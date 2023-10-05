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МВФ опасается разделения мировой торговли на два блока

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МВФ опасается разделения мировой торговли на два блока

Неизбежность процесса перехода от однополярного мира к многополярному, о котором не единожды говорил российский президент Владимир Путин, похоже, начали осознавать и на Западе.


Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что стремительно меняющаяся экономическая и политическая обстановка, а также постепенный уход от однополярного мира, требуют внесения изменений в устав организации.

Теперь очередь дошла и до МВФ. Специалисты из организации, построив экономическую модель, выразили обеспокоенность тем, что мировая торговля может разделиться на два лагеря: с одной стороны США и ЕС, с другой – КНР и Россия.

Все это, по их мнению, может привести к весьма тяжелым последствиям, как для вышеупомянутых сторон, так и для всего мира в целом.

Эксперты утверждают, что цены на некоторые товары моментально взлетят. Например, в России и КНР будет ощущаться острая нехватка кобальта, никеля и пальмового масла. В свою очередь, США и ЕС будут испытывать дефицит палладия и платины. Впрочем, как выразились экономисты, это лишь часть проблемы.

В МВФ опасаются, что разделение мира на два лагеря поставит под угрозу выполнение завяленных целей по борьбе с изменением климата, а также подорвет продовольственную безопасность со всеми вытекающими последствиями.
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:28
    +3
    МВФ опасается разделения мировой торговли на два блока —

    ***
    — Мировая торговля уходит из-под МВФ? ...
    ***
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:30
      +3
      Да и само МВФ уходит. Оно же Мировой фонд, а тут потребуются два подмировых
      1. кредо
        кредо Сегодня, 14:39
        +3
        Ни того опасаются в МВФ что мир станет многополярным, а того что кормушка их опустеет вполовину или более и нужда в этом фонде отпадёт сама собой.
        Кроме англосаксов этот фонд никому не принёс счастья, поэтому не о чем горевать если его не станет. Пусть упокоится он навсегда. crying
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:30
    +3
    Ой, а что вдруг так то!? Теряется нехилая часть бабла на шикарную жизнь штатов? Вот и беспокоются.
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:30
    +1
    ЕС - основной производитель пальмового масла? о_О"
    Основной посыл статьи довольно очевиден, но все-таки США/ЕС - ни разу не сырьедобывающие регионы.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:33
    +4
    Например, в России и КНР будет ощущаться острая нехватка кобальта, никеля и пальмового масла.

    Вот уж без пальмового масла вполне можно обойтись.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:35
    +2
    А мы никель вроде продаём, откуда нехватка будет ?
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 14:45
      +1
      А мы никель вроде продаём, откуда нехватка будет ?
      Так в этом и посыл. При разделении, нам проще будет продавать никель китаю. А дерьмократическое западное сборище будет облизывать лысую кукурузину.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:43
    0
    Норильский Никель...
    Никель исчезнет в России, а платина останется?
    Да и не разделится мир так, как написано
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:54
      +1
      Сейчас палладий в тренде,а у Норникиля это сопутсвующий металл.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 14:44
    +1
    Так не опасаться нужно, а готовиться к неизбежному. Скорее всего на рынки выйдет электронная валюта Брикс. Естественно, что произойдет это не в одночасье, но межвалютные торги Брикс уже использует. Через некоторое время наступит момент, когда вся эта "межвалютчина" всем надоест и будет создан единый механизм расчетов. Правда, далеко не за день это делается.
  8. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 14:53
    0
    поставит под угрозу выполнение завяленных целей по борьбе с изменением климата
    -т. е. в переводе на простой язык пошлют зеленых энергетиков и прочих зеленых бесов лесом...
    подорвет продовольственную безопасность со всеми вытекающими последствиями
    -т. е. не дадут запретить мясо и молоко, не станут жрать кузнечиков и червяков, выгонят прочь ГМОшников и прочие Монсанты...
  9. alystan
    alystan Сегодня, 15:03
    0
    Эксперты МВФ хреновы, весь развивающийся мир загнали в свою кабалу и еще чего-то вякают.

    Путин:

    Мир постепенно избавляется от диктатуры экономической модели, когда пытаются загнать в кабалу и кредиты целые регионы мира, заявил президент.

    Нам бы самим еще освободиться от всяких Силуановых и Набиулиных? Наймитов МВФ и ВБ.