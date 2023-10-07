США планируют использовать беспилотные вертолёты для борьбы с лесными пожарами

Matrix выполняет полный план миссии, принимая во внимание цели и ограничения миссии, характеристики вертолета, препятствия, погоду и топографию. Система полностью интегрирована с органами управления полетом, что позволяет самолету летать с высоким уровнем автономности в любых условиях окружающей среды,

Как пишет американская пресса, на Мауи лётчики-пожарные отважно пришли на помощь, когда в прошлом месяце лесные пожары стремились уничтожить Гавайский остров. Но вскоре эти герои могут столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны автономных вертолетов.Rain, лидер в области технологий сдерживания лесных пожаров с воздуха, стремится тушить пожары с помощью беспилотных самолетов. В среду руководство компании объявило о сотрудничестве с производителем вертолетов Sikorsky, с целью добавить в свой арсенал опционально пилотируемый Black Hawk дочерней компании Lockheed Martin. Партнерство обещает обеспечить автономные возможности быстрого реагирования для тушения пожаров с воздуха и снизить затраты на тушение пожаров.Новаторы из Rain будут использовать свой пакет автономности Matrix и систему автономии миссий Wildfire для передачи команд миссии беспилотному Black Hawk. Эти системы интегрируются с сетями раннего обнаружения лесных пожаров для отправки автономного вертолета, позволяя потушить пламя водой в течение нескольких минут после обнаружения. Это очень важно, учитывая, что пламя может распространяться очень быстро.– сказал Игорь Черепинский, директор Sikorsky Innovations.Автономная система Rain Wildfire Mission позволяет пожарным службам быстро реагировать на возгорания в труднодоступных местах или на пересеченной местности, увеличивая зону покрытия. Бортовая система выявляет и локализует возгорания в режиме реального времени, разрабатывает стратегию тушения, а также планирует траекторию полета, чтобы гарантировать, что средство подавления поразит цель – и все это самостоятельно.На протяжении всей миссии система также обменивается разведданными и планами, обеспечивая пожарным осведомленность о ситуации и контроль.Matrix уже прошел испытания на 10 различных вертолетах, включая демонстрационный полет на беспилотном UH-60 Black Hawk в прошлом году. Пакет автономности подходит как для винтокрылых аппаратов, так и для самолетов, а также для существующих и новых систем.В ходе моделирования инженеры Рейн обнаружили, что сеть из примерно 200 дождевых станций, которые служат ангарами и наземными пунктами управления компании и в которых размещены беспилотные вертолеты, такие как опционально пилотируемый Black Hawk, может однажды положить конец катастрофическим лесным пожарам в Калифорнии. Компания признала, что это амбициозная цель, но надеется достичь этого рубежа к концу десятилетия.