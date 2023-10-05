Сразу две французские САУ Caesar ВСУ поражены на Запорожском направлении в ходе контрбатарейной борьбы - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции значительных изменений в обстановку на линии фронта не принесли, ВСУ также пытаются наступать, но уже не так активно, наши контратакуют, причем почти по всем направлениям. Имеются продвижения вперед тактического плана, в частности, в районе Вербовое на Запорожском направлении и в районе Приютное на Южно-Донецком. Об этом говорится в новой сводке.
На Донецком направлении идут встречные бои, противник атакует в районе Андреевки и Клещеевки, пытаясь пройти за железную дорогу, по которой проходит наша линия обороны, российские войска контратакуют, пытаясь отбросить ВСУ подальше. Оба села находятся в серой зоне. Минобороны также сообщает об отражении двух атак в районах Красногоровка и Первомайское. ВСУ за сутки потеряли порядка 210 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Сообщается о поражении в рамках контрбатарейной борьбы четырех единиц артиллерии.
На Запорожском направлении основные события разворачиваются вокруг Работино, где атакуют ВСУ и Вербовое, где атакуют наши во фланг всушникам. Причем противник практически не использует бронетехнику, атакуя исключительно одной пехотой. По-видимому, бережет технику для нового наступления на фоне опасений, что новую уже не получит. Сообщается об уничтожении более 35 украинских военных, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены семь единиц артиллерии, включая две французские САУ Caesar.
На Купянском направлении без изменений, идет обработка переднего края ВСУ артиллерией и авиацией, наши стали применять авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК. Это позволяет наносить удары по ближним тылам, не входя в зону действия украинской ПВО. За сутки здесь противник потерял до 170 человек убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы М109 Paladin и орудие Д-30.
На Красно-Лиманском противник предпринимает попытки атак в районе Червоная Диброва, но безрезультатно. На этом направлении наши тоже активно работают артиллерией и авиацией, выбивая подразделения ВСУ. На сватовском участке наши потихоньку двигаются вперед, форсировав реку Жеребец в районе Макеевки. За сутки потери противника составили до 80 человек личного состава, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком наши атакуют в районе Приютное, поменявшись ролями с 128-й бригадой ТРО ВСУ. Теперь противник пытается контратаковать, за эти сутки наши отбили одну атаку. По остальным участкам относительная тишина, в районах Урожайное, Никольское, Новомихайловка работала российская авиация. Потери противника составили более 80 всушников, два автомобиля, а также самоходная пушка «Пион».
На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.