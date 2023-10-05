Есть ряд мер, которые мы рассмотрим во втором пересмотре, преимущественно в сферах государственного управления, борьбы с коррупцией и налогово-бюджетной политики

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Киева принятия закона о финансовом контроле за «политически значимыми лицами». Также в этой организации ждут, что на Украине будут возобновлены налоговые проверки.Об этом во время брифинга в Киеве по итогам визита миссии МВФ заявил ее глава Гэвин Грей.Предполагается, что финансовый мониторинг ключевых политиков Украины и налоговые проверки будут возобновлены в самое ближайшее время. Грей считает данные решения ключевыми.Он дал положительную оценку возобновлению электронного декларирования украинскими чиновниками имущества, которое произошло недавно. Помимо этого, зарубежный гость одобрил факт принятия нескольких поправок в Бюджетный кодекс страны.Руководство украинского Кабмина положительно настроено на возобновление налоговых проверок. Свое несогласие с данной позицией высказывал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Данило Гетьманцев, предлагая возобновить проверки не в полной мере, а частично.Также представители МВФ ведут переговоры с киевскими властями по замечаниям к программе государственного кредитования.- сообщил Грей.Он выразил надежду, что этот пересмотр будет удачно завершен в начале декабря.Делегация МВФ приехала в Киев 1 октября. Целью ее визита была серия переговоров с рядом высокопоставленных киевских чиновников.