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Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

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Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

В Европарламенте призывают страны ЕС ввести санкции против Азербайджана на основании нарушения прав человека в Нагорном Карабахе, а также многократными нарушениями прекращения огня со стороны Баку. Соответствующая резолюция была принята евродепутатами на сегодняшней пленарной сессии в Страсбурге.


В поддержку документа проголосовал 491 депутат ЕП, против – 9, еще 36 воздержались.

Касательно мер, которые, по мнению евродепутатов, должен предпринять Евросоюз по отношению к Баку, значатся ввод персональных санкций против членов азербайджанского правительства, ответственных за преступления в Карабахе, приостановка переговоров по обновлению соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, снижение объемов, а то и полное прекращение закупки азербайджанских нефти и газа.

Что характерно, в Европарламенте обвинили ЕК и, в частности, главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в игнорировании предупреждения ЕП об ухудшающейся обстановке в Нагорном Карабахе. Кроме того, депутаты призвали установления международного присутствия в регионе под эгидой ООН.

Напоследок в Европарламенте напомнили властям Азербайджана, что именно они несут ответственность за безопасность и соблюдение прав армян, проживающих на территории НК.

Стоит напомнить, что резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер и не имеют юридической силы. Однако другие европейские институты обязаны к ним прислушиваться.
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:36
    +1
    Мне вот интересно а кто вообще соблюдает все эти резолюции, деклорации, рекомендации и прочие красивые словечки от всех этих ПАСЭ, Е. К., Е. П., МУС, ООН и прочих организаций импотентов???? Даже НАТО не может заставить заносить в общаг 2%ВВП стран банды.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:44
      0
      Когда то давно, на подобной говорильне в пасе, проголосовали за резолюцию приравнивающую преступления нацизма и коммунизма. Наша власть, делегация катающаяся туда потусоваться красиво, тогда ещё не получившая вялым по губам от коллег как сейчас, из за чего сейчас перекрасились в патриоты и вспоминают серпастомолткастых дедов, говорили мол это всё ни к чему никого не обязывает. По итогу, это уравнивание, стало законом во многих странах, под удивление тех же представителей нашей власти.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:41
    0
    Год назад началась военная стадия противостояния Баку - Ереван ,а Европарламент обратил на него внимание только сейчас . Кто то дал команду или не договорились с Эрдоганом ?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:44
      0
      APASUS hi, французы, думаю решили Еревану показать смотри мол как мы "ради вас стараемся" а Москва молчит, поэтому Париж ваш друг а Москва нет.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:45
      0
      Полагаю, весь вопрос в Зангезурском коридоре.
      Одни говорят, что Штаты его хотят перекрыть, чтобы Китай не имел прохода в ЕС. Новые каналы султан под Шелковый путь копать собирался, насколько я понимаю.
      Другие говорят, что Штатам он нужен, чтобы пробраться в Казахстан.
      Кто прав - будущее покажет. Но интересанты, в обоих случаях, сверхдержавы. И тут небольшим странам мало не покажется. hi
  3. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 15:44
    0
    Видимо скоро будем более плотно дружить с Азербайджаном. По крайней мере, в противостоянии санкциям.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:48
      0
      Да и до этого были отношения хорошие. Тот же договор по которому ж/д ветка из РФ в Иран к Персидскому заливу, на минуточку идёт через Азербайджан, а не Армению к примеру, подписали месяца 4 назад.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:45
    0
    По моему в ЕС идиоты.Алиев только что подтвердил о переговорах Азербайджан- Армения - ЕС.А тут на тебе ,от ЕС санкции.Да пошлёт он их ,сами приползут за нефтью и газом
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: tralflot1832
      Да пошлёт он их ,сами приползут за нефтью и газом

      Не все так просто. Выше написал. hi
      А Алиев отказался в Гранаду ехать, на скамеечке сидеть.
      Вот сразу и прилетело.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 15:46
    0
    Ох взвыли соросята! А Пашинян вообще умом обиженный, поскольку без объявления даже мобилизации, хотел, чтобы ему, под соросячий визг, Едкб калитку открыла. "Дебил, бл..." (Лавров)
  6. HAM
    HAM Сегодня, 15:51
    0
    Евробюрократы сразу объявили бы санкции всему миру,а затем по выбору делали бы некоторым исключения.....а то ни поспать ни носки повязать на заседаниях...печалька....
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 15:54
    0
    С кем еще эти не пытались испортить отношения? Хорошо хоть никто на них внимание не обращает.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:56
    0
    Я не понимаю логики еврогейцев - официально Карабах это территория Азербайджана, что признаёт даже сама Армения. Армян - никто оттуда вроде силком не гнал, свалили своей волей. В чём тогда суть претензий-то??