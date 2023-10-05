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Крымчане выставили Киеву триллионный денежный иск за водную блокаду

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Крымчане выставили Киеву триллионный денежный иск за водную блокаду

Общественная палата Крыма намерена подать в суд на украинские власти. Крымчане выставили Киеву триллионный денежный иск за водную блокаду.


Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Согласно требованию жителей Крыма, каждому из них киевский режим обязан выплатить по 200 тысяч рублей. Эти средства станут компенсацией за моральный вред, причиненный им водной блокадой. Общая сумма, включенная в иск, составит более трех триллионов рублей.

По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 триллиона рублей

- сообщил Константинов.

При расчете учитывались средняя численность населения, нарушение его законных прав в течение восьми лет (с 2014 по 2022 год), переживаемые им нравственные страдания и средний показатель взысканий по данному виду исков в мировой юридической практике. Выяснилось, что последний показатель приблизительно равен 200 тысячам рублей.

Иск уже сформирован крымской Общественной палатой, осталось лишь подать его в Верховный суд республики.

Политик считает необходимым юридического признания преступной сути действующего киевского режима.

Работа по оценке ущерба, нанесенного Крыму террористическим образованием «Украина», будет продолжена

- пообещал Константинов.

Один иск, касающийся водной блокады Крыма, ранее уже был подан. Он имеет отношение к нанесению ущерба бюджету полуострова и рассматривается в закрытом режиме Арбитражным судом республики.
Использованы фотографии:
https://t.me/va_konstantinov
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:30
    +1
    Угу, и Зеля прям щаз помчится руки смазывать чтобы отслюнявливанием денег пальцы не натереть до мозолей..... Самим то не смешно?
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:49
      +1
      Цитата: Nexcom
      Самим то не смешно?

      Ну почему же смешно? Ведь люди за подобные требования оклады получают,денег они конечно не получат,но работа хорошо оплачивается.Нет делами неотложными занимались-ерундой занимаются!
      Причем наши здесь не первые-вон Польша ,Прибалтика давно уже "ждут"триллионы евро от должников laughing hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:58
        0
        Прибалтике?А Германии не хотели?Вообще то тут надо задействовать не суд субьекта,а повыше-в Москве.Там и оклады другие и "толще партизан"..Я два года не был в районе Северо-Крымского канала,интересно,что сейчас с водой?Даже не под Керчью,а под Джанкоем,к примеру
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 16:51
      +1
      Цитата: Nexcom
      Угу, и Зеля прям щаз помчится руки смазывать чтобы отслюнявливанием денег пальцы не натереть до мозолей..... Самим то не смешно?

      Это понятно, что Зе не помчится...... Никто, в общем-то, на такое чудо не рассчитывает. Но бывает, что понимание масштабности возможного встречного иска придерживает агрессивного неадеквата от желания "затаскать по судам" всех неугодных. А в случае судебного расследования подготовленный и обоснованный встречный иск весьма не плох как тактика защиты, а подавать его можно лишь до вынесения решения. Как бы нам ни была противна нынешняя украинская власть, но географию нам не изменить и с миром так или иначе общаться придется. А вам смешно лишь от непонимания элементарных прописных истин. Увы.
    3. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 16:52
      0
      Да уж. И ни как не позже понедельника!(с)
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 16:37
    0
    Володя конечно- сокол. В какой суд йон намерен подать сии калькуляции?
    Надо ж чем-то заниматься.
    Я, как житель пгт. Приморский выставляю требование- МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:39
      0
      ....после нашей Победы.
      ----------------------------
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:33
      0
      МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!
      ...то есть РНКБ должен потеснить всякие сфифты и прочее!!! я обеими руками ЗА... Мир во всём Мире..просто замечательно
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:42
    0
    По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 триллиона рублей
    В ценах 1980го года... Обеспечить судебных приставов транспортом обязали МО РФ.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:08
    0
    Крымчане выставили Киеву триллионный денежный иск за водную блокаду.

    Слов нет - одни эмоции! laughing
    laughing laughing
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:14
    0
    А кто был автором гениального решения снова пустить украинцев на берег Днепра?Думаю теперь канал будет работать безотказно. wassat what