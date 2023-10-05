Результаты соцопроса показали падение среди американских граждан уровня поддержки поставок вооружений Украине

В США все меньшее количество граждан склонно поддерживать поставки вооружений и военной техники Украине. Это следует из данных социологического опроса Reuters/Ipsos, сообщает информационное агентство Reuters.
По утверждению источника, опрос показал, что поддержка поставок оружия Украине падает среди сторонников обеих политических партий – и Демократической, и Республиканской. Лишь 41 процент опрошенных граждан поддерживает тезис о том, что США должны помогать Украине оружием.
Еще 35 процентов респондентов не согласны с заявлениями о важности поставок Украине вооружений, а остальные опрошенные не определились с ответом.
Такие данные социологического опроса свидетельствуют о нарастающей усталости американцев от продолжающегося уже более полутора лет вооруженного конфликта на Украине. И в США, и в Европе люди начинают уставать от постоянной военной и финансовой помощи Украине, и эти настроения масс улавливают находящиеся в оппозиции политики, которые начинают обвинять действующие правительства в ухудшении экономического положения и благосостояния населения.
Пока вряд ли стоит прогнозировать полное прекращение поддержки Украины, поскольку это бы означало почти моментальный крах киевского режима. Но и то, что поддержка Киева со стороны стран Запада будет сокращаться, уже является практически неоспоримым фактом, чего стоит один политический кризис в США, начавшийся именно из-за вопроса о военной помощи Украине и ее включении в федеральный бюджет.