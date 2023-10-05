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Экс-командующий ВС США в Европе: Президент Байден до сих пор не обозначил цель американской помощи Украине

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Экс-командующий ВС США в Европе: Президент Байден до сих пор не обозначил цель американской помощи Украине

Президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки относительно политики страны по украинскому вопросу. Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.


По мнению военного эксперта, в первую очередь, Байден так и не смог за полтора года сформулировать цель американской военной помощи Украине. До сих пор президент не сказал, зачем США передают Украине 50 и более миллиардов долларов. Даже победа Украины не называется в качестве цели военной помощи, отметил Ходжес.

Во-вторых, утверждает отставной генерал, из-за отсутствия внятной цели поддержки Украины Вашингтон не может вести логичную политику по украинскому вопросу. Это проявляется и в военной сфере. Например, США передают Украине различные виды вооружений – от Javelin и Stinger до танков и БМП, но при этом не очень понятно, осуществляется ли эта передача оружия по какому-то плану или она носит хаотичный характер.

Ходжес считает, что президент Байден слишком сильно боится эскалации вооруженного конфликта. Кроме того, в Белом доме отсутствует четкое понимание плана действий на случай победы Украины в вооруженном конфликте.

Интересно, что Ходжес, прославившийся громкими антироссийскими заявлениями, вероятно не понимает, что Украина не в состоянии победить в вооруженном конфликте с ядерной державой, обладающей в несколько раз большей численностью населения и мобилизационными возможностями соответственно. Либо Ходжес просто озвучивает позицию «партии войны», не сильно задумываясь над тем, сколь убедительно она выглядит.
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:03
    0
    Экс-командующий ВС США в Европе:

    ***
    — Опять экс ...
    ***
  2. ASM
    ASM Сегодня, 16:07
    +3
    А ведь правду сказал. Военному нужен конкретный приказ с конкретной целью. Еще нужны ресурсы для обеспечения выполнения приказа. Тут рулят генштаб и разведка. Когда идешь незнамо куда и добываешь незнамо что - это не для военных. Даже тупо предварительной цели перед штатовскими вояками нет.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:48
      0
      Цитата: ASM
      Военному нужен конкретный приказ с конкретной целью.
      Байден так и не смог за полтора года сформулировать цель американской военной помощи Украине.
      Цель США на Украине озвучена давным-давно - нанесение России максимального ущерба и, в идеале, уничтожение России как самостоятельного государства. Не раз и не два озвучена уже и американцами, и европейцами, и самим Байденом.
      Другое дело, что если это будет оформлено в виде конкретного приказа американской армии - то это открытая война со стратегическими ракетами и прочими интересностями. А вот к этому наглое, вороватое, бандитствующее дитя англичанки не готово. Оно в мамином стиле - гадить предпочитает, не переходя грань, за которой придётся красными соплями умываться.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 16:15
    0
    Пусть поищет в Интернете-может что то и найдет для самоуспокоения.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:17
    +3
    Президент Байден до сих пор не обозначил цель американской помощи Украине

    Президент Путин до сих пор чётко не обозначил цели Священной Военной Операции. Цели им обозначенные допускают множество трактовок.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:22
      0
      Ну,он то обозначил две цели в самом начале.Правда про них больше не вспоминают..Ибо не достигли чего хотели.Нацизм там расплодился,а милитари валом прет и с запада и с востока
    2. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 16:33
      +1
      Вы заметили очень важный момент. По телевидению кричат, что Россия воюет с НАТО, в то время как боевые действия идут на территории Украины, где идет странная «операция» с неконкретными целями. Это парадокс. Украина атакует российскую территорию ракетами, но войны с ней нет, НАТО никак не нападает на Россию, но идет война с НАТО. Это просто загадка. wassat
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:52
        0
        Цитата: Mедвежонок
        Это просто загадка.

        Филологическая казуистика - она такая казуистика...
        Вот только мужикам на фронте некогда с дефинициями разбираться. Воевать надо. Потому мой сын, например, войну называет войной и никак иначе.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:17
    +1
    Президент Байден до сих пор не обозначил цель американской помощи Украине

    Старо как мир! Для Матрасников основная цель ВО ВСЕХ конфликтах "пилить бабло" с своими военными корпорациями!
    1. Pachvara
      Pachvara Сегодня, 16:25
      0
      Не просто пилить, а еще и впрок должников наплодить в виде условного ленд-лиза. То что выгребается для Украины европейскими странами, экстренно меняется на штатовские железки, по меньшей мере на уровне долгосрочных контрактов. Плюс нестабильный регион не рядом, а за океаном.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:23
    0
    Главное показать, кто здесь главный, а там план-война покажет......
  7. Sanych81
    Sanych81 Сегодня, 16:58
    0
    С такой "партией мира" как в РФ , украина еще сто раз выиграет и отимеет Кремль по самые гланды...
  8. Curt
    Curt Сегодня, 17:25
    0
    я знаю цель. Отмыв денюжек , перевооружение союзников, утилизация славян собственными руками.