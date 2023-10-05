Экс-командующий ВС США в Европе: Президент Байден до сих пор не обозначил цель американской помощи Украине

Президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки относительно политики страны по украинскому вопросу. Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.
По мнению военного эксперта, в первую очередь, Байден так и не смог за полтора года сформулировать цель американской военной помощи Украине. До сих пор президент не сказал, зачем США передают Украине 50 и более миллиардов долларов. Даже победа Украины не называется в качестве цели военной помощи, отметил Ходжес.
Во-вторых, утверждает отставной генерал, из-за отсутствия внятной цели поддержки Украины Вашингтон не может вести логичную политику по украинскому вопросу. Это проявляется и в военной сфере. Например, США передают Украине различные виды вооружений – от Javelin и Stinger до танков и БМП, но при этом не очень понятно, осуществляется ли эта передача оружия по какому-то плану или она носит хаотичный характер.
Ходжес считает, что президент Байден слишком сильно боится эскалации вооруженного конфликта. Кроме того, в Белом доме отсутствует четкое понимание плана действий на случай победы Украины в вооруженном конфликте.
Интересно, что Ходжес, прославившийся громкими антироссийскими заявлениями, вероятно не понимает, что Украина не в состоянии победить в вооруженном конфликте с ядерной державой, обладающей в несколько раз большей численностью населения и мобилизационными возможностями соответственно. Либо Ходжес просто озвучивает позицию «партии войны», не сильно задумываясь над тем, сколь убедительно она выглядит.