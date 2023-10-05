Силы американской коалиции в Сирии сбили турецкий БПЛА ANKA-S

Силы международной военной коалиции, возглавляемой США, сбили в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в турецкий разведывательно-ударный БПЛА ANKA-S.Как сообщает телеканал Al-Mayadeen, турецкий беспилотник был сбит в районе поселения Телль-Бейдар. Беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве над базой проамериканской коалиции, после чего был сбит ракетой противовоздушной обороны. Предположительно, турецкий беспилотник был задействован для атак на позиции поддерживаемых США курдских формирований.Ранее глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер подчеркнул, что все объекты, имеющие отношение к деятельности признанной Анкарой террористической организацией Рабочей партии Курдистана на территории Сирии и Ирака являются законными целями армии Турции. По его словам, вооруженные силы Турции намерены продолжать борьбу с терроризмом с нарастающей интенсивностью.США и союзные им страны в 2014 году начали проведение на территории Сирии и Ирака операцию "Непоколебимая решимость" против группировки ИГ* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Однако, в то время, как в Ираке они действуют с разрешения властей этой страны, то руководство Сирии такого разрешения не давало.Таким образом, американская армия незаконно удерживает под контролем территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Эль-Хасеке, где, конечно же по случайности, расположены крупнейшие разведанные нефтяные и газовые месторождения.Сирийское правительство неоднократно называло американское военное присутствие на территории страны государственным пиратством и оккупацией с целью неприкрытого разграбления природных ресурсов.