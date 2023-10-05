Глава Крыма сообщил об обнаружении тела еще одного украинского диверсанта, пытавшегося высадиться на полуострове в составе ДРГ

Сегодня на побережье Крымского полуострова было обнаружено тело военнослужащего спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, входившего в состав диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся высадиться на берег. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире местного телевидения.Как стало известно, в диверсионно-разведывательную группу украинской военной разведки входили 16 человек. Целью их высадки была «пиар-акция», а именно – снять фотографии и видеоматериалы, которые бы свидетельствовали о проникновении на территорию Крыма.Украинской военной разведке такой «пиар» обошелся в несколько жизней подготовленных военных разведчиков. Один из разведчиков – некто Александр Любас – попал в плен. Еще несколько человек были убиты, кому-то удалось ретироваться.Фактически украинское командование в очередной раз продемонстрировало, что жизни военнослужащих ВСУ для него ничего не значат по сравнению с теми же целями «пиара».Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов фактически отправил своих подчиненных на верную смерть, прекрасно понимая, каким будет для большинства из них итог этой пресловутой «селфи-высадки». И ведь речь идет не о рядовых мобилизованных пехотинцах, а о спецназовцах военной разведки, подготовка каждого из которых обошлась украинскому режиму довольно дорого и занимала далеко не две недели.Украинским боевикам стоило бы подумать над тем, как их использует командование и каким будет неизбежный финал участия в подобных «операциях» военной разведки.