Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

В Европарламенте призывают страны ЕС ввести санкции против Азербайджана на основании нарушения прав человека в Нагорном Карабахе, а также многократными нарушениями прекращения огня со стороны Баку. Соответствующая резолюция была принята евродепутатами на сегодняшней пленарной сессии в Страсбурге.В поддержку документа проголосовал 491 депутат ЕП, против – 9, еще 36 воздержались.Касательно мер, которые, по мнению евродепутатов, должен предпринять Евросоюз по отношению к Баку, значатся ввод персональных санкций против членов азербайджанского правительства, ответственных за преступления в Карабахе, приостановка переговоров по обновлению соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, снижение объемов, а то и полное прекращение закупки азербайджанских нефти и газа.Что характерно, в Европарламенте обвинили ЕК и, в частности, главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в игнорировании предупреждения ЕП об ухудшающейся обстановке в Нагорном Карабахе. Кроме того, депутаты призвали установления международного присутствия в регионе под эгидой ООН.Напоследок в Европарламенте напомнили властям Азербайджана, что именно они несут ответственность за безопасность и соблюдение прав армян, проживающих на территории НК.Стоит напомнить, что резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер и не имеют юридической силы. Однако другие европейские институты обязаны к ним прислушиваться.