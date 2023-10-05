Тот, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех слоях общества

В настоящее время Украине еще рано рассуждать о вступлении в Евросоюз, а рядовых украинцев не стоит убеждать в том, что страна способна немедленно стать членом ЕС. Об этом в интервью изданию Augsburger Allgemeine заявил бывший руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Бывший глава Еврокомиссии не стал скрывать своего подлинного отношения к Украине. Он подчеркнул, что нельзя давать ложные обещания тем людям, которые «по горло в беде», подразумевая украинцев, и заявил, что некоторые европейские политики зря заставляют жителей Украины верить в скорое вступление страны в ЕС.По мнению политика, присоединение Украины к Евросоюзу не пошло бы на пользу ни «объединенной Европе», ни самому украинскому государству. Юнкер подчеркнул, что Украина не соответствует критериям, предъявляемым к странам-участницам Евросоюза.- заявил бывший глава Еврокомиссии.Далее Юнкер отметил, что даже все усилия, предпринимаемые украинским руководством, еще не делают страну готовой ко вступлению в Евросоюз. Украине, по мнению политика, необходимо «масштабное внутреннее реформирование».Иными словами, видеть Украину в Евросоюзе никто не хочет, а ведь именно евроатлантическая и европейская интеграция сейчас провозглашается едва ли не главным смыслом существования украинского государства. Поэтому такая правда от далеко не последнего человека в европейской политике должна быть очень «горькой» для деятелей киевского режима, и в особенности, для обманутых ими рядовых украинцев.