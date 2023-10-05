Первый зампред комитета ГД РФ по делам СНГ: Российским миротворцам в Нагорном Карабахе больше некого охранять

После перехода (возврата) Нагорного Карабаха в состав Азербайджана статус миротворческого контингента России в этом регионе де-юре утратил свою силу. Соответствующее соглашение в 2020 году было заключено между Москвой, Ереваном и Баку. Теперь этот договор стал ничтожным, а положение миротворцев нелегитимным без согласия на их присутствие азербайджанских властей.
И хотя ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена вести переговоры с Баку по поводу продления миссии миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сомнительно, что это произойдет. Причина в том, что после массового исхода практически всех армян из региона, российским миротворцам просто некого охранять. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
При этом депутат уверен, что стремительное наступление азербайджанских войск и последовавшее за ним массовое бегство этнических армян из Карабаха «нанесло удар» по позициям России на всем постсоветском Кавказе.
Арест Саакяна и Гукасяна (бывшие президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики), произведенный фактически на глазах у миротворческого контингента России, на мой взгляд, является очень серьезным укором не только предательской власти в Армении, но и той функции, которую мы взяли на себя
— считает политик.
Заявления некоторых российских политиков, что массовый исход карабахских армян, дескать, является их добровольным решением Затулин назвал проявлением близорукости, которое компрометирует Россию как государство, способное оказывать влияние на происходящее на Кавказе. Следующим шагом будет отказ Баку продлить миссию российских миротворцев, элементарно, по причине отсутствия какой-либо практической необходимости в этом. И это вопрос самого ближайшего времени. Но проблема не только в этом, считает депутат.
Россия своим бездействием скомпрометировала себя как сильная держава. После событий в Нагорном Карабахе в Грузии уже начались обсуждения возможности и необходимости силового возврата в состав государства Абхазии и Южной Осетии, независимость которых в 2008 году отстояли как раз российские военные, защитившие республики от грузинской оккупации.
Этого, конечно, не произойдет, но тот факт, что вновь подняли свою голову саакашвиливцы там и в других местах, лишний раз говорит о том, что пример Азербайджана заразителен
— констатировал Затулин.
Между тем, не все так однозначно и для Баку, считает политик. Даже с учетом того, что Азербайджан вернул контроль над Карабахом с согласия правительства Армении, эти действия частью мирового сообщества были расценены как акт агрессии против армянского народа, вынужденного покинуть родные места. Некоторые страны, особенно в Европе, практически обвинили президента Азербайджана Ильхама Алиева а авторитаризме, попрании прав человека и нарушении демократических принципов. Не добавляют популярности действиям азербайджанского руководства и аресты бывших высокопоставленных лиц непризнанной Нагорно-Карабахской республики, некоторых из которых Баку обвиняет в финансировании терроризма.
Это будет долго накладываться на образ Азербайджана, на его возможности в мире и так далее, что бы кто ни искал: выгод, нефтепродуктов и всего остального
— заключил депутат Госдумы РФ.