Первый зампред комитета ГД РФ по делам СНГ: Российским миротворцам в Нагорном Карабахе больше некого охранять

Арест Саакяна и Гукасяна (бывшие президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики), произведенный фактически на глазах у миротворческого контингента России, на мой взгляд, является очень серьезным укором не только предательской власти в Армении, но и той функции, которую мы взяли на себя

Этого, конечно, не произойдет, но тот факт, что вновь подняли свою голову саакашвиливцы там и в других местах, лишний раз говорит о том, что пример Азербайджана заразителен

Это будет долго накладываться на образ Азербайджана, на его возможности в мире и так далее, что бы кто ни искал: выгод, нефтепродуктов и всего остального