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ВМС Бразилии приступили к строительству первой подводной лодки с атомной энергетической установкой

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ВМС Бразилии приступили к строительству первой подводной лодки с атомной энергетической установкой

ВМС Бразилии приступили к строительству первой подводной лодки с атомной энергетической установкой, сообщает Defensa.com. Постройка субмарины будет вестись на государственном судостроительном комплексе Itaguai Naval Complex в Итагуаи в штате Рио-де-Жанейро.


4 октября Главное управление ядерного и технологического развития (Direccion General de Desarrollo Nuclear y Tecnologico – DGDNTM) ВМС Бразилии провело церемонию резки стали для квалификационной секции новой атомной субмарины. Таким образом, дан официальный старт строительства первой атомной подводной лодки для бразильского флота.

Как следует из публикации, строительство квалификационной секции необходимо для подтверждения того, что бразильские судостроители делают все правильно и никаких эксцессов при постройке самой АПЛ не будет. В общем, это такой специальный экзамен, после сдачи которого можно будет приступать к постройке корпуса.

В октябре 2020 года Бразилия начала сборку прототипа ядерного реактора, предназначенного для перспективной атомной подводной лодки проекта PROSUB, программа по разработке атомной подлодки стартовала в 2008 году. Проект основан на дизель-электрических подводных лодках проекта "Скорпен" французского производства, так как Франция в 2009 году передала Бразилии все технологии по данному проекту.

Планируется, что новая бразильская атомная лодка будет многоцелевой. Субмарина водоизмещением 6 тысяч тонн при длине 100 метров и ширине 9,8 метра получит ядерный реактор мощностью 48 мегаватт. Заявленная скорость подводного хода - 25 узлов, глубина погружения - до 350 метров. В качестве вооружения заявлены противокорабельные и крылатые ракеты, а также шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

Спуск АПЛ на воду запланирован на 2030 год, включение "Алваро Алберто" в состав ВМС Бразилии в 2032-м. Отметим, что это будет первая атомная субмарина в составе бразильского флота.
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:13
    0
    Интересно, чего получиться из этого проэкта. Всё таки АПЛ это не лодочка-долбленочка.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:13
    +1
    Даже в замешательстве-и кто технологиями апл поделился, Иран или Сев Корея?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:25
      0
      evgen1221 hi, ну Бразилия то не под санкциями, как Иран или КНДР, а даже и наоборот не смотря на членство в БРИКС активно заигрывала с США так что технологии думаю нашлось кому передать.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:26
      0
      evgen 1221.Вы не поверите,в развитие в Бразилии атомной промышленности и особенно реакторов приложила руку Западная Германия и причём в одну харю.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:16
    +3
    Корпус ПЛ могут сделать многие. А вот реактор для лодки- очень мало кто.
    А вообще, Бразилия сделала своими силами хоть один действующий энергетический реактор?
    1. Hwostatij
      Hwostatij Сегодня, 15:23
      0
      А вообще, Бразилия сделала своими силами хоть один действующий энергетический реактор?

      У французов, видимо, купят.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:37
      0
      Бразилия сделала своими силами хоть один действующий энергетический реактор?
      Научный- в 1962 году.(Аргонавт). Энергетические- покупали за границей. Работа над морским реактором ведется в центре ВМФ Арамар с 1978 года. Стоит отметить, что бразильцы тщательно секретят все связанное с собственной ядерной программой, так что не известно, что у них и как. Разведка США, впрочем, как-то раз обнаружила две шахты, подозрительно похожие на шурфы для подземных испытаний. Центрифуги для обогащения урана, как и собственные урановые рудники, у них тоже есть.
  4. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:25
    +1
    Это вызов технологического плана. Корпус корпусом, а вот реактор! Не только построить, его надо эксплуатировать.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 15:26
    +1
    Ну движение вполне понятно. Только вот выбирать придется между российскими и французскими топливами. У франков преимущество в Мокс-топливе, правда сырье переработано в РФ, а у нас в охвате рынка, промышленной переработке (половина казахских источников принадлежит Росатому) и более высоком Кпд. Захоранивать придется меньше. Ну а выбирать бразильцам придется самостоятельно.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:29
    -2
    Для начала лучше бы сделали на водородных топливных ячейках.