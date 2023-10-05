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Первый зампред комитета ГД РФ по делам СНГ: Российским миротворцам в Нагорном Карабахе больше некого охранять

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Первый зампред комитета ГД РФ по делам СНГ: Российским миротворцам в Нагорном Карабахе больше некого охранять

После перехода (возврата) Нагорного Карабаха в состав Азербайджана статус миротворческого контингента России в этом регионе де-юре утратил свою силу. Соответствующее соглашение в 2020 году было заключено между Москвой, Ереваном и Баку. Теперь этот договор стал ничтожным, а положение миротворцев нелегитимным без согласия на их присутствие азербайджанских властей.


И хотя ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена вести переговоры с Баку по поводу продления миссии миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сомнительно, что это произойдет. Причина в том, что после массового исхода практически всех армян из региона, российским миротворцам просто некого охранять. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

При этом депутат уверен, что стремительное наступление азербайджанских войск и последовавшее за ним массовое бегство этнических армян из Карабаха «нанесло удар» по позициям России на всем постсоветском Кавказе.

Арест Саакяна и Гукасяна (бывшие президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики), произведенный фактически на глазах у миротворческого контингента России, на мой взгляд, является очень серьезным укором не только предательской власти в Армении, но и той функции, которую мы взяли на себя

— считает политик.

Заявления некоторых российских политиков, что массовый исход карабахских армян, дескать, является их добровольным решением Затулин назвал проявлением близорукости, которое компрометирует Россию как государство, способное оказывать влияние на происходящее на Кавказе. Следующим шагом будет отказ Баку продлить миссию российских миротворцев, элементарно, по причине отсутствия какой-либо практической необходимости в этом. И это вопрос самого ближайшего времени. Но проблема не только в этом, считает депутат.

Россия своим бездействием скомпрометировала себя как сильная держава. После событий в Нагорном Карабахе в Грузии уже начались обсуждения возможности и необходимости силового возврата в состав государства Абхазии и Южной Осетии, независимость которых в 2008 году отстояли как раз российские военные, защитившие республики от грузинской оккупации.

Этого, конечно, не произойдет, но тот факт, что вновь подняли свою голову саакашвиливцы там и в других местах, лишний раз говорит о том, что пример Азербайджана заразителен

— констатировал Затулин.

Между тем, не все так однозначно и для Баку, считает политик. Даже с учетом того, что Азербайджан вернул контроль над Карабахом с согласия правительства Армении, эти действия частью мирового сообщества были расценены как акт агрессии против армянского народа, вынужденного покинуть родные места. Некоторые страны, особенно в Европе, практически обвинили президента Азербайджана Ильхама Алиева а авторитаризме, попрании прав человека и нарушении демократических принципов. Не добавляют популярности действиям азербайджанского руководства и аресты бывших высокопоставленных лиц непризнанной Нагорно-Карабахской республики, некоторых из которых Баку обвиняет в финансировании терроризма.

Это будет долго накладываться на образ Азербайджана, на его возможности в мире и так далее, что бы кто ни искал: выгод, нефтепродуктов и всего остального

— заключил депутат Госдумы РФ.
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25 комментариев
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:46
    +23
    Россия своим бездействием скомпрометировала себя как сильная держава.

