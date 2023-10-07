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США планируют использовать беспилотные вертолёты для борьбы с лесными пожарами

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США планируют использовать беспилотные вертолёты для борьбы с лесными пожарами

Как пишет американская пресса, на Мауи лётчики-пожарные отважно пришли на помощь, когда в прошлом месяце лесные пожары стремились уничтожить Гавайский остров. Но вскоре эти герои могут столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны автономных вертолетов.


Rain, лидер в области технологий сдерживания лесных пожаров с воздуха, стремится тушить пожары с помощью беспилотных самолетов. В среду руководство компании объявило о сотрудничестве с производителем вертолетов Sikorsky, с целью добавить в свой арсенал опционально пилотируемый Black Hawk дочерней компании Lockheed Martin. Партнерство обещает обеспечить автономные возможности быстрого реагирования для тушения пожаров с воздуха и снизить затраты на тушение пожаров.

Новаторы из Rain будут использовать свой пакет автономности Matrix и систему автономии миссий Wildfire для передачи команд миссии беспилотному Black Hawk. Эти системы интегрируются с сетями раннего обнаружения лесных пожаров для отправки автономного вертолета, позволяя потушить пламя водой в течение нескольких минут после обнаружения. Это очень важно, учитывая, что пламя может распространяться очень быстро.

Matrix выполняет полный план миссии, принимая во внимание цели и ограничения миссии, характеристики вертолета, препятствия, погоду и топографию. Система полностью интегрирована с органами управления полетом, что позволяет самолету летать с высоким уровнем автономности в любых условиях окружающей среды,

– сказал Игорь Черепинский, директор Sikorsky Innovations.

Автономная система Rain Wildfire Mission позволяет пожарным службам быстро реагировать на возгорания в труднодоступных местах или на пересеченной местности, увеличивая зону покрытия. Бортовая система выявляет и локализует возгорания в режиме реального времени, разрабатывает стратегию тушения, а также планирует траекторию полета, чтобы гарантировать, что средство подавления поразит цель – и все это самостоятельно.

На протяжении всей миссии система также обменивается разведданными и планами, обеспечивая пожарным осведомленность о ситуации и контроль.

Matrix уже прошел испытания на 10 различных вертолетах, включая демонстрационный полет на беспилотном UH-60 Black Hawk в прошлом году. Пакет автономности подходит как для винтокрылых аппаратов, так и для самолетов, а также для существующих и новых систем.

В ходе моделирования инженеры Рейн обнаружили, что сеть из примерно 200 дождевых станций, которые служат ангарами и наземными пунктами управления компании и в которых размещены беспилотные вертолеты, такие как опционально пилотируемый Black Hawk, может однажды положить конец катастрофическим лесным пожарам в Калифорнии. Компания признала, что это амбициозная цель, но надеется достичь этого рубежа к концу десятилетия.
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
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    ... вскоре эти герои могут столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны автономных вертолетов.
    Как проработавший несколько лет парашютистом-пожарным могу с уверенностью сказать, что ни какой навороченный (беспилотный, пилотный) вертолет не может создать конкуренцию простому парашютисту-пожарному с лопатой, тяпкой, РЛО за спиной и шланговой взрывчаткой. У каждого свои задачи и способ их выполнения. Да возможно облегчат в какой-то мере работу за счет раннего обнаружения еще не набравшего силу пожара и тушения его с воздуха. Не знаю, как в Сша, а у нас в 80-90-е годы на патрулирование вылетал Ан-2 с группой парашютистов-пожарных на борту и в случае обнаружения начавшегося пожара производилось десантирование с последующем тушением. Особенно актуально это было в период сухих гроз когда причиной лесного (таежного) пожара были молнии.