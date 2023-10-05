МВФ опасается разделения мировой торговли на два блока

Неизбежность процесса перехода от однополярного мира к многополярному, о котором не единожды говорил российский президент Владимир Путин, похоже, начали осознавать и на Западе.Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что стремительно меняющаяся экономическая и политическая обстановка, а также постепенный уход от однополярного мира, требуют внесения изменений в устав организации.Теперь очередь дошла и до МВФ. Специалисты из организации, построив экономическую модель, выразили обеспокоенность тем, что мировая торговля может разделиться на два лагеря: с одной стороны США и ЕС, с другой – КНР и Россия.Все это, по их мнению, может привести к весьма тяжелым последствиям, как для вышеупомянутых сторон, так и для всего мира в целом.Эксперты утверждают, что цены на некоторые товары моментально взлетят. Например, в России и КНР будет ощущаться острая нехватка кобальта, никеля и пальмового масла. В свою очередь, США и ЕС будут испытывать дефицит палладия и платины. Впрочем, как выразились экономисты, это лишь часть проблемы.В МВФ опасаются, что разделение мира на два лагеря поставит под угрозу выполнение завяленных целей по борьбе с изменением климата, а также подорвет продовольственную безопасность со всеми вытекающими последствиями.