По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 триллиона рублей

Работа по оценке ущерба, нанесенного Крыму террористическим образованием «Украина», будет продолжена

Общественная палата Крыма намерена подать в суд на украинские власти. Крымчане выставили Киеву триллионный денежный иск за водную блокаду.Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Согласно требованию жителей Крыма, каждому из них киевский режим обязан выплатить по 200 тысяч рублей. Эти средства станут компенсацией за моральный вред, причиненный им водной блокадой. Общая сумма, включенная в иск, составит более трех триллионов рублей.- сообщил Константинов.При расчете учитывались средняя численность населения, нарушение его законных прав в течение восьми лет (с 2014 по 2022 год), переживаемые им нравственные страдания и средний показатель взысканий по данному виду исков в мировой юридической практике. Выяснилось, что последний показатель приблизительно равен 200 тысячам рублей.Иск уже сформирован крымской Общественной палатой, осталось лишь подать его в Верховный суд республики.Политик считает необходимым юридического признания преступной сути действующего киевского режима.- пообещал Константинов.Один иск, касающийся водной блокады Крыма, ранее уже был подан. Он имеет отношение к нанесению ущерба бюджету полуострова и рассматривается в закрытом режиме Арбитражным судом республики.