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Способный обеспечивать стоянку сразу двух АПЛ плавучий причал спустили на воду на «Восточной верфи»

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Способный обеспечивать стоянку сразу двух АПЛ плавучий причал спустили на воду на «Восточной верфи»

Владивостокская "Восточная верфь" продолжает выполнение контракта по изготовлению плавучих причалов для Тихоокеанского флота. Очередной плавучий полутяжелый металлический причал проекта ПМ-61М1 спущен на воду, сообщает пресс-служба предприятия.


Новый плавучий причал собран в рамках гособоронзаказа и будет передан военным в ноябре этого года после достроечных работ. После приемки он будет разобран на секции и отправится, скорей всего, в Вилючинск, где будет обеспечивать стоянку новых атомных подводных лодок. По прибытию на место причал соберут и установят на место.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа на "Восточной верфи" (Приморский край) состоялся спуск на воду плавучего полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1

- говорится в сообщении.

В прошлом году командование ТОФ сообщало, что изготавливаемые на "Восточной верфи" плавучие причалы предназначены для пункта базирования подводных сил ТОФ на Камчатке. В июле 2022 года флот получил один причал, его установили в Вилючинске.

Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей, подачу с берега воды и электроэнергии, телефонной связи, а также погрузочно-разгрузочные работы по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

Как ранее сообщалось, до конца года ТОФ должен получить новый атомный подводный ракетоносец "Император Александр III" проекта "Борей-А", а также многоцелевую атомную подводную лодку "Красноярск" проекта "Ясень-М".
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7 комментариев
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  1. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 14:43
    0
    Оно с краном не перевернется?
    Ладно бы там еще одна такая баржа была на манер катамарана, но вот так...
    Или кран тупо сзади на суше стоит?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:01
      +2
      Обязательно перевернётся. Ведь всё именно так и задумано.
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 15:49
      0
      Кран тот не на причале. Краны будут авто, мелкие.
      Другой вопрос, это настолько сложно сделать железный причал на бочках, и протянуть там водопровод и телефонный провод? Чтобы преподносить это как высокое достижение нашего судостроения. Кстати сегодня была новость, что восточную верфь отжали у собственников и передали под управление амурского судостроительного, входящего в ОСК, которую до этого передали банкиру Костину.
  2. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 14:50
    +1
    Отлично!!! Наконец то у нас будет нормальный берег, со всеми коммуникациями!!!
    И причем одновременно со строительством подлодок, а не "как нибудь потом".
  3. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 15:24
    0
    Хорошая новость, а для флота просто праздник..
  4. Arzt
    Arzt Сегодня, 15:38
    0
    А в чем преимущество перед обычным пирсом? Приливы-отливы?
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 15:52
      0
      Проще. Пригнал, одним концом к берегу пришвартовал, и готово. А представляете построить бетонный мол...