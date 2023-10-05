Минобороны РФ: На Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы подавлено до 25 артиллерийских расчётов ВСУ

Российские войска продолжают удерживать активную оборону по всей линии фронта, исключая те участки, где ВС РФ ведут контратакующие действия. Противник несет значительные потери в живой силе, бронетехнике и орудиях.
На Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы наши артиллеристы выявили и подавили до 25 огневых точек ВСУ, в том числе 120-мм миномет с расчетом. О ходе боев на этом участке фронта в свежей оперативной сводке рассказал начальника пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук.
В районе так называемого Торского выступа к северо-западу от Серебрянского лесничества нанесено комбинированное огневое поражение по позициям штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины. В результате ударов артиллерии, штурмовой и армейской авиации ВС РФ уничтожено более пятидесяти украинских боевиков.
Бомбардировочная авиация ВКС РФ отработала по местам сосредоточения противника как в районе Торского, так и к юго-востоку от лесного массива вблизи с селом Серебрянка. Наши летчики нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трём командно-наблюдательным пунктам ВСУ, все цели успешно поражены.
Вчера в районе Торского выступа противник предпринял семь попыток атаковать позиции российских военных силами штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Наши отразили все нападения и вынудили противника с потерями отступить на исходные рубежи. Судя по последнему сообщению начальника пресс-службы группировки «Центр», вслед за этими неудачными накатами и последовало вполне справедливое возмездие.
Тяжелое положение украинских боевиков на Краснолиманском направлении подтверждают данные радиоперехватов. Один из таких диалогов укровоина со своим товарищем по имени Вася, видимо, воюющим на другом участке фронта, публикуют российские телеграм-каналы.
Всушник жалуется на полное отсутствие танков и другой бронетехники. При этом сообщает, что российская авиация беспрепятственно работает по украинским позициям, средств перехвата самолетов и вертолетов нет. Говорит, что наверняка «у нас намечается что-то грандиозное». В ответ Вася сообщает, что и у них ситуация ничем не лучше и советует закапываться в землю как можно глубже.
Сомнительно, что даже самый глубокий окоп спасет украинского вояку. Уж лучше бы его товарищ порекомендовал ему побыстрее сдаться и сохранить как минимум здоровье, а то и жизнь. Специальная частота для связи с российскими бойцами им обоим явно известна (149.200, позывной «Волга»), да и рации имеются.