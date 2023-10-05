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Глава Крыма сообщил об обнаружении тела еще одного украинского диверсанта, пытавшегося высадиться на полуострове в составе ДРГ

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Глава Крыма сообщил об обнаружении тела еще одного украинского диверсанта, пытавшегося высадиться на полуострове в составе ДРГ

Сегодня на побережье Крымского полуострова было обнаружено тело военнослужащего спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, входившего в состав диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся высадиться на берег. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире местного телевидения.


Как стало известно, в диверсионно-разведывательную группу украинской военной разведки входили 16 человек. Целью их высадки была «пиар-акция», а именно – снять фотографии и видеоматериалы, которые бы свидетельствовали о проникновении на территорию Крыма.

Украинской военной разведке такой «пиар» обошелся в несколько жизней подготовленных военных разведчиков. Один из разведчиков – некто Александр Любас – попал в плен. Еще несколько человек были убиты, кому-то удалось ретироваться.

Фактически украинское командование в очередной раз продемонстрировало, что жизни военнослужащих ВСУ для него ничего не значат по сравнению с теми же целями «пиара».

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов фактически отправил своих подчиненных на верную смерть, прекрасно понимая, каким будет для большинства из них итог этой пресловутой «селфи-высадки». И ведь речь идет не о рядовых мобилизованных пехотинцах, а о спецназовцах военной разведки, подготовка каждого из которых обошлась украинскому режиму довольно дорого и занимала далеко не две недели.

Украинским боевикам стоило бы подумать над тем, как их использует командование и каким будет неизбежный финал участия в подобных «операциях» военной разведки.
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:49
    +6
    Что то он быстро всплыл со всей аммуницией?Или гуано не тонет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:59
      0
      tralflot1832, возможно что амуниции было по минимуму, а так интересно а чего они на лодках да гидроскутерах? Вон Буданов в ПЛАВЬ да по КОСОЙ ДУГЕ в Крым "шастал" туда - обратно. А этичего слабы в коленках?
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:50
    +3
    Украинским боевикам стоило бы подумать над тем, как их использует командование и каким будет неизбежный финал участия в подобных «операциях» военной разведки.

    Там много кому и о чём стоило бы подумать (хотя бы глядя на разрастающиеся кладбища). Но время показывает что думать это не их конёк. Думать, народ окраины, отучали долго и продуктивно. yes
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:23
      0
      Лешак, да пусть разростаются. Один хр@н- не поумнеют.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 15:35
      0
      Все равно их потом вылавливать и к бандере отправлять.
  3. Boris Manzhela
    Boris Manzhela Сегодня, 14:52
    +1
    По-ходу в остатке 1 пленный и 1 труп. Такая цена за минутный ролик на ютубе о высадке в Крыму.
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 14:59
      +3
      Они просто тупые.
      Надо 5 катеров под белыми флагами.
      Пока 4 будут сдаваться - на пятом развернут флаг и отошлют фото. А потом тоже сдадутся.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:59
      +7
      1 труп и 1 пленный были ещё вчера, а сегодня ещё 1 нашли, и неизвестно ещё сколько в море рыб кормят...
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:03
      +4
      Boris Manzhela hi, ну съемки с квадрика не очем да и это обращение организмов с флагом можно было снять где угодно на побережье, там один бес не понятно НИЧЕГО, темно и быстро.
    4. ГИС
      ГИС Сегодня, 15:15
      0
      разве это тот ролик?
      было же опровержениме что заготовка
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:22
      0
      Вот читаешь это все и думаешь.Насколько люди падки на всякого рода хрень.То,что они там фоткались,это не задание,а некий бонус к основной задаче.Там был серьезный бой,пришлось вызывать подкрепление,авиацию.Что им мешало сфоткаться и тихо ретироваться оттуда?Головой надо думать.Агентура и диверсанты потихоньку подтягиваются в Крым
  4. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 14:57
    0
    "Фактически украинское командование в очередной раз продемонстрировало, что жизни военнослужащих ВСУ для него ничего не значат" [quote][/quote] Пропаганда она такая пропаганда! К чему эти перлы из всех средств массовой информации? В начале СВО ещё туда-сюда, но через 1,5 года? Мы пуляем по "бывшей", на объектах попадаются охранники гражданские, просто случайные люди, да мало ли в боевых действиях случайностей! И тут же картинно переживаем за реальных бойцов, зубастых, злых, мотивированных убийц (по профессии, между прочим), на что это похоже? Как минимум, на непрофессионализм, двойные стандарты? Не, не слышали wink
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:58
    +4
    Может им выплачивают премиальные за такие фото. Шансы у всех в группе равны, почему нет. Это же лучше чем в мясные штурмы по минным полям идти.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:36
      +1
      Цитата: Копчёный
      Это же лучше чем в мясные штурмы по минным полям идти.

      Разумеется, лучше и "романтичнее".
      И медалегеннее.
      Не исключаю что участвуют в таких операциях только добровольцы.
  6. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:08
    -4
    Комментарий будет короткий - мысли есть, но озвучивать не буду. Коротко только обозначу, что они не совпадают с поданной информацией.
  7. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:11
    +5
    Ни секунды не верю в пиар версию, все это лишь маскировка чего-то другого.
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 15:22
      0
      Да полюбому это у них сказка на случай если попадут в плен.типа такие были мирные и безобидные,хотели только сфоткаться и диверсий творить не хотели и стрелять тоже ни в кого не хотели.и вообще приплыть туда их заставили.поэтому понять,простить, и отпустить итд итп
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:11
    +1
    Ну вот, барабулька без обеда осталась. Жальььььь.
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:22
    0
    Фотосессию можно было бы и на своём берегу сделать в любое время, без риска для жизни. Высадка под покровом темноты имела цель совсем другую. Глядя на фото задержанного мордоворота понятно, что готовилась диверсия или теракт. Спасибо погранцам, что отбили атаку.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:26
    -1
    Целью их высадки была «пиар-акция», а именно – снять фотографии и видеоматериалы, которые бы свидетельствовали о проникновении на территорию Крыма.
    Это не цель, а оперативная легенда. Истинная осталась засекреченной.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 15:39
      0
      А в каком месте Крыма была высадка? То есть сколько км они плыли до крымского берега. И если их обнаружили, то почему всех не уничтожили по дороге обратно? Ведь есть вроде как вертолёты, даже гордо называемые ночные охотники, нешумные, быстрые, видят хорошо в темноте. С вертолёта легче палить по лодке. У уж по скутеру тем более, без опаски получить ракету.
      Кстати говоря, исходя из места высадки можно предположить и цель.
  11. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 15:36
    0
    Цитата: pettabyte
    Они просто тупые.
    Надо 5 катеров под белыми флагами.

    Еще лучше - отправит на отдих в Крим. Ночью переодется и снят фильм, а потом домой.