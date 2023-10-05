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Силы американской коалиции в Сирии сбили турецкий БПЛА ANKA-S

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Силы американской коалиции в Сирии сбили турецкий БПЛА ANKA-S

Силы международной военной коалиции, возглавляемой США, сбили в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в турецкий разведывательно-ударный БПЛА ANKA-S.


Как сообщает телеканал Al-Mayadeen, турецкий беспилотник был сбит в районе поселения Телль-Бейдар. Беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве над базой проамериканской коалиции, после чего был сбит ракетой противовоздушной обороны. Предположительно, турецкий беспилотник был задействован для атак на позиции поддерживаемых США курдских формирований.



Ранее глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер подчеркнул, что все объекты, имеющие отношение к деятельности признанной Анкарой террористической организацией Рабочей партии Курдистана на территории Сирии и Ирака являются законными целями армии Турции. По его словам, вооруженные силы Турции намерены продолжать борьбу с терроризмом с нарастающей интенсивностью.

США и союзные им страны в 2014 году начали проведение на территории Сирии и Ирака операцию "Непоколебимая решимость" против группировки ИГ* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Однако, в то время, как в Ираке они действуют с разрешения властей этой страны, то руководство Сирии такого разрешения не давало.

Таким образом, американская армия незаконно удерживает под контролем территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Эль-Хасеке, где, конечно же по случайности, расположены крупнейшие разведанные нефтяные и газовые месторождения.

Сирийское правительство неоднократно называло американское военное присутствие на территории страны государственным пиратством и оккупацией с целью неприкрытого разграбления природных ресурсов.

Использованы фотографии:
Wikipedia/N13s013
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:48
    0
    Султан явно обидится теперь.....
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    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: Nexcom
      Султан явно обидится теперь.....

      Это ему толсто намекнули на тонкие обстоятельства.
      Мне другая версия происшествия попалась - F-35 сбил дрон.
      И не над базой США, а в момент нанесения ударов по курдам.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:49
    0
    Иш ты, интересно как скоро прилетит по этой базе, аль Эрдоган промолчит, он сейчас на кураже неужто стерпит.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:55
      0
      Наши - сбивают, амеры - сбивают...
      Куда теперь Султану со своими беспилотниками продаться?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:50
    0
    И Эрдоган утрётся или всё таки ответит по международной коалиции-в лице США? lol
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:52
      0
      tralflot1832, тем более затоптать курдов Анкаре важнее чем армян, я бы сказал для них это дело принципа.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 15:55
    0
    Предположительно, турецкий беспилотник был задействован для атак на позиции поддерживаемых США курдских формирований.

    "Враг моего врага - мой друг" - не подтверждается отношениями сирийских курдов и самой Сирии.
  5. Юрий Т.
    Юрий Т. Сегодня, 15:56
    0
    Хороший там "бульон" из разных отморозков и бандитов всех мастей, получился. Интересно, когда крышку сорвёт?