооруженная конфронтация с Россией.

Между тем, ключевые игроки НАТО явно дают понять Киеву, что пока речи о вступлении страны в альянс идти не может. Ведь это автоматически втянет блок в открытое противостояние с Россией, чего в США и Европе все же не хотели бы. Соответственно, представителям киевского режима остается лишь отчитываться о «приближении» момента вступления в НАТО перед собственным электоратом.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SFJZ13. Opening ceremony for Ex STEADFAST JAZZ
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14 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:14
    +2
    Идея фикс окраину не отпускает. Быстро они могут вступить в коровью лепёху, а не в НАТО и ЕС.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:25
      0
      Вице-премьер Украины сообщила об опережении графика подготовки к вступлению страны в НАТО
      Ну многие миллионы громадян уже не просто вошли или вступили... Они вбежали, ворвались! С прапором наперевес и наглыми требованиями бешенцев bully
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:16
    +3
    Чтобы умереть у порога НАТО, Украина ещё не всё сделала,по мнению самого НАТО.На входе для Украины уже заготовлен пулемёт.Мордой не вышли, ходить в "райском саду."Только умирать есть у них право.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:22
      +1
      tralflot1832 hi, пример Грузии для них не показателен, а те ведь тоже старались.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:16
    +1
    Утилизируя с такой скоростью, технику НАТО, снаряды и прочие расходники, про человеков и говорить не приходится тут да темпы просто опережающие.
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 14:57
      0
      Из того, что я недавно проверял, они потеряли 5 «Леопардов», 2 «Челленджера» и 2 дюжины «Брэдли». Также с этим массовым уничтожением техники НАТО я бы не ускорял, намекал, а какие-то F-16, F-35, или еврофайтеры уже сбиты? У НАТО 7000 самолетов, пройдет какое-то время, прежде чем мы их перемолот. Украина получает ровно столько техники, сколько нужно, чтобы конфликт продолжался, и чтобы обе стороны истекали кровью, чтобы Запад мог радоваться. Таков был план с самого начала.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 14:23
    0
    Интересно, окраинная страна (гос-ва уже давно нет) сохранится до момента включения большинства территорий в состав РФ?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:26
      0
      ASM hi, тут зависит от Вашингтона, даст комманду на раздербан и страны вроде Польши, Венгрии, Словакии, кто там ещё имеет виды на территории Украины мигом введут свои контингенты.
      1. Александр Шумейко
        Александр Шумейко Сегодня, 14:34
        0
        Практически сразу начнут выводить - вперед ногами.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:26
    0
    Во вред нам и с кучей оговорок,к примеру 5ая статья договора на ук-роину не распространяется-могут и принять в нато.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:34
      0
      Бережливый hi, тут палка о двух концах, ну 5-ую они исключат, так там много чего ещё исключать придётся, наглость Украину обще принятый факт и они начнут требовать на ЗАКОННЫХ основаниях все ништяки положенные членам альянса, и тут придётся их сильно ограничивать.
  6. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 14:26
    +1
    Ув други и не други, вкл ЦИПсио.
    Все высказывания ценны- потому что ваши мнения всегда верны.
    Смерть кощея на конце иглы, чем чаще будет вбросов от вна 404 и кукловодов реки потомак фашингтона, тем увереннее и тщательнее будет проводиться патриотами СВО, в том числе ,идя навстречу пожеланиям заслуженных строителей КНДР, Сирии, Кубы и граждан других стран, выражающих интернациональную поддержку и желающих застраивать территории вна задвусотыми, за трёхсотыми в интересах мира , солидарности и прогресса в мире, против враждебных сил империализма и колониализма и золотого лярда ЛженедоЗапада.

    Победа будет за нами ничтоже сумняшеся!
    Вся история мировой цивилизации доказала правоту и верность отстаивания суверенитета и национальных интересов безопасности народа РФ .
    Выводы делать токмо нам и вам!
    Честь имею.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:32
    0
    Дамочка полна оптимизма...Видимо паспорт польский получила.)
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:50
    0
    Моисей свой народ 40 лет вел в земли Обетованные, у окраины столько времени нет.