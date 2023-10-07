США планируют использовать беспилотные вертолёты для борьбы с лесными пожарами

Как пишет американская пресса, на Мауи лётчики-пожарные отважно пришли на помощь, когда в прошлом месяце лесные пожары стремились уничтожить Гавайский остров. Но вскоре эти герои могут столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны автономных вертолетов.
Rain, лидер в области технологий сдерживания лесных пожаров с воздуха, стремится тушить пожары с помощью беспилотных самолетов. В среду руководство компании объявило о сотрудничестве с производителем вертолетов Sikorsky, с целью добавить в свой арсенал опционально пилотируемый Black Hawk дочерней компании Lockheed Martin. Партнерство обещает обеспечить автономные возможности быстрого реагирования для тушения пожаров с воздуха и снизить затраты на тушение пожаров.
Новаторы из Rain будут использовать свой пакет автономности Matrix и систему автономии миссий Wildfire для передачи команд миссии беспилотному Black Hawk. Эти системы интегрируются с сетями раннего обнаружения лесных пожаров для отправки автономного вертолета, позволяя потушить пламя водой в течение нескольких минут после обнаружения. Это очень важно, учитывая, что пламя может распространяться очень быстро.
Matrix выполняет полный план миссии, принимая во внимание цели и ограничения миссии, характеристики вертолета, препятствия, погоду и топографию. Система полностью интегрирована с органами управления полетом, что позволяет самолету летать с высоким уровнем автономности в любых условиях окружающей среды,
– сказал Игорь Черепинский, директор Sikorsky Innovations.
Автономная система Rain Wildfire Mission позволяет пожарным службам быстро реагировать на возгорания в труднодоступных местах или на пересеченной местности, увеличивая зону покрытия. Бортовая система выявляет и локализует возгорания в режиме реального времени, разрабатывает стратегию тушения, а также планирует траекторию полета, чтобы гарантировать, что средство подавления поразит цель – и все это самостоятельно.
На протяжении всей миссии система также обменивается разведданными и планами, обеспечивая пожарным осведомленность о ситуации и контроль.
Matrix уже прошел испытания на 10 различных вертолетах, включая демонстрационный полет на беспилотном UH-60 Black Hawk в прошлом году. Пакет автономности подходит как для винтокрылых аппаратов, так и для самолетов, а также для существующих и новых систем.
В ходе моделирования инженеры Рейн обнаружили, что сеть из примерно 200 дождевых станций, которые служат ангарами и наземными пунктами управления компании и в которых размещены беспилотные вертолеты, такие как опционально пилотируемый Black Hawk, может однажды положить конец катастрофическим лесным пожарам в Калифорнии. Компания признала, что это амбициозная цель, но надеется достичь этого рубежа к концу десятилетия.