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МВФ требует от Киева принятия закона о финансовом контроле за «политически значимыми лицами»

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МВФ требует от Киева принятия закона о финансовом контроле за «политически значимыми лицами»

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Киева принятия закона о финансовом контроле за «политически значимыми лицами». Также в этой организации ждут, что на Украине будут возобновлены налоговые проверки.

Об этом во время брифинга в Киеве по итогам визита миссии МВФ заявил ее глава Гэвин Грей.

Предполагается, что финансовый мониторинг ключевых политиков Украины и налоговые проверки будут возобновлены в самое ближайшее время. Грей считает данные решения ключевыми.

Он дал положительную оценку возобновлению электронного декларирования украинскими чиновниками имущества, которое произошло недавно. Помимо этого, зарубежный гость одобрил факт принятия нескольких поправок в Бюджетный кодекс страны.

Руководство украинского Кабмина положительно настроено на возобновление налоговых проверок. Свое несогласие с данной позицией высказывал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Данило Гетьманцев, предлагая возобновить проверки не в полной мере, а частично.

Также представители МВФ ведут переговоры с киевскими властями по замечаниям к программе государственного кредитования.

Есть ряд мер, которые мы рассмотрим во втором пересмотре, преимущественно в сферах государственного управления, борьбы с коррупцией и налогово-бюджетной политики

- сообщил Грей.

Он выразил надежду, что этот пересмотр будет удачно завершен в начале декабря.

Делегация МВФ приехала в Киев 1 октября. Целью ее визита была серия переговоров с рядом высокопоставленных киевских чиновников.
Использованы фотографии:
МВФ
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:46
    +3
    Неужели украинскую верхушку решили ограбить,извиняюсь ,взять деньги на время.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:05
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Неужели украинскую верхушку решили ограбить,извиняюсь ,взять деньги на время.

      Если все деньги украинской верхушки лежат в западных банках какой смысл грабить эту самую верхушку.
      Тут весь смысл этого пассажа от МВФ лишь в том, чтобы они имели полный контроль за тем где, сколько и у кого ворует в день и час конкретное украинское "значимое лицо". То есть МВФ хочет взять весь процесс воровства на Украине под свой контроль или говоря понятнее западный пахан хочет знать где и как кормятся его нукеры. love
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 14:53
    +1
    Как то в овремя Беня в кутузку загремел.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 14:58
    +1
    Веревочка-удавочка постепенно вьется. Сначала конгресс п-сии обозначил линию контроля за расходами выделяемых средств, теперь эта новость. Видимо кастрюлеголовые настолько зарвались, что дяди всполошились не на шутку.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:12
      +2
      Просто авантюру пришло время заканчивать ибо результатов нэма, Пора деньги выделенные назад у аборигенов изымать, в итоге все выделенные западом деньги у запада и останутся, крохи в пару десятков лямов налика ниочем на фоне возвращенных на запад миллиардов. А копателям морей долги и проценты-всё честно в рамках капитализма.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:31
      0
      Капиталисты деньги считать,умеют. Это мы - " братскому народу" зад заносили,веками.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:14
    0
    Надо ещё закон принять что чиновники не воровали. Вообще странно, что его раньше не поиняли
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:18
    0
    Вот тут то я бы за окраину не волновался. Все что нужно, законы, примут, сполнять все равно никто не будет, да и пока этого никто и не требует. Проверки проведут, все будет ОК, для блезиру пару середнячков раскулачат с посадкой, бизнес отожмут правильные люди. Короче, все пучком, шлите еще бабок.
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:18
    0
    В случае принятия подобного закона МВФ имеет возможность убедиться еще и в неработающем в 404 законодательстве :)
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:28
    0
    Мало того,что чубатых отправили на убой и на органы,так еще хотят загнать в долговую кабалу,на несколько веков. " душевно" поскакали....)
  8. topol717
    topol717 Сегодня, 15:32
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    Мало того,что чубатых отправили на убой и на органы,так еще хотят загнать в долговую кабалу,на несколько веков. " душевно" поскакали....)

    Да нет, уже давно загнали. просто пока не просят назад отдать. Вот сейчас ревизия и потом ужен попросят начать отдавать. Вспомните 90е года. Тоже от России просили отдать.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:47
    0
    Пришло время по поиску крайнего . Американцы должны на кого то списать свои неудачи на Украине