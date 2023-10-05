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Результаты соцопроса показали падение среди американских граждан уровня поддержки поставок вооружений Украине

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Результаты соцопроса показали падение среди американских граждан уровня поддержки поставок вооружений Украине

В США все меньшее количество граждан склонно поддерживать поставки вооружений и военной техники Украине. Это следует из данных социологического опроса Reuters/Ipsos, сообщает информационное агентство Reuters.


По утверждению источника, опрос показал, что поддержка поставок оружия Украине падает среди сторонников обеих политических партий – и Демократической, и Республиканской. Лишь 41 процент опрошенных граждан поддерживает тезис о том, что США должны помогать Украине оружием.
Еще 35 процентов респондентов не согласны с заявлениями о важности поставок Украине вооружений, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Такие данные социологического опроса свидетельствуют о нарастающей усталости американцев от продолжающегося уже более полутора лет вооруженного конфликта на Украине. И в США, и в Европе люди начинают уставать от постоянной военной и финансовой помощи Украине, и эти настроения масс улавливают находящиеся в оппозиции политики, которые начинают обвинять действующие правительства в ухудшении экономического положения и благосостояния населения.

Пока вряд ли стоит прогнозировать полное прекращение поддержки Украины, поскольку это бы означало почти моментальный крах киевского режима. Но и то, что поддержка Киева со стороны стран Запада будет сокращаться, уже является практически неоспоримым фактом, чего стоит один политический кризис в США, начавшийся именно из-за вопроса о военной помощи Украине и ее включении в федеральный бюджет.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:24
    +4
    Второй день об одном и том же.............................
    "Соцопрос: почти половина американцев считает, что Украину необходимо подтолкнуть к переговорам" Вчера, 16:23
    Там тоже самое.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:27
      +2
      Uprun hi, тем более что от этих граждан ничего и не зависит, пусть хоть кипятком писают по поводу поддержки Украине, будет так как решат правящие люди в Вашинштоне.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:30
      +2
      Переливание из пустого в порожнее.Помощь не прекратится,это очевидно.Скорее всего даже больше будет идти с той же Кореи и Японии.Амерзцы все просчитывают ,степень риска и все такое.Они и с Афганистана то ушли отчего?Перебросить финансы и вооружение с Афгана на вна..Они ожидали,что боевые действия начнутся скоро.Два эти фронта тянуть действительно было бы не под силу
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:33
        0
        dmi.pris 1 hi, с Афгана кроме дури и навара то никакого, а с Украины как из рога изобилия.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:37
          0
          Я не знаю насчет навара,но то что эта "дурь"многого стоит .С ее помощью амерзцы разлагают и убивают население многих стран.Тихо и достаточно эффективно.Так что где этот "рог изобилия",вопрос спорный
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:44
    0
    Американцы просто переложат все финансирование ВСУ и самой Украины на ЕС. Их цель совсем в другом ,им надо опустит ЕС , до уровня Украины
  3. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 15:49
    0
    Ну они могут не поддерживать, а вот их власть наоборот. Поэтому кроме цифр это не несёт ничего.