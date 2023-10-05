Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-глава Еврокомиссии назвал Украину тотально коррумпированной страной, не готовой к вступлению в Евросоюз

12
Экс-глава Еврокомиссии назвал Украину тотально коррумпированной страной, не готовой к вступлению в Евросоюз

В настоящее время Украине еще рано рассуждать о вступлении в Евросоюз, а рядовых украинцев не стоит убеждать в том, что страна способна немедленно стать членом ЕС. Об этом в интервью изданию Augsburger Allgemeine заявил бывший руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.


Бывший глава Еврокомиссии не стал скрывать своего подлинного отношения к Украине. Он подчеркнул, что нельзя давать ложные обещания тем людям, которые «по горло в беде», подразумевая украинцев, и заявил, что некоторые европейские политики зря заставляют жителей Украины верить в скорое вступление страны в ЕС.

По мнению политика, присоединение Украины к Евросоюзу не пошло бы на пользу ни «объединенной Европе», ни самому украинскому государству. Юнкер подчеркнул, что Украина не соответствует критериям, предъявляемым к странам-участницам Евросоюза.

Тот, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех слоях общества

- заявил бывший глава Еврокомиссии.

Далее Юнкер отметил, что даже все усилия, предпринимаемые украинским руководством, еще не делают страну готовой ко вступлению в Евросоюз. Украине, по мнению политика, необходимо «масштабное внутреннее реформирование».

Иными словами, видеть Украину в Евросоюзе никто не хочет, а ведь именно евроатлантическая и европейская интеграция сейчас провозглашается едва ли не главным смыслом существования украинского государства. Поэтому такая правда от далеко не последнего человека в европейской политике должна быть очень «горькой» для деятелей киевского режима, и в особенности, для обманутых ими рядовых украинцев.
Использованы фотографии:
Wikipedia / EmDee
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. вовка
    вовка Сегодня, 14:28
    0
    Слова " экс" вообще ничего не значат
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:33
      +3
      Цитата: вовка
      Слова " экс" вообще ничего не значат

      Ну так ведь и слова действующей власти Украины так же ничего не значат, кроме того что в случае вступления в ЕС они первыми встанут у денежного корыта размазывая сопли на опухшем от похмелья лице. wink
    2. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 14:34
      0
      Очень даже означают - как правило "эксы" высказывают официальную точку зрения но неофициально, так что я больше поверю эксу, чем зарегламентированому действующему политику.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:28
    +2
    Ну некоторые врачи свистят умирающим что всё будет очень хорошо. Так и тут главное что украинцы верят и готовы за эти мечты умирать и убивать.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:29
    +3
    Подтяните у себя в европах уровень коррупции до ук-роинского ,и вся проблема решена wassat
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:38
      0
      Бережливый, так глядя на тот "фестиваль" коррупции в Киеве а главное увидив всю эту кухню вблизи, думаю что не в одну голову чиновника Е. С. закрадывается мыслишка А ЧЕМ Я ХУЖЕ. Так что думаю что скоро увидим и скандалы и разоблачения и дела по У. К.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:34
    0
    Тов Юнкер понимает что под лозунг-вляпаемся в ЕС за год раньше срока, очень много крупной денежки черным налом на счета заинтересованных ответственных лиц нападает. А он уже не в этой группе, вот и приходится на луну выть! Бабло мимо пролетаетттт!!!!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    0
    Киеву до Брюсселя ещё расти и расти,в коррупции .А до США вообще не дотянуться.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 14:53
    0
    бывший руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

    Гуляка Юнкер слово молвил. Зато откровенно, про Украину и украинцев.

    А его предшественник, Жозе Мануэл Дуран Баррозу, еще в 2015 году "неудачно" предрекал Украине скорый крах, а в конце сентября этого года заявил, что прием Украины в ЕС вызовет серьезные разногласия внутри Европейского Союза и приведет к проблемам в принятии многих решений, касающихся внешней политики и бюджета.
  7. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 15:01
    0
    Неудивительно, что Соединенные Штаты ввели детальный контроль за предоставляемой помощью, потому что масштабы хищений и воровства были огромны. Технику с Запада даже в Китай отправляли, менталитет вора директивами ЕС не искоренить.
  8. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 15:15
    0
    естественно, выжмут из неё всё что можно и бросят
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:50
    0
    Экс-глава Евро комиссии назвал Украину тотально коррумпированной страной, не готовой к вступлению в Евросоюз

    Все дело в приставке ЭКС . А действующий глава ,просто тащит Украину в ЕС .По указанию США конечно . Ес должен ослабнуть до уровня Украины