    Бред собачий. Мы что - должны были воевать с Азербайджаном за Карабах, причём армяне - остались бы сидеть по домам??
    1. Юра
      Юра Сегодня, 17:08
      +12
      Цитата: paul3390
      Бред собачий.
      Это хуже чем бред собачий,это явная попытка очернить Россию, таким не место в депутатском кресле! Без наших миротворцев которые собственно и явились тем кто обеспечил бескровный исход армянам желающим покинуть Карабах. Без российских миротворцев Азербайджан провёл бы свою операцию гораздо жёстче ни на что не оглядываясь не жалея и не щадя никого, смертей бы там было много, потому как при всём том, что Алиев собирался провести операцию как можно бескровно, без Российского присутствия там эксцессов исполнителя было бы намного больше, не исключаю, что это могло перерасти в резню.
      1. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 17:23
        +6
        Затулин вообще непонятно,что так топит за армян.сами не признали Карабах,а русские там должны умирать что ли.я как-то с арменином одним поговорил,так он мне сказал что Россия и ОДКБэ их кинула.ну я ему и ответил,что сама Армения не признала Карабах и какой тогда спрос с России,а вот Россия признала ДНР,ДНР и прочии территории и где Армения?и кто кого тогда кинул?и здесь ему и ответить было нечего.в общем пускай с Пашиняна спрашивают,а то прямо союзники, только какие-то однобокие.
      2. Адрей
        Адрей Сегодня, 17:53
        0
        Цитата: Юра
        Это хуже чем бред собачий,это явная попытка очернить Россию, таким не место в депутатском кресле! Без наших миротворцев которые собственно и явились тем кто обеспечил бескровный исход армянам желающим покинуть Карабах. Без российских миротворцев Азербайджан провёл бы свою операцию гораздо жёстче ни на что не оглядываясь не жалея и не щадя никого, смертей бы там было много, потому как при всём том, что Алиев собирался провести операцию как можно бескровно, без Российского присутствия там эксцессов исполнителя было бы намного больше, не исключаю, что это могло перерасти в резню.

        Хорошо. Пусть так, что кстати вполне возможно. Ну а сейчас они там что делают? "Де юре" и "де факто"это уже территория Азербайджана. Подождем когда нас оттуда не попросят "вежливо"?
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 17:11
      +8
      Цитата: paul3390
      Бред собачий. Мы что - должны были воевать с Азербайджаном за Карабах, причём армяне - остались бы сидеть по домам??

      Согласен на 100%. Более того, все случилось так быстро, что пока информация дошла до Кремля, все уже было закончено.
      И кроме того, я считаю, что миротворцы свою роль выполнили. Благодаря их присутствию, все прошло более-менее цивильно, без геноцида, грабежей, мародерства и прочих "прелестей", присущих этническим конфликтам.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 17:39
        +2
        Цитата: А Нас Рать
        Благодаря их присутствию, все прошло более-менее цивильно

        Если не учитывать расстрел самих российских миротворцев азеровскими военными. Погибли 5 наших военных и формальный арест виновных ни чего хорошего России не даст.
        Кроме того, нужно или пересмотреть задачу российской военной базы в Армении или вывести её от туда, желательно вместе с запретом на финансовые операции частных лиц между нашими странами. А то члены ОДКБ поддерживают санкции и решения МУС против России, а мы их ещё и защищать должны? Что за бред.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:33
      +2
      А что им там действительно делать?
      Там ваших войск 3-4 батальона. Их сейчас имеет смысл на фронт перекинуть.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 17:41
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Их сейчас имеет смысл на фронт перекинуть.

        На какой фронт? И кого еще куда посоветуйте перекинуть, а то у нас с этим напряг какой то.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 17:52
          +2
          Цитата: НИКНН
          Цитата: Арон Заави
          Их сейчас имеет смысл на фронт перекинуть.

          На какой фронт? И кого еще куда посоветуйте перекинуть, а то у нас с этим напряг какой то.

          Логичнее всего на Запорожский.
    4. PN
      PN Сегодня, 18:08
      0
      Ну бред, не бред, а речь здесь идёт о большой политике. С одной тчк зрения да, нафиг нам надо лезть вперёд армян которым этот Карабах оказался не нужен. А с другой стороны нас не то, что по носу щёлкнули, а конкретный фук прописали. Каждый в этой ситуации видит свою выгоду...
  2. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:47
    +1
    Как он в дверные проемы то входит, с той парочкой, что себе нежданно-негаданно отрастил.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:48
    +1
    Лишь бы оставшихся армян в Нагорном Карабахе азербайджанцы не почикали.
    Алиев заработает огромный плюс, если сможет удержать ситуацию.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 17:15
      +1
      Цитата: 75Сергей
      Лишь бы оставшихся армян в Нагорном Карабахе азербайджанцы не почикали.
      Алиев заработает огромный плюс, если сможет удержать ситуацию.

      Там остались нетранспортабельные пенсионеры, Алиев не будет портить международную репутацию, им раздадут паспорта, назначат пенсию и забудут о них. Кого то родственники вывезут, а остальные за 10-15 лет убудут естественным путем, от старости.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:50
    +1
    Первый зампред комитета ГД РФ по делам СНГ: Российским миротворцам в Нагорном Карабахе больше некого охранять

    А им там и делать нечего было. В России нет такой суперрождаемости, чтобы убивать своих людей за хрен знает чьи интересы...За нас никто не воюет...
  5. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 16:52
    -3
    Конечно же всем понятно, что российские власти в современных реалиях никогда не пойдут на военное противостояние с Азербайджаном, поддерживаемым Турцией. Тем более что самому режиму в Ереване Карабах не нужен оказался. Зачем было вообще вводить туда миротворцев красочно сделав картинку - не понятно. В итоге они оказались мальчиками для битья.
  6. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 17:06
    0
    Господин Затулин то ли родственников армян имеет, но он часто выступает эдаким практически лоббистом армян, правы они или нет. В данном случае Россия совершила не ту ошибку, о которой говорит Затулин. Россия отнеслась к Армении, как к самостоятельному, суверенному и значимому государству, заключив с ней серьезные договора: тот же ОДКБ и др. И Россия постоянно проявляет мягкотелость в отношении таких иждивенцев-"союзников". Давно пора, кроме пряника, вспомнить и про кнут.
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:07
    -1
    Мне вот просто интересно.
    А не депутаты ли Госдумы одобрили ввод миротворческого контингента в Нагорный Карабах?
  8. Normann
    Normann Сегодня, 17:13
    0
    Россия своим бездействием скомпрометировала себя как сильная держава

    Все просто, Пашинян думал что он слишком умный, вот и получил что и причиталось.
  9. Грац
    Грац Сегодня, 17:14
    0
    Не надо было изначально туда миротворцев отправлять, Армения стремится в Европу вот пусть бы миссию ОБСЕ туда и отправляли бы, вот тогда бы все претензии к ним и были бы, а так не за грош погибли наши военнослужащие что тогда когда азербайджанецы сбили наш вертолет, что сейчас когда они подло расстреляли сзади наш УАЗ, виновные я так понимаю своими жизнями за это не ответят, так что введя туда контингент мы только проиграли ничего не приобретя
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:35
      0
      , виновные я так понимаю своими жизнями за это не ответят,

      А все в наших руках. При Союзе такое не прощали
    2. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 17:48
      +1
      Изначально миротворцев ввели для разведение войск и недопущения нарушений прекращения огня "по инициативе снизу". После перемирия Пашинян отказался от спорного статуса Карабаха, признав Карабах территорией Азербайджана. На этом история закончилась.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:15
    +1
    Всем комментаторам, учитывайте:
    Армяне Карабаха и армяне на территории современнной Армении хоть и являются одним этносом, но это разные народы.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:31
    0
    Затулин пытается узурпировать функции исполнительной власти, Президента РФ, как Верховного Главнокомандующего, когда пытается втравить нас в в войну, сделав большими армянами, чем они сами и когда определяет за Президента в каком случае Россия может, не применять ЯО.
  12. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 17:44
    -2
    Профукали Украину,профукали Армению,кто следующий,бездарная политика Лаврова и Путина,сдаем все что можно,еще кудата в Африку лезут,здесь обкакались по полной.
  13. podval57
    podval57 Сегодня, 18:14
    0
    Что-то зачастили анонимные авторы на ВО ,не знаешь кого послать на XYZ